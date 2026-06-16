Khách Trung Quốc cầm 31 triệu đồng đi xuyên Việt 30 ngày chưa hết tiền

Mới đây, nam du khách họ Hồng (quê Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ trải nghiệm tự túc xuyên Việt suốt 30 ngày từ Bắc vào Nam. Với góc nhìn thực tế, khách quan và không kém phần thú vị, hành trình của nam du khách đã biến Việt Nam thành một điểm đến đáng đồng tiền bát gạo cho những ai tìm kiếm sự thư giãn, nhưng cũng đầy thử thách nếu du khách không chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi.

Điểm nhấn lớn nhất trong chia sẻ của anh chàng chính là mức chi phí rẻ đến khó tin. Trong suốt một tháng lưu trú và trải nghiệm, tổng chi phí sinh hoạt, ăn ở và vui chơi của nhân vật này chỉ rơi vào khoảng 23 triệu đồng. Nếu tính gộp cả vé máy bay và các chi phí di chuyển xuyên suốt chiều dài đất nước, tổng số tiền bỏ ra cũng chỉ khoảng 31 triệu đồng.

Nam du khách Trung Quốc ở Việt Nam 30 ngày để đi khám phá xuyên Việt

Trải nghiệm đáng giá

Du khách khẳng định Việt Nam sở hữu mức giá dịch vụ thuộc hàng thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Trên thực tế, anh Hồng có thể dễ dàng tìm được những khách sạn 5 sao có tầm nhìn hướng biển với giá chỉ từ 700.000 đồng/đêm, hoặc phòng tiêu chuẩn 5 sao thường với giá khoảng 350.000 đồng/đêm. Các chi phí dịch vụ khác cũng rẻ đến mức ngạc nhiên khi chỉ cần bỏ ra khoảng 35.000 đồng là đã có thể thuê một chiếc ghế nằm thư giãn cả ngày dài trên bãi biển, hay chi chưa đầy 30.000 đồng cho một buổi chiều ngồi chill tại các quán cà phê không gian đẹp.

"Nếu đi theo nhóm 2-3 người, mức chi phí sẽ rẻ hơn nhiều" , bạn trẻ người Trung Quốc khẳng định.

Việt Nam sở hữu nhiều khách sạn 5 sao có giá cả phải chăng - Ảnh: Fleur de Lys Hotels & Resorts

Hồng từng thuê phòng tại resort 5 sao ở Cam Ranh (Khánh Hoà). Nội thất không quá xa hoa nhưng đủ tiện nghi với tủ lạnh, máy sấy tóc, két sắt chứa đồ...Trong khu nghỉ dưỡng có bể bơi rộng, phòng tập thể hình đầy đủ máy móc. Trên bãi biển, resort đặt nhiều ghế giúp khách nghỉ ngơi, tắm nắng.

"Ban công hướng biển là điểm khiến tôi thích nhất. Màu xanh của nước biển trải dài trước mắt, mang lại cảm giác thư giãn đúng nghĩa", Hồng nói.

Cũng với mức giá này, tại Quy Nhơn có Fleur de Lys Hotels & Resorts với phương châm Cho Kỳ Nghỉ Rạng Ngời mang đến những kỳ nghỉ tuyệt vời, nơi văn hóa bản địa duyên dáng hòa quyện cùng nét thanh lịch, sang trọng đậm chất Pháp. Du khách được lưu trú tại không gian phòng nghỉ sang trọng, nơi nét thanh lịch phương Tây hòa quyện hài hòa cùng hơi thở phóng khoáng của đại dương Long Hải, một buổi picnic lãng mạn cùng Set Trà chiều tinh tế, giỏ bánh ngọt thơm lừng, những ly cocktail nồng nàn và chiếc khăn trải thơ mộng – tất cả tạo nên một thước phim hoàng hôn tuyệt mỹ.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố biển, khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn có giá chỉ từ 1.610.000 VNĐ/đêm bao gồm 1 đêm lưu trú hạng phòng view biển; Buffet sáng cao cấp tại Nhà hàng La Maiso; thư giãn chuyên sâu với dịch vụ Xông hơi và Sauna cao cấp dành cho 2 người mỗi đêm và thưởng thức 2 đơn vị Soft drink miễn phí mỗi đêm lưu trú.

Đặc biệt, với gói “Mùa Hè Thành Công” chỉ có với 360.000 VND/khách, áp dụng cho các đoàn từ 50 khách trở lên.

