Khai mạc World Cup 2026: Nhạc hay, nhảy đẹp, đậm chất văn hoá Mexico

Lễ khai mạc kết thúc: Lễ khai mạc chỉ diễn ra trong 15 phút, trọn vẹn phần trình diễn của các nghệ sĩ. Vào lúc 2h00, Mexico và Nam Phi sẽ chơi trận khai mạc World Cup 2026 cũng trên sân Azteca

DIỄN BIẾN KHAI MẠC

Khai mạc World Cup 2026 diễn ra nhanh gọn với những màn trình diễn đẳng cấp. Ngay sau khai mạc là màn đối đầu của Mexico và Nam Phi. Đội hình xuất phát trận mở màn World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi:

Labubu xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup 2026:

Shakira biểu diễn "Dai Dai" cùng Burna Boy tạo không khí cuồng nhiệt, tưng bừng:

Không khí tại sân Azteca thực sự bùng nổ khi tiết mục được mong đợi nhất lễ khai mạc lộ diện: Shakira cùng Burna Boy cùng bước ra sân khấu để trình diễn "Dai Dai" - ca khúc chính thức của World Cup 2026. Dẫu cái bóng của bản hit kinh điển "Waka Waka" (World Cup 2010) là quá lớn để vượt qua vào lúc này, giai điệu mới mẻ của "Dai Dai" vẫn đủ sức khuấy động và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả có mặt trên khán đài.

J Balvin, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất khu vực Mỹ Latinh khoe phong cách trong trang phục rỡ rỡ sắc màu. Đây là một lễ khai mạc rất và sôi động.

Các cầu thủ Nam Phi có mặt tại sân Azteca chuẩn bị cho trận đầu mở màn World Cup:

(Ảnh: AFP)

Ca sĩ Fher Olvera thuộc ban nhạc rock Mexico Mana biểu diễn (Ảnh: AP)

Những hình ảnh đầu tiên từ sân Azteca (Mexico): Phần trình diễn "Quả bóng đá vàng và một nhịp tim" mang đậm văn hoá Mexico.

Shakira sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Linh vật World Cup 2026 xuất hiện trên sân:

Cựu danh thủ Luis Figo tham dự lễ khai mạc World Cup 2026:

Ảnh: AP

23h00: Người hâm mộ bóng đá tạo không khí cuồng nhiệt bên ngoài sân cỏ

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 chính thức bước vào ngày khởi tranh, đánh dấu một cột mốc lịch sử chưa từng có của bóng đá toàn cầu. Đây là vòng chung kết quy mô nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên nâng số đội tham dự lên con số 48, đồng thời được đồng tổ chức bởi bộ ba quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico. Sức nóng của giải đấu đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp thế giới với thể thức thi đấu mới đầy kịch tính cùng những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao kéo dài đến ngày 19/7.

Để chào đón sự kiện mang tính bước ngoặt này, FIFA đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có khi tổ chức tới 3 lễ khai mạc hoành tráng trải dài khắp Bắc Mỹ tại cả 3 nước chủ nhà. Các buổi lễ quy tụ hàng loạt siêu sao âm nhạc toàn cầu, kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và những vũ điệu mang đậm bản sắc văn hóa của khu vực Mỹ Latinh cũng như Bắc Mỹ, tạo nên bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Tâm điểm của ngày khai mạc hướng về sân vận động huyền thoại Azteca tại Mexico City vào lúc 0h30 ngày 12/6. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi (diễn ra lúc 2h00).

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra lúc 0h30 ngày 12/6 (Ảnh: AP)

Không còn gói gọn trong một buổi lễ đơn thuần, chiến dịch ra quân của giải đấu năm nay được nâng tầm thành một lễ hội âm nhạc và nghệ thuật. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn đình đám Marco Balich - vị “phù thủy” đứng sau hàng loạt lễ khai mạc Olympic kinh điển, thế giới bóng đá đang được sống trong những khoảnh khắc bùng nổ và mãn nhãn chưa từng có.

Sự hoành tráng được thể hiện rõ nét qua việc cả ba quốc gia đồng chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ đều sở hữu những sân khấu khai mạc riêng biệt, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa nhưng vẫn gắn kết trong một tinh thần chung của ngày hội toàn cầu.

Tại Azteca (Mexico) – sân vận động đầu tiên trong lịch sử có vinh dự đăng cai 3 kỳ World Cup. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật rực rỡ, nước chủ nhà Mexico đã lồng ghép một nghi thức vô cùng xúc động để vinh danh hai huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới là Diego Maradona và Pelé.