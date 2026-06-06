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Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!

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Không phải nhà hàng sang trọng hay những món ăn đắt đỏ, thứ khiến một du khách người Nga quyết định gắn bó với Việt Nam suốt nhiều năm qua lại bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường: một bàn ốc vỉa hè và vô số món nước mà anh chưa kịp thử hết.

Mới đây, tài khoản Sam in Việt Nam đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi liên tục chia sẻ các video về hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam. Trong nhiều clip, Sam cho biết đây là lần đầu anh được trải nghiệm nhiều món ăn bình dân quen thuộc với người Việt. Tuy nhiên, điều khiến người xem thích thú nhất lại là phản ứng của nam du khách khi ngồi trước một bàn đầy các món ốc.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 1.

Trong video, Sam gọi hàng loạt món quen thuộc như ốc len xào dừa, hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai, ốc hương sốt trứng muối hay nghêu hấp Thái,... Sau khi thưởng thức, nam du khách liên tục bày tỏ sự bất ngờ trước hương vị của các món ăn và hào hứng nhận xét rằng đây là một trong những bữa ăn ngon nhất trên đời mà anh từng trải nghiệm.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 2.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 3.

Đặc biệt, Sam dành nhiều sự yêu thích cho hai món hàu nướng. Anh liên tục tỏ ra phân vân giữa hàu nướng phô mai và hàu nướng mỡ hành vì không biết món nào xứng đáng với danh hiệu ngon nhất. Nam du khách còn hài hước chia sẻ rằng chính nhờ bữa ăn này anh mới thực sự hiểu vì sao nhiều người yêu thích ẩm thực Việt đến vậy.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 4.

Bên cạnh đó, ốc len xào dừa cũng trở thành một trong những món ăn để lại ấn tượng mạnh với vị khách người Nga. Không chỉ thích hương vị béo thơm đặc trưng, Sam còn tỏ ra thích thú với cách thưởng thức món ăn bằng cách hút phần thịt ốc ra khỏi vỏ. Anh thậm chí còn tự nhận mình là một người rất thành thạo kỹ năng hút ốc.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 5.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 6.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 7.

Trước đó, nam du khách từng chia sẻ sự tiếc nuối khi phát hiện đến sát ngày rời Việt Nam anh mới biết đất nước này có rất nhiều món nước nổi tiếng, trong khi bản thân mới chỉ thử được hai món. Cảm giác bỏ lỡ ấy khiến Sam quyết định quay trở lại Việt Nam với mục tiêu đơn giản: ăn thử cho bằng hết những món mình chưa biết.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 8.

Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng khả thi nhanh chóng trở nên khó khăn hơn khi anh biết rằng Việt Nam có tận hơn 164 món, thậm chí còn được Tổ chức Kỷ lục Thế giới (WorldKings) ghi nhận là quốc gia sở hữu nhiều món ăn từ nước dùng và sợi nhất thế giới . Bên cạnh phở quen thuộc còn có hàng loạt cái tên như bánh canh, hủ tiếu, mì Quảng, bún,..và vô số biến thể khác trải dài khắp các vùng miền. Khám phá hết danh sách ấy rõ ràng không phải nhiệm vụ có thể hoàn thành trong vài tuần hay vài tháng.

Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!- Ảnh 9.

Có lẽ cũng vì vậy mà thay vì trở về sau chuyến du lịch đầu tiên, Sam đã chọn tiếp tục ở lại Việt Nam. Theo chia sẻ trên các video cá nhân, đây cũng là năm thứ ba anh sinh sống tại đây.

Từ một thực khách tò mò trước những món ăn xa lạ, Sam dần trở thành người dành phần lớn thời gian để khám phá ẩm thực địa phương. Và với tốc độ "mở khóa" các món ăn mới như hiện tại, có lẽ hành trình chinh phục hơn 164 món nước cùng vô số món ngon khác của Việt Nam vẫn còn kéo dài thêm khá lâu nữa.

Theo Ngọc Ánh

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