Sau 30 ngày dịch chuyển từ Bắc vào Nam, nam blogger đã đưa ra những đánh giá chủ quan và xếp hạng các thành phố theo mức độ yêu thích, mang lại cái nhìn khá thú vị về sự khác biệt vùng miền tại Việt Nam.

Anh Hồng đánh giá Việt Nam là điểm đến an toàn cho các du khách nước ngoài

Đứng đầu bảng xếp hạng là Đà Lạt, nơi được anh ca ngợi là thành phố hoàn hảo trong mơ. Với khí hậu mát mẻ quanh năm gợi nhớ đến vùng Vân Nam (Trung Quốc), kết hợp cùng lối kiến trúc mang đậm dấu ấn châu Âu và mức chi phí siêu rẻ, Đà Lạt mang lại cảm giác dễ chịu đến mức tác giả cho biết chỉ cần ở lại đây thôi cũng đã thấy vô cùng mãn nguyện.

Ngay sau Đà Lạt là bộ đôi Đà Nẵng và Hội An. Nếu như Đà Nẵng được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực với bờ biển đẹp và không gian sống dễ chịu thì Hội An bên cạnh lại cuốn hút bởi nét hoài cổ đặc biệt, cả hai nơi đều có mức giá dịch vụ rất mềm.

Trong khi đó, Nha Trang đứng ở vị trí thứ ba, dù là nơi có nhiều hoạt động trải nghiệm nhất như lặn biển, đi công viên nước và có thể chơi cả tuần không chán, nhưng đối với nam blogger thành phố này luôn trong tình trạng đông đúc khách du lịch.

Thủ đô Hà Nội ghi điểm mạnh mẽ và giữ chân du khách nhờ nền ẩm thực đường phố phong phú cùng văn hóa cà phê độc đáo. Tuy nhiên, không gian đô thị tại đây mang lại cảm giác khá quen thuộc, có nhiều nét tương đồng với các thành phố Trung Quốc, kết hợp với nhịp sống phố thị bận rộn nên chưa tạo ra sự đột phá về mặt trải nghiệm nghỉ dưỡng.

"Sau 30 ngày du lịch, tôi nhận thấy Việt Nam thực sự phù hợp cho những ai muốn tìm một nơi có giá hợp lý, đẹp, đồ ăn ngon, cà phê chất lượng, sống chậm đúng nghĩa", anh Hồng nói.

Việt Nam an toàn tuyệt đối cho các khách du lịch

An toàn là vấn đề mà du khách Trung Quốc quan tâm khi du lịch nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn hàng đầu Đông Nam Á.

"Tôi từng đến Việt Nam 30 năm trước, lúc đó cơ sở hạ tầng như khách sạn, địa điểm nghỉ dưỡng của Việt Nam còn thiếu.

Hiện nay, Việt Nam đã có sự nâng tầm hệ thống khách sạn cho đến môi trường đô thị, tạo tiền đề cho việc đáp ứng được nhu cầu của khách", ông Fan Guangyu (Chi hội trưởng Chi hội khách sạn và lưu trú của Hiệp hội Du lịch Trung Quốc) nói với phóng viên Dân trí.

Theo ông Fan Guangyu, Việt Nam có 4 yếu tố hấp dẫn khách Trung Quốc gồm: Khoảng cách địa lý gần, văn hoá có nhiều điểm tương đồng, tài nguyên du lịch đa dạng với nhiều vùng biển đẹp, lịch sử phong phú với các kiến trúc từ thời Pháp và nhiều địa điểm có sự giao thoa văn hoá giữa 2 quốc gia.

Sự tăng trưởng lượng khách còn đến từ mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, Việt Nam có môi trường chính trị ổn định. Các hiệp định thương mại song phương được ký kết, tăng cường sự kết nối về kinh tế với dòng chảy vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Con số tăng trưởng lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam phù hợp trong bối cảnh khách du lịch từ quốc gia này có xu hướng dịch chuyển đi châu Âu, Mỹ, hay Thái Lan, Singapore... sang các nước như Việt Nam, Campuchia, Lào.

Trong những năm qua, khách Trung Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam.

Liên tiếp trong 2 tháng 3 và 4, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất vào Việt Nam. Mỗi tháng Việt Nam đón hơn 1,4 triệu lượt khách từ quốc gia này.