Nam nhạc sĩ phải đi xe Honda Future hát tỉnh lẻ, bị nói hết thời

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân. Tại chương trình tuần này, nam nhạc sĩ đình đám ôn lại kỷ niệm thời mới vào nghề.

Anh nói: "Đó là khoảng những năm 1998 – 2000. Lúc ấy, tôi vẫn còn là sinh viên ngành Marketing, đi hát tỉnh lẻ trên chiếc xe Honda Future màu xanh.

Sỹ Luân

Chính sự chưa có gì trong tay ngày ấy lại là một khoảng trời màu hồng tuyệt đẹp, giúp tôi thoải mái bay bổng cùng những hoài bão của tuổi trẻ.

Thời đó, tôi mặc bộ đồ trắng rất trend, chạy xe máy xuống công viên Thủ Dầu Một để hát. Lúc tới nơi thì bụi đường bám trắng xóa thành bộ đồ đen luôn, chỉ kịp phủi phủi rồi bước lên sân khấu.

Vậy mà hát xong, khán giả chạy theo tặng hoa hồng, tặng bong bóng cuồng nhiệt lắm. Tôi quý đến độ gom hết hoa bỏ vào túi, bóng thì cột đầy xe chạy về, dù dọc đường bóng bay mất sạch nhưng lòng hạnh phúc vô cùng. Đối với tôi, những người khán giả năm ấy là động lực lớn nhất để tôi đi tiếp con đường này".

Là người đứng sau loạt ca khúc thanh xuân của thế hệ 8X-9X, Sỹ Luân thừa nhận: "Tôi từng bị tắt cảm xúc rất nhiều lần. Suốt 28 năm qua, tôi có không ít tác phẩm viết dang dở, đứt đoạn ngay giữa chừng, nhưng chưa bao giờ tôi ép buộc bộ não phải hoàn thành chúng.

Trong sáng tạo nghệ thuật không có sự cố gắng gượng ép. Nếu mình cố làm cho xong thì giai điệu nghe sẽ rất khiên cưỡng. Tôi chọn cách để nó lại đó, mọi thứ cứ tùy duyên.

Tôi cũng có công thức tạo hit cho riêng mình. Tôi luôn ưu tiên phần hòa âm và nhạc cụ trước để khoác lên cho bài hát một chiếc áo thật đẹp, làm người nghe bị hấp dẫn ngay từ những tiếng piano đầu tiên. Sau đó mới đến giai điệu và cuối cùng mới là nội tâm bài hát, tức là phần ca từ ý nghĩa".

Khi được hỏi về việc lùi lại phía sau để tập trung cho công tác sản xuất và giáo dục, Sỹ Luân bày tỏ: "Tôi an nhiên tự tại trước sự đào thải của thời gian. Âm nhạc hay thời trang cứ 5 đến 10 năm sẽ thay đổi một thế hệ, việc nhường lại vị trí trung tâm cho các nghệ sĩ trẻ là điều hoàn toàn thực tế và hiển nhiên.

Thay vì nuối tiếc thời kỳ hoàng kim, tôi bây giờ cảm thấy viên mãn và hài lòng với vị trí hiện tại, nơi có được sự bình yên, không khoảng cách trong tim người hâm mộ.

Ai nói tôi hết thời cũng được. Tôi thấy hạnh phúc khi được cống hiến những điều nhỏ bé cho cuộc sống, được làm người thầy đào tạo ra các thế hệ kế cận.

Tôi đang ấp ủ một liveshow concert 30 năm trong thời gian tới để mời đúng những khán giả thời 8x, 9x. Họ giờ đã có gia đình, công việc bận rộn. Tôi muốn được hát lại cho bạn nghe như một lời cảm ơn sâu sắc vì đã để tôi đồng hành cùng tuổi trẻ của các bạn".