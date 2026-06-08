Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lần đầu công khai ở Mỹ

Sáng 8/6 (theo giờ Việt Nam), liveshow của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), đánh dấu lần thứ hai nữ ca sĩ tổ chức đêm nhạc cá nhân tại thị trường này. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng người Việt sinh sống tại hải ngoại.

Theo sơ đồ chỗ ngồi seatmap được công bố trước đó, liveshow có quy mô khoảng 3.000 - 4.000 khán giả. Đây được xem là con số đáng chú ý đối với một chương trình cá nhân của nghệ sĩ Việt được tổ chức ở nước ngoài, cho thấy sức hút ổn định của Mỹ Tâm sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Mai Tài Phến xuất hiện trên sân khấu show ở Mỹ của Mỹ Tâm

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu, sự xuất hiện của Mai Tài Phến trên sân khấu đã trở thành một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý nhất đêm diễn. Lần đầu tiên, Mỹ Tâm đưa Mai Tài Phến xuất hiện công khai trong liveshow của mình tại Mỹ, khiến khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú.

Mai Tài Phến xuất hiện trên sân khấu show ở Mỹ của Mỹ Tâm

Ở show diễn này, Mai Tài Phến cũng tham gia vào ekip sản xuất. Trên sân khấu, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ bộ phim TÀI . Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc hiếm hoi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành trên sân khấu âm nhạc. Đây cũng là một trong số ít lần Mai Tài Phến xuất hiện công khai trên sân khấu trong đêm nhạc của Mỹ Tâm mà không phải tại một sự kiện quảng bá phim hay hoạt động điện ảnh.

Mỹ Tâm liên tục cười ngại ngùng, khiến fan tan chảy vì tương tác đáng yêu. Sự góp mặt của nam diễn viên - đạo diễn khiến không khí chương trình trở nên đặc biệt hơn, đồng thời làm xôn xao thêm nhiều bàn luận từ cộng đồng mạng về mối quan hệ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến những năm qua.

Mai Tài Phến giao lưu trên sân khấu liveshow của Mỹ Tâm (clip: binhtamcamthau)

Tại liveshow, Mỹ Tâm còn trình diễn ca khúc nhạc phim TÀI , nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Bộ phim do nữ ca sĩ đầu tư sản xuất và tham gia diễn xuất, trong khi Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn. Ra mắt vào tháng 3 năm nay, TÀI đã ghi nhận doanh thu hơn 100 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án điện ảnh thành công của Mỹ Tâm ở vai trò nhà sản xuất.

Mỹ Tâm trình diễn ca khúc nhạc phim TÀI ở liveshow Mỹ (clip: Bé Ngoan Tri Âm)

Sau khi phim công chiếu, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục đồng hành trong nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá tác phẩm. Tại liveshow ở Las Vegas, việc cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu một lần nữa cho thấy sự gắn bó trong quá trình phát triển dự án điện ảnh này. Không chỉ tập trung cho các hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm cũng thể hiện sự tâm huyết khi tiếp tục giới thiệu, lan tỏa phim đến với cộng đồng khán giả quốc tế. Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định sức hút với hàng nghìn khán giả tại Mỹ, sự xuất hiện của Mai Tài Phến cũng mang đến bất ngờ thú vị, góp phần tạo nên một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất ở đêm diễn.

Mỹ Tâm cũng thể hiện sự tâm huyết khi tiếp tục giới thiệu, lan tỏa phim đến với cộng đồng khán giả quốc tế

Ảnh: FB