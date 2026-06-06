Chân dung con gái bỏ quyền thừa kế, từ mặt tỷ phú Elon Musk

Đứa trẻ cô độc trong gia đình giàu nhất thế giới

Theo Forbes , SpaceX dự kiến thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá khoảng 1.770 tỷ USD. Nếu thương vụ hoàn tất, Elon Musk có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu tài sản vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Đây là cột mốc chưa doanh nhân nào đạt được. Thành công của Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI hay The Boring Company biến Musk thành biểu tượng của giới công nghệ toàn cầu và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.

Trong khi truyền thông tài chính nói về đế chế nghìn tỷ USD, gia đình của Elon Musk lại không yên ấm. Gần nhất, Vivian Jenna Wilson - con gái chuyển giới của tỷ phú số một thế giới - bỏ ngang cuộc phỏng vấn tại sự kiện thời trang lớn ở Ibiza, Tây Ban Nha. Khi một phóng viên hỏi liệu Elon Musk có phải là "người cha tuyệt vời nhất" hay không, cô chỉ tỏ vẻ khó hiểu rồi quay lưng rời đi.

Khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo cuộc tranh luận mới về mối quan hệ đổ vỡ kéo dài nhiều năm giữa tỷ phú giàu nhất thế giới và cô con gái từng mang tên Xavier Alexander Musk.

Vivian Wilson sinh năm 2004, là con của Elon Musk và nhà văn Justine Wilson. Cô có người em sinh đôi Griffin Musk. Trước khi Vivian chào đời, gia đình trải qua bi kịch mất người con đầu lòng Nevada Alexander Musk. Justine Wilson nhiều lần nhắc vụ việc là "vết thương không bao giờ lành" đối với cả hai vợ chồng.

Sau đó, anh em Xavier và Griffin trở thành niềm tự hào của Musk. Những năm tiếp theo, gia đình tỷ phú công nghệ liên tục mở rộng. Elon Musk có ít nhất 14 người con với nhiều bạn đời khác nhau. Song, theo Vivian, anh chị em đông đảo không đồng nghĩa gia đình gắn kết.

Trong cuộc phỏng vấn với Teen Vogue , cô mô tả tuổi thơ của mình bằng hai từ "kỳ lạ" và "cô lập". Vivian nói cô lớn lên trong môi trường "đặc quyền" không phải ai cũng có, nhưng trên hết vẫn là sự xa cách.

"Tôi không biết nhiều về các em cùng cha khác mẹ. Điều đó nghe có vẻ buồn cười vì mọi người đều nghĩ chúng tôi là đại gia đình", cô nói.

Trong cuộc trò chuyện với Cosmopolitan, Vivian kể môi trường sống đặc biệt khiến cô nhận thức rõ khoảng cách giàu nghèo từ khi còn bé. Lớn lên tại Los Angeles, cô chứng kiến người vô gia cư sống trên đường phố trong khi bản thân hưởng cuộc sống sung túc.

"Tôi nhớ mình từng khóc vì những người vô gia cư. Người lớn nói tôi phản ứng thái quá, nhưng tôi không hiểu vì sao mọi người có thể coi đó là điều bình thường", cô kể.

Lớn lên trong gia đình của một trong những người giàu nhất hành tinh nhưng cô thấy bản thân không thuộc về thế giới hào nhoáng. "Tôi luôn cảm thấy bản thân là người ngoài cuộc", cô nói thêm.

Cú sốc của Elon Musk

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Vivian xấu đi từ nhiều năm trước khi Vivian công khai chuyển giới. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Vivian nói cha cô xuất hiện rất ít trong tuổi thơ. "Ông ấy chỉ ở đó khoảng 10% thời gian", cô nói.

Dù Elon Musk có quyền nuôi con sau khi ly hôn với Justine Wilson, phần lớn thời gian ông vẫn bận rộn với công việc. Những lần hiếm hoi hai cha con gặp nhau không hề dễ chịu.

"Ông ấy lạnh lùng. Ông ấy rất dễ nổi nóng. Ông ấy vô tâm và quá ám ảnh với bản thân", Vivian nhận xét về cha.

Một trong những cáo buộc gây chú ý nhất là việc Musk thường chỉ trích những biểu hiện nữ tính của cô từ khi còn nhỏ. Vivian cho biết cô đều bị cha khiển trách mỗi khi nói giọng cao hơn bình thường hoặc cư xử bị xem là quá nữ tính.

Năm 2020, Vivian (16 tuổi) công khai là người chuyển giới.

Hai năm sau, cô nộp đơn xin tòa án California công nhận giới tính nữ và đổi tên từ Xavier Alexander Musk thành Vivian Jenna Wilson. Điều khiến dư luận chú ý là phần giải thích đi kèm hồ sơ pháp lý.

