Việt Nam sắp có 1 “lâu đài cổ tích” rộng 122 ha nằm giữa thiên đường nghỉ dưỡng bậc nhất châu Á: Giá từ 8,5 triệu đồng/đêm, do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng

Theo báo cáo của Tập đoàn Vingroup công bố tháng 9/2025, trong khuôn khổ dự án Vinhomes Green Paradise tại huyện Cần Giờ (TP.HCM), một tổ hợp khách sạn mang tên Vinpearl Themed Hotel đang được triển khai với quy mô khoảng 122 ha.

Khách sạn tọa lạc tại tại vị trí trung tâm của phân khu HeartBay có quy mô khoảng 771 ha, cách bờ biển chỉ 50m với tầm nhìn panorama ra vịnh Cần Giờ và hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận.

Theo thiết kế, Vinpearl Themed Hotel được bao quanh bởi hồ Paradise Lagoon rộng 443 ha – biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới. Công trình được giới thiệu có khả năng phục vụ cùng lúc khoảng 7.000 khách và dự kiến đưa vào vận hành từ quý I/2026.

Thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu

Theo thông tin thiết kế được công bố vào tháng 6/2025, khách sạn này sở hữu kiến trúc lấy cảm hứng từ những dinh thự hoàng gia châu Âu với những tháp nhọn màu xanh emerald đặc trưng, chi tiết trang trí tinh xảo và gam màu hồng đào ấm áp, tạo nên một tòa lâu đài cổ tích sống động bên bờ biển Đông.

Điểm nhấn nổi bật nhất của khách sạn chính là những tòa tháp với kiến trúc Gothic kết hợp phong cách Renaissance, được phủ lớp sơn đặc biệt có khả năng phản chiếu ánh sáng tự nhiên, tạo hiệu ứng lấp lánh như pha lê dưới nắng ban mai. Bên cạnh các yếu tố kiến trúc phương Tây, các kiến trúc sư đã khéo léo lồng ghép một số chi tiết mang dấu ấn văn hóa Việt Nam như họa tiết rồng phượng và đường nét mái cong truyền thống.

Bên cạnh đó, công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Platinum, sử dụng tỷ lệ lớn vật liệu thân thiện môi trường cùng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến.

Không gian sang trọng, dịch vụ đẳng cấp

Dự kiến khi hoàn thành, Vinpearl Themed Hotel sẽ cung cấp khoảng 1.200 phòng nghỉ cao cấp. Trong đó, 80% phòng được thiết kế hướng biển và được trang bị hệ thống Smart Room công nghệ AI quản lý năng lượng tự động và dịch vụ butler 24/7 cho các phòng suite.

Mỗi phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách hoàng gia với những chi tiết tinh xảo như giường ngủ cao cấp có khung gỗ teak, rèm cửa lụa thêu tay và hệ thống đèn trang trí pha lê mini. Phòng tắm được ốp đá marble Carrara nhập khẩu từ Ý, trang bị bồn tắm jacuzzi và shower đa chức năng với áp suất nước hoàn hảo.

Bên cạnh hệ thống lưu trú, dự án còn bao gồm nhiều nhà hàng, khu spa, hồ bơi và trung tâm hội nghị quy mô lớn phục vụ nhu cầu tổ chức sự kiện, hội nghị và du lịch kết hợp công tác. Trong đó, trung tâm hội nghị Diamond Hall được giới thiệu có sức chứa khoảng 2.000 khách, hướng tới các sự kiện doanh nghiệp, hội nghị quốc tế và tiệc cưới cao cấp.

Theo thông tin do Vingroup công bố, Vinpearl Themed Hotel dự kiến áp dụng mức giá từ khoảng 8,5 triệu đồng/đêm cho phòng Superior và từ 25 triệu đồng/đêm cho Suite hoàng gia, đi kèm chính sách “All-Inclusive Premium” bao gồm tất cả bữa ăn, nước uống và access miễn phí toàn bộ tiện ích giải trí.

Gói “Royal Experience” (từ 45 triệu đồng/đêm) dành cho suite tầng cao bao gồm dịch vụ butler riêng 24/7, xe limousine đưa đón sân bay, bữa tối tại nhà hàng Michelin và trải nghiệm spa thư giãn 3 giờ. Gói này còn có quyền sử dụng bãi biển riêng với ghế nằm cao cấp và dịch vụ cocktail phục vụ tận nơi.

Tính đến tháng 9/2025, hạng mục khách sạn đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng xây dựng, trong khi phần lớn hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư dự kiến đưa giai đoạn đầu vào hoạt động trong quý I/2026 với khoảng 600 phòng. Giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện số phòng còn lại cùng các tiện ích bổ sung trong quý III/2026.

Tích hợp hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí

Theo báo cáo của ban quản lý dự án Vingroup, Vinpearl Themed Hotel được quy hoạch trong một hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí với hơn 50 tiện ích, có khả năng phục vụ cùng lúc khoảng 7.000 khách.

Một trong những hạng mục nổi bật là công viên chủ đề VinWonders biển nằm liền kề khách sạn. Theo thông tin công bố, khu vực này sẽ phát triển nhiều trò chơi cảm giác mạnh theo chủ đề đại dương, cùng không gian khám phá thế giới sinh vật biển.

Bên cạnh đó, tổ hợp vui chơi tuyết trong nhà Winter Wonderland rộng khoảng 30.000 m² với nhiệt độ -5°C quanh năm sẽ cho phép du khách trải nghiệm các hoạt động mùa đông ngay tại miền Nam.

Trung tâm của quần thể giải trí là biển hồ Paradise Lagoon rộng 443 ha. Công trình được quy hoạch phục vụ các hoạt động thể thao và vui chơi dưới nước như chèo thuyền kayak, lướt ván cùng nhiều loại hình giải trí ven hồ.

Dự án cũng dự kiến phát triển nhà hát Blue Waves Theatre với quy mô khoảng 5.000 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa và giải trí. Trong khi đó, hệ thống sân golf 18 lỗ do các đơn vị thiết kế quốc tế thực hiện được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm golf championships giữa khung cảnh biển xanh thơ mộng.

Việc tích hợp nhiều loại hình lưu trú, giải trí, thể thao và tổ chức sự kiện giúp dự án mở rộng trải nghiệm cho du khách so với mô hình nghỉ dưỡng truyền thống.



