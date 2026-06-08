Phát hiện 3 người đàn ông đạp xe nửa vòng Trái đất để mua vé World Cup: Cái kết tàn nhẫn tới mức không ai ngờ

Chỉ còn ít ngày nữa trước trận mở màn của Argentina tại World Cup 2026, ba cổ động viên đến từ Argentina đã hoàn tất hành trình phi thường kéo dài hơn 10.000 dặm (khoảng 16.000 km) bằng xe đạp từ quê nhà tới thành phố Kansas City (Mỹ), nơi đội tuyển của họ đặt đại bản doanh.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau gần một năm băng qua nhiều quốc gia, họ vẫn chưa thể sở hữu tấm vé vào sân xem đội nhà thi đấu.

Ba người bạn Vicente Conculini, Yamandu Martínez và Miguel Silio khởi hành từ Gualeguaychú, gần biên giới Uruguay, vào ngày 16/8/2025. Câu chuyện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi tài khoản Instagram của nhóm đã đạt khoảng 30.000 người theo dõi.

Điều trớ trêu là dù đã tiến rất gần sân khấu World Cup, cả ba lại thất bại trong việc mua vé qua các đợt bốc thăm của FIFA. Họ cho biết đã thử đăng ký ít nhất năm lần nhưng không thành công, một phần vì mạng kết nối không ổn định trong lúc di chuyển liên tục.

Vấn đề lớn nhất mà nhóm gặp phải nằm ở giá vé. Theo họ, mức giá ban đầu của FIFA vẫn có thể chấp nhận được, nhưng thị trường sau đó đã đẩy giá lên cao hơn nhiều. Các gói vé từng được công bố dao động từ khoảng 325 USD đến hơn 900 USD tùy hạng ghế, nhưng trên hệ thống bán lại chính thức và các nền tảng thứ cấp, giá vé cho trận Argentina gặp Algeria tại Kansas City đã tăng lