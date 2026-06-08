Biển Vũng Tàu 'ken đặc' du khách

Việc hoàn thiện nút giao Long Thành thuộc dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã xóa bỏ những "điểm nghẽn" kinh niên, tạo nên một cú hích giúp phố biển Vũng Tàu đón hàng trăm nghìn lượt khách đổ về ngay trong tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm 2026.

Ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong vào ngày 8/6, khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu) thời tiết khá mát mẻ, nắng nhẹ, thuận lợi cho hoạt động vui chơi, xả stress ngoài trời của người dân và du khách.

Thời tiết đẹp cùng với giao thông thuận tiện khiến du khách đổ về Vũng Tàu nghỉ mát ngày càng đông

Anh Trần Tâm (du khách đến từ Tây Ninh) chia sẻ: "Tôi quyết định đưa các con đi chơi từ chiều thứ sáu để các cháu có trọn vẹn những ngày nghỉ cuối tuần. Hè năm nay, tôi chọn Vũng Tàu vì nghe nơi này đang có nhiều điểm vui chơi, sự kiện kỳ thú được đầu tư bài bản, từ bắn pháo hoa, công viên bãi biển cho đến công viên nước hiện đại... "

Tương tự, chị Giang Huệ Tâm (du khách đến từ Đồng Nai) cho hay, khi cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đi vào hoạt động, thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ nên cuối tuần qua, gia đình chị đã tranh thủ ghé Vũng Tàu tắm biển.

Chị Nguyễn Thùy Anh (ngụ phường Bình Lợi Trung, TPHCM) cho biết, từ khi cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu lưu thông hoàn chỉnh, việc di chuyển trở nên dễ dàng. Gia đình chị đã lên kế hoạch sẽ xuống Vũng Tàu nghỉ mát đều đặn vào các ngày cuối tuần trong suốt mùa hè này.

Trong tháng 6/2026, Vũng Tàu dự kiến đón hơn 700.000 du khách

Đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, địa phương ước tính trong tháng 6/2026 sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách đến du ngoạn và tắm biển. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho du khách được phường đặt lên hàng đầu.

Địa phương đã tăng cường mô tô nước và Kayak tuần tra ven bờ; dùng dây phao khoanh vùng bãi tắm an toàn; phát loa yêu cầu du khách lên bờ khi trời tối hoặc có giông sét. Đồng thời phân công 28 nhân sự Tổ cứu hộ - y tế ứng trực 100% tại các bãi tắm.

Ngoài ra, phường Vũng Tàu sẽ tiếp tục hoàn thiện việc vận động xây dựng mô hình 'tuyến phố, bãi biển du lịch văn minh - không rác thải nhựa dùng một lần; 'Vũng Tàu – Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh'; Xây dựng các sản phẩm du lịch địa phương; tổ chức phát động các tour đi bộ leo núi (Tour Trekking) tại Núi Lớn và Núi Nhỏ... để thu hút khách du lịch đến với địa phương nhiều hơn.

Trước đó vào ngày 6/6, nút giao Long Thành thuộc dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức được hoàn thiện, tạo mạch lưu thông hoàn chỉnh, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Từ nút giao chiến lược này, mạch máu giao thông tiếp tục được khơi thông, kết nối liên vùng thông suốt với tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Dầu Giây - Phan Thiết).

Việc hoàn thiện nút giao này đã giảm đáng kể thời gian di chuyển từ các tỉnh, thành miền Đông, miền Tây và trung tâm TPHCM đến Vũng Tàu.