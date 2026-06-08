Không chỉ tìm hoa hậu, 1 cuộc thi sắc đẹp sắp diễn ra còn mang sứ mệnh đưa hình ảnh áo dài Việt Nam vươn ra thế giới

Đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 sắp diễn ra tại trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam, hứa hẹn mang đến một sự kiện văn hóa - nghệ thuật giàu ý nghĩa, nơi vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam cùng những giá trị truyền thống của dân tộc được tôn vinh và lan tỏa.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân và tổ chức. Với định hướng đó, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam thông qua hình ảnh tà áo dài – biểu tượng của vẻ đẹp, sự thanh lịch và tâm hồn người phụ nữ Việt.

Ban Giám khảo Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 là những tên tuổi uy tín

Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn của cuộc thi chính là việc lấy các giá trị văn hóa và nhân văn làm nền tảng. Ban Tổ chức không đơn thuần tìm kiếm một người đẹp để trao vương miện, mà hướng tới lựa chọn những đại diện hội tụ vẻ đẹp hình thể, tri thức, nhân cách, lòng nhân ái và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Với sự chuẩn bị công phu, chuyên nghiệp và tâm huyết, Ban Tổ chức đã từng bước xây dựng Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu trở thành một sân chơi văn hóa uy tín, góp phần quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Đây cũng là lý do cuộc thi ngày càng nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn, các nhà văn hóa, nghệ sĩ và đông đảo công chúng.

Uy tín của cuộc thi còn được khẳng định bởi sự đồng hành của Hội đồng Giám khảo gồm nhiều chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, nghệ sĩ và những gương mặt có uy tín trong xã hội. Sự hiện diện của nhà sử học Dương Trung Quốc, Vương Duy Biên, Lan Hương, nhà báo Ngô Bá Lục cùng nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã góp phần tạo nên chiều sâu chuyên môn và tính khách quan trong quá trình đánh giá các thí sinh.

Trong thành phần Hội đồng Ban Giám khảo năm nay còn có Tiến sĩ, Luật sư Trần Thị Bạch Dương. Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Công Thương, bà đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác quản lý và hoạt động nghề nghiệp. Những đóng góp bền bỉ ấy đã được Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tiến sĩ, Luật sư Trần Thị Bạch Dương- Thành viên Ban Giám khảo

Bên cạnh công việc chuyên môn, bà còn được biết đến là người nhiều năm tâm huyết với công tác công đoàn, các hoạt động văn hóa, xã hội và thiện nguyện. Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý, sự gần gũi với người lao động, tinh thần gắn bó với cộng đồng cùng những trải nghiệm thực tiễn trong đời sống xã hội đã mang đến cho bà góc nhìn nhân văn, khách quan và đa chiều khi tham gia Hội đồng Ban Giám khảo Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026.

Chính sự gần gũi với người lao động, sự gắn bó với cộng đồng cùng những trải nghiệm thực tiễn trong đời sống xã hội đã mang đến cho bà góc nhìn nhân văn và đa chiều khi tham gia Hội đồng Ban Giám khảo Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026.

Cùng với các vị Giám khảo, TS Trần Thị Bạch Dương tin tưởng thông qua cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam

Theo nhiều chuyên gia, một cuộc thi sắc đẹp muốn tạo được giá trị bền vững cần vượt ra ngoài những tiêu chí thông thường để hướng tới việc xây dựng hình mẫu phụ nữ có trách nhiệm với xã hội, biết gìn giữ bản sắc dân tộc và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Đây cũng chính là tinh thần mà Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu đang kiên trì theo đuổi trong suốt hành trình của mình.

Đêm chung kết sắp tới không chỉ là thời khắc tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá mà còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng.

Bà Đàm Hương Thủy, Trưởng BTC Cuộc thi và TS Trần Thị Bạch Dương

Với sự chuẩn bị công phu của Ban Tổ chức, sự đồng hành của Hội đồng Giám khảo uy tín cùng chất lượng thí sinh ngày càng được nâng cao, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một sân chơi văn hóa ý nghĩa, góp phần đưa hình ảnh áo dài Việt Nam vươn xa trên hành trình hội nhập và phát triển.

Hơn cả một cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu là nơi kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa vẻ đẹp hình thể và chiều sâu văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại mới.