Bãi biển ở Việt Nam tên rất lạ, ít người biết, vào top đẹp nhất thế giới

Nhân dịp Ngày Đại dương thế giới, tổ chức chuyên xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ đã công bố Cẩm nang bãi biển toàn cầu Corona Beach 100 năm 2026.

Danh sách năm nay quy tụ 100 bãi biển thuộc 22 quốc gia, trong đó có 27 điểm đến mới được bổ sung. Trong đó, bãi biển Soi Sim (vịnh Hạ Long) góp mặt trong danh sách này.

Thành tựu này không chỉ khẳng định sức hút của Quảng Ninh mà còn chứng minh nỗ lực bảo vệ di sản thiên nhiên đang đi đúng hướng

Một góc đảo Soi Sim. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Các bãi biển được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa bản địa và mức độ gắn kết với thiên nhiên.

Không đơn thuần tôn vinh những bãi biển đẹp nhất thế giới, bảng xếp hạng còn hướng đến việc nâng cao nhận thức về giá trị của các hệ sinh thái ven biển. Đại diện tổ chức cho biết, họ kỳ vọng danh sách này sẽ truyền cảm hứng để mọi người khám phá thiên nhiên và trân trọng những đường bờ biển quý giá trên toàn cầu.

Nằm trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long, Soi Sim có diện tích khá khiêm tốn, khoảng 8,7 ha, cách Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km. Tên gọi Soi Sim có nguồn gốc từ loài cây đặc thù trên đảo này, đó là cây sim, vốn được trồng rất nhiều trên núi.

Cảnh vật nơi đây mang vẻ đẹp rất riêng, còn nguyên thủy. Bãi tắm tự nhiên trên đảo nước xanh biếc và trong vắt bên bờ cát trắng mịn.

Toàn bộ hệ sinh thái rừng cùng các quần thể động, thực vật hoang dã trên cạn và dưới nước tại Soi Sim đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8, du khách sẽ được ngắm hoa sim tím nở khắp sườn đồi, nở tràn cả xuống lối đi, tạo nên một khung cảnh vô cùng trữ tình. Do vị trí xa và khó tiếp cận, bãi biển vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm có.

Đảo còn có một khu rừng nguyên sinh với hệ thực vật phong phú, bao gồm nhiều loài cây đặc hữu mang giá trị sinh thái đặc trưng của vịnh Hạ Long.

Từ năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng Khu bảo tồn tài nguyên động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo. Toàn bộ hệ sinh thái rừng cùng các quần thể động, thực vật hoang dã trên cạn và dưới nước tại Soi Sim đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ở Đông Nam Á, các bãi biển ở Philippines, Thái Lan, Indonesia cũng được vinh danh.