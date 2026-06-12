Sao nam Vbiz bươn chải làm nhân viên bán xăng dầu để nuôi em trai: Nay thành trùm BĐS, sống viên mãn bên vợ DJ nóng bỏng

Khắc Việt là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ với dòng nhạc pop-ballad Việt trong giai đoạn những năm 2010. Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng sáng tác, nam ca sĩ từng tạo nên loạt bản hit được khán giả yêu thích như Yêu lại từ đầu, Anh khác hay em khác, Quên, Chỉ anh hiểu em...

Trước khi có vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt, anh từng trải qua quãng thời gian nhiều khó khăn khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Từ một chàng trai trẻ nuôi đam mê âm nhạc, Khắc Việt từng bước gây dựng tên tuổi bằng chính sự kiên trì và nỗ lực của mình.

Sau khi được công chúng biết đến, Khắc Việt nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc ballad. Những ca khúc do anh sáng tác và thể hiện không chỉ tạo dấu ấn riêng mà còn giúp nam ca sĩ trở thành cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt.

Không chỉ thành công ở vai trò ca sĩ, Khắc Việt còn được đánh giá cao với khả năng sáng tác. Anh từng đứng sau nhiều ca khúc dành cho bản thân và các nghệ sĩ khác, từ đó xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, có vị trí riêng trong thị trường âm nhạc.

Khắc Việt là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ pop-ballad được khán giả Việt yêu mến nhất đầu thập niên 2010. Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp của mình, Khắc Việt ghi dấu ấn qua hàng loạt bản hit như Yêu Lại từ đầu, Anh khác hay em khác, Quên... Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống đủ đầy như hiện tại, Khắc Việt từng trải qua quãng thời gian tuổi trẻ không ít khó khăn. Để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê âm nhạc, nam ca sĩ từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có thời gian làm nhân viên bán xăng dầu.

Không chỉ tự lo cho bản thân, Khắc Việt còn từng là chỗ dựa, hỗ trợ em trai là nhạc sĩ Khắc Hưng trong những năm tháng đầu lập nghiệp. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh luôn cố gắng làm việc, tích góp từng chút một để hai anh em có thể tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trước khi có cuộc sống đủ đầy như hiện tại, Khắc Việt từng trải qua quãng thời gian tuổi trẻ không ít khó khăn. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động, Khắc Việt không chỉ có sự nghiệp âm nhạc ổn định mà còn được biết đến với cuộc sống thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Nam ca sĩ từng chia sẻ về việc đầu tư bất động sản, sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Khắc Việt từng là CEO của công ty bất động sản có 100 nhân viên. Từ một chàng trai từng phải bươn chải kiếm sống, Khắc Việt hiện có cuộc sống sung túc và khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2021, Khắc Việt xây dựng một căn biệt thự tại quê nhà. Trước đó vào năm 2020, anh từng tiết lộ đã mua thêm hai căn nhà mặt đất tại TP.HCM và Hà Nội để dành tặng bà xã Thảo Bebe trong thời điểm cô mang song thai. Hiện tại, nam ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ.

Bên cạnh âm nhạc, Khắc Việt còn gây chú ý khi có cuộc sống khá thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, năm 2018, Khắc Việt chính thức kết hôn với DJ Thảo Bebe (Nguyễn Thanh Thảo) sau thời gian tìm hiểu và gắn bó. Bà xã nam ca sĩ từng hoạt động trong lĩnh vực DJ, gây chú ý với ngoại hình nổi bật cùng phong cách cá tính, quyến rũ. Trước đó, cả hai công khai mối quan hệ vào giữa năm 2017 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sau khi về chung một nhà, Khắc Việt và Thảo Bebe xây dựng cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc. Đầu năm 2020, nam ca sĩ chia sẻ tin vui khi bà xã mang thai đôi. Đến tháng 10/2020, DJ Thảo Bebe hạ sinh hai con là Nguyễn Khắc Việt Dũng và Nguyễn Thảo Linh, tên gọi thân mật ở nhà là Dừa và Đu Đủ.

Hiện tại, vợ chồng Khắc Việt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ trên mạng xã hội. Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó, cùng nhau vun vén tổ ấm và tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Trong một chương trình, Khắc Việt từng nói: "Khi mình có gia đình rồi, đúng là có nhiều thứ để mình phải sợ. Mình nghĩ về họ và sống cho họ. Người đàn ông khi có con rồi tính cách sẽ thay đổi nhiều nhất, mình có con rồi thì phải làm gương cho con. Có rất nhiều đứa trẻ lớn lên sẽ thần tượng chính bố mình. Tôi sẽ là người chồng tốt và cũng sẽ là người bố tốt. Bởi vì tất cả những gì không tốt tôi đã trải qua rồi, giới hạn hư của tôi cũng chỉ đến thế. Tôi sẽ biết dừng ở những điểm thích hợp nhất, không vượt quá để giữ gìn hạnh phúc gia đình và trở thành một người bố tốt".

Khắc Việt và vợ DJ Thảo Bebe chính thức về một nhà vào tháng 4/2018. Ảnh: FBNV