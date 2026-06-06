Khi Song Hye Kyo gặp Chaumet: Màn kết hợp của biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc và di sản kim hoàn hơn 240 năm tuổi

Thương hiệu kim hoàn Pháp Chaumet vừa khép lại chuỗi sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp Jewels by Nature tại Seoul (Hàn Quốc), đánh dấu một trong những hoạt động nổi bật của thương hiệu tại châu Á trong năm nay. Triển lãm không chỉ giới thiệu những sáng tạo mới nhất của Chaumet mà còn đưa khách mời bước vào hành trình khám phá mối liên kết bền chặt giữa nhà kim hoàn hơn 240 năm tuổi với thiên nhiên – nguồn cảm hứng xuyên suốt lịch sử phát triển của thương hiệu.

Góp mặt tại sự kiện với vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu, nữ diễn viên Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Xuất hiện trong không gian nghệ thuật đậm chất Paris giữa lòng Seoul, ngôi sao Hàn Quốc gây ấn tượng bằng thần thái thanh lịch cùng những lựa chọn trang sức tinh tế, phản chiếu rõ nét tinh thần quý phái mà Chaumet theo đuổi.

Triển lãm được tổ chức tại Cociety Seongsu, một trong những không gian nghệ thuật và sáng tạo nổi bật của Seoul. Tại đây, Chaumet tái hiện triết lý sáng tạo được hình thành từ năm 1780 bởi Marie-Étienne Nitot – nhà sáng lập thương hiệu. Từ những ngày đầu tiên, thiên nhiên đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong các thiết kế của Chaumet, từ hoa lá, chim muông đến những chuyển động mềm mại của thế giới tự nhiên.

Tinh thần ấy cũng tìm thấy sự đồng điệu đặc biệt tại Hàn Quốc – nơi thiên nhiên từ lâu đã hiện diện sâu sắc trong nghệ thuật, văn hóa và triết học phương Đông. Chính sự tương đồng này đã tạo nên nền tảng cho cuộc đối thoại văn hóa giữa Chaumet và Seoul thông qua triển lãm lần này.

Để làm nổi bật sự giao thoa giữa nghệ thuật Pháp và văn hóa Hàn Quốc, Chaumet đã hợp tác với nghệ sĩ đương đại Miso Shim. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng với các tác phẩm tái diễn giải tranh dân gian Minhwa bằng ngôn ngữ kỹ thuật số hiện đại. Thông qua những sáng tạo thị giác độc đáo, cô đưa các thiết kế vương miện lịch sử và đương đại của Chaumet vào một không gian nghệ thuật mới, nơi truyền thống và hiện đại cùng tồn tại trong sự cân bằng đầy cảm hứng.

Hành trình trải nghiệm của khách mời được thiết kế theo trình tự rõ ràng và liền mạch. Mở đầu là khu vực trưng bày những chiếc vương miện di sản – biểu tượng gắn liền với lịch sử hơn hai thế kỷ của nhà kim hoàn Pháp. Từ đây, dòng chảy thẩm mỹ tiếp tục dẫn dắt người xem đến bộ sưu tập Joséphine với những thiết kế mang cảm hứng từ Hoàng hậu Joséphine, trước khi đạt đến cao trào tại khu vực trưng bày bộ sưu tập trang sức cao cấp Jewels by Nature .

Trong không gian ấy, Song Hye Kyo trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý nhất. Khác với lần xuất hiện trước tại một sự kiện quốc tế của Chaumet khi cô lựa chọn chiếc vòng cổ Clover and Fern nạm ngọc lục bảo Colombia thuộc bộ sưu tập Jewels by Nature , lần này nữ diễn viên hướng tới phong cách tối giản hơn nhưng không kém phần lộng lẫy.

Mỹ nhân xứ Hàn lựa chọn kết hợp chiếc đầm ren cúp ngực nữ tính với bộ trang sức kim cương thuộc dòng Joséphine – một trong những bộ sưu tập mang tính biểu tượng của Chaumet. Sự kết hợp giữa phom dáng mềm mại của trang phục và vẻ đẹp tinh xảo của kim cương tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét hiện đại đặc trưng.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong diện mạo của Song Hye Kyo là chiếc vòng cổ trang sức cao cấp Joséphine bản lớn. Thiết kế gây ấn tượng bởi cấu trúc chữ V đặc trưng, lấy cảm hứng từ dáng vương miện Aigrette – biểu tượng gắn liền với lịch sử Chaumet. Những dải kim cương được sắp xếp mềm mại, đan cài tinh xảo, ôm sát phần cổ và xương quai xanh, tạo nên hiệu ứng thị giác thanh thoát nhưng đầy quyền lực.

Hoàn thiện tổng thể là đôi hoa tai kim cương ôm sát thùy tai cùng chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn được chế tác theo cấu trúc tỏa sáng nhiều tầng. Các thiết kế không chỉ tôn lên đường nét thanh tú của nữ diễn viên mà còn cho thấy trình độ chế tác kim hoàn đỉnh cao đã làm nên danh tiếng của Chaumet suốt hơn 240 năm qua.