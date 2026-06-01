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Highlands Coffee mở cửa hàng thứ 1.000 tại con đường lãng mạn nhất Hà Nội

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Thương hiệu này đã chọn con đường độc đáo bậc nhất Thủ đô để đặt cửa hàng thứ 1.000.

Sau gần 30 năm theo đuổi sứ mệnh mang cà phê Việt đến hàng triệu khách hàn, Highlands Coffee vừa chính thức chạm tới cột mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Cửa hàng thứ 1000 của Highlands Coffee.

Thông tin được thương hiệu này công bố trên fanpage chính thức ngày 11/6. Theo đó, cửa hàng thứ 1.000 của Highlands Coffee được đặt tại đường Thanh Niên, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Đây là một trong những tuyến đường độc đáo của Thủ đô, nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Nhiều người thường đến đây để ngắm hoàng hôn Hồ Tây. Vì thế đường Thanh Niên còn được biết đến là con đường lãng mạn nhất Hà Thành và được nhiều người gọi vui là "đường tình yêu".

Theo Highlands Coffee, việc cán mốc 1.000 cửa hàng đánh dấu một chặng đường phát triển đáng nhớ của thương hiệu sau gần ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

"Cửa hàng Highlands thứ 1000 chính thức lộ diện. Sau gần 30 năm theo đuổi sứ mệnh mang Tinh hoa Cà phê Việt đến hàng triệu khách hàng, Highlands đã chính thức chạm đến một cột mốc thật đặc biệt - 1.000 cửa hàng trên toàn quốc", Highlands Coffee chia sẻ.

Thương hiệu cho biết cửa hàng mới tại đường Thanh Niên là một không gian mới nhưng vẫn giữ tinh thần quen thuộc của Highlands Coffee - nơi khách hàng gặp gỡ, trò chuyện và kết nối bên những ly cà phê. Đặc biệt, địa điểm này có tầm view nhìn thẳng ra Hồ Tây.

Khu vực tầng 2 có tầm view bao trọn Hồ Tây

Nhân dịp chạm mốc 1.000 cửa hàng, Highlands Coffee cũng công bố chương trình tri ân dành cho các thành viên trên toàn quốc.

Theo đó, Highlands Coffee do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999 như một thương hiệu cà phê đóng gói với sản phẩm là cà phê rang xay chất lượng cao. Sau khi sản phẩm cà phê rang xay được đón nhận tích cực, Highlands Coffee mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại TPHCM năm 2002.﻿ Hiện thương hiệu này đã trở thành chuỗi cà phê lớn nhất nhì Việt Nam, phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm.

Đinh Anh

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