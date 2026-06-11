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Nữ nghệ sĩ Việt 61 tuổi yêu lại chồng cũ mặc đầm ren trẻ đẹp như gái 20, đi du lịch khắp thế gian

| | Lifestyle

Nữ nghệ sĩ Việt 61 tuổi đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên người thương.

Sau khi công khai cầu hôn lại chồng cũ Trịnh Hội, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên liên tục khiến cư dân mạng xuýt xoa trước tình yêu ngọt ngào như lần đầu yêu của mình. Cụ thể, hồi tháng 5 vừa qua, MC Kỳ Duyên và chồng đã có chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại đảo El Nido (Philippines).

Không chỉ đăng tải loạt ảnh và video tình tứ, nữ MC còn khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Thiên đường, được yêu và đang yêu”.

Đầu tháng 6, cặp đôi tiếp tục đồng hành trong chuyến du lịch khám phá nước Ý. Những hình ảnh nắm tay nhau dạo phố, tận hưởng khung cảnh nên thơ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Ở tuổi 61, MC Kỳ Duyên vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai, cuốn hút. Nữ MC gây chú ý khi diện những thiết kế đầm ren nữ tính, thanh lịch, được nhiều khán giả nhận xét trẻ trung như thiếu nữ tuổi đôi mươi.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và người thương.

Kỳ Duyên trẻ trung với váy ren.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, cô hào hứng chia sẻ: “Cả nhà thử đoán coi chúng tôi đang ở thành phố nào ở nước Ý. (Đây là thành phố đầu tiên được xây và thiết kế theo kiểu Renaissance). Có rất nhiều người đoán đúng đây là thành phố Pienza ở Ý”.

Ở một trạng thái khác, MC Kỳ Duyên tiếp tục bày tỏ cảm xúc trước vẻ đẹp của nước Ý, đồng thời đăng tải nhiều khoảnh khắc lãng mạn bên người bạn đời. Những chia sẻ về tình yêu ở tuổi ngoài 60 của nữ MC luôn nhận được hàng trăm bình luận chúc phúc từ khán giả.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, là một trong những nữ MC nổi tiếng của cộng đồng người Việt hải ngoại. Cô được yêu mến nhờ lối dẫn chương trình thông minh, duyên dáng và từng gắn bó với nhiều sân khấu âm nhạc lớn.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang có cuộc sống vô cùng viên mãn.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của nữ MC cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau thời gian chia xa, Kỳ Duyên gây chú ý khi công khai tái hợp với người chồng cũ và thậm chí còn chủ động cầu hôn lại. Hành trình “nối lại duyên xưa” của cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự đồng hành, thấu hiểu và những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau ở tuổi xế chiều.

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

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