"Tôi không còn sống cùng cha ruột và không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ấy dưới hình thức nào", Vivian viết.

Hồ sơ đổi tên của Vivian là tuyên bố chính thức của cô về việc cắt đứt mối quan hệ với cha. Điều này đồng nghĩa người con cả từ chối quyền thừa kế của tỷ phú công nghệ. Đến năm 2024, mâu thuẫn gia đình lần đầu bùng nổ công khai.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Jordan Peterson, Elon Musk tuyên bố ông bị "lừa" ký giấy tờ liên quan việc con trai chuyển giới. "Tôi đã mất con trai", Musk nói.

Ông gọi tên con bằng cái tên cũ "Xavier" và cho rằng "con trai tôi bị virus hủy hoại".

Vivian lập tức lên tiếng, bác bỏ cáo buộc cha bị lừa ký giấy tờ và cho rằng Musk hiểu rõ những gì đang diễn ra. Vivian liên tục công khai chỉ trích cha.

"Tôi không nghĩ về ông ấy nhiều như mọi người tưởng. Mọi người nghĩ tôi dành cả ngày để nghĩ về Elon Musk. Thực tế tôi có cuộc sống riêng", cô nói với Vogue.

Không ít lần cô đáp trả trực tiếp các phát ngôn của Musk trên Threads. Khi tỷ phú công nghệ tuyên bố việc Vivian chuyển giới là lý do khiến ông đấu tranh mạnh mẽ chống lại phong trào thức tỉnh (đòi quyền cho người chuyển giới), Vivian mỉa mai thật kỳ lạ khi người đàn ông quyền lực như vậy lại dành quá nhiều thời gian để nói về cô.

Giới truyền thông Mỹ đánh giá đây là một trong những cuộc xung đột gia đình công khai nổi tiếng nhất giới công nghệ những năm qua. Không giống nhiều gia đình tỷ phú thường giữ kín bất đồng nội bộ, tranh cãi giữa Musk và Vivian diễn ra trước công chúng, trở thành đề tài thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới.

Từ "con gái Elon Musk" thành Vivian Wilson

Nếu như những năm đầu được nhắc đến chủ yếu với tư cách con gái của Elon Musk, Vivian từng bước xây dựng hình ảnh độc lập. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi cô xuất hiện trên trang bìa Teen Vogue.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí danh tiếng, Vivian thể hiện hình ảnh của người trẻ mạnh mẽ, quan tâm sâu đến chính trị, thời trang và quyền LGBTQ+.

Cô không né tránh việc nhắc tới cha, nhưng cũng không muốn cuộc đời mình chỉ xoay quanh cái tên Elon Musk. "Tôi muốn mọi người biết tôi là Vivian", cô khẳng định.

Sau lần ra mắt trên Vogue , Vivian ký hợp đồng với Creative Artists Agency (CAA) - một trong những công ty quản lý tài năng lớn nhất Hollywood. Đây là đơn vị đại diện cho nhiều ngôi sao nổi tiếng trong ngành giải trí Mỹ.

Cùng năm, Vivian xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn, tham dự New York Fashion Week và trở thành khách mời quen thuộc ở nhiều sự kiện thời trang cao cấp.

Đầu năm 2026, cô xuất hiện trong chiến dịch Pride Month của Savage X Fenty - thương hiệu nội y do Rihanna sáng lập. Chiến dịch quy tụ nhiều người mẫu chuyển giới, phi nhị nguyên giới và các gương mặt tiêu biểu của cộng đồng LGBTQ+.

Đối với Vivian, đây không chỉ là hợp đồng quảng cáo. Nó đánh dấu bước tiến mới trong hành trình dùng sự ảnh hưởng đại diện thế hệ trẻ chuyển giới tại Mỹ.

Song song công việc người mẫu, Vivian duy trì hoạt động trên mạng xã hội với vai trò nhà bình luận văn hóa. Cô thường xuyên chia sẻ quan điểm về quyền phụ nữ, quyền LGBTQ+, chính trị và các vấn đề xã hội.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Vivian cho biết cô cố gắng xây dựng cuộc sống độc lập về tài chính thay vì dựa vào khối tài sản khổng lồ của gia đình. Đó cũng là lý do cô từ chối vai trò "người thừa kế tỷ phú" mà truyền thông gán cho.

Hiện, Vivian có lượng người theo dõi lớn trên Instagram, TikTok và Threads. Mỗi phát ngôn của cô đều thu hút sự chú ý không chỉ vì liên quan đến Elon Musk, mà còn bởi vị thế ngày càng tăng trong cộng đồng LGBTQ+. Ở tuổi 22, Vivian Wilson vẫn là một trong những người con nổi tiếng nhất của Elon Musk.