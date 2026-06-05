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Lưu Diệc Phi làm gì với tóc mình vậy?

| | Lifestyle

Lưu Diệc Phi làm gì với tóc mình vậy?

Từ khóa liên quan đến việc Lưu Diệc Phi "tự cắt tóc" nhanh chóng leo lên hot search, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Suốt nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của Cbiz. Không chỉ sở hữu đường nét thanh tú, thoát tục, nữ diễn viên còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp và khí chất trường tồn với thời gian. Mới đây, khi tham dự lễ kỷ niệm 20 năm khóa sinh viên khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, "thần tiên tỷ tỷ" tiếp tục gây chú ý với diện mạo trẻ trung, gần gũi. Lưu Diệc Phi lựa chọn trang phục đơn giản, với áo sơ mi phối cùng áo thun trắng và quần jeans. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên, nhiều cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào mái tóc có phần thiếu chỉn chu của cô. Thậm chí, từ khóa liên quan đến việc Lưu Diệc Phi "tự cắt tóc" còn nhanh chóng leo lên hot search, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại lễ kỷ niệm với trang phục đời thường giản dị, trẻ trung. (Ảnh: Weibo)

Có thể thấy, mái tóc dài của nữ diễn viên không còn giữ được độ bằng phẳng, phần đuôi xuất hiện nhiều lọn tóc ngắn dài không đồng đều, tạo cảm giác lởm chởm như vừa được tỉa tại nhà. Một số đoạn tóc phía trước cũng có độ dài chênh lệch khá rõ so với tổng thể, khiến kiểu tóc trông thiếu chỉn chu so với hình tượng minh tinh hàng đầu Cbiz. Trong các góc quay nghiêng, phần đuôi tóc của Lưu Diệc Phi còn lộ rõ độ mỏng và xơ nhẹ. Dù mái tóc bị nhận xét chưa hoàn hảo, nhan sắc nổi bật và khí chất riêng của minh tinh hàng đầu Cbiz vẫn đủ sức trở thành tâm điểm trong mọi khung hình. Làn da trắng mịn cùng khí chất nhẹ nhàng vẫn đủ sức giúp nữ diễn viên nổi bật giữa đám đông. Mỹ nhân sinh năm 1987 trang điểm rất nhẹ nhàng, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên cùng làn da rạng rỡ ở tuổi U40.

Cận cảnh mái tóc lởm chởm, mỏng và xơ như vừa mới trải qua "salon tại nhà" của Lưu Diệc Phi.

Phần đuôi tóc của nữ diễn viên cũng bị chê bông xù. Bù lại, nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" của cô đã phần nào cứu cánh mái tóc kém hoàn hảo. (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" và làn da trắng mịn nổi tiếng, mái tóc cũng là một trong những điểm sáng giúp vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi bao năm vẫn thuộc hàng top đầu Cbiz. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên gần như trung thành với mái tóc dài tự nhiên, trở thành hình ảnh nhận diện quen thuộc trong mắt công chúng. Mái tóc của cô thường được khen ngợi nhờ độ dày đáng ngưỡng mộ, suôn mượt và luôn giữ được độ bồng bềnh ngay cả khi không tạo kiểu cầu kỳ. Không chỉ mỗi lần xuất hiện trước công chúng mà ngay cả những khoảnh khắc đời thường, mái tóc óng ả vẫn nổi bật như một "đặc sản visual", góp phần tôn lên khí chất dịu dàng, thanh tao của Lưu Diệc Phi.

Mái tóc của Lưu Diệc Phi cũng từng được ví von "chưa bao giờ biết xấu". (Ảnh: Instagram)

Theo Linh An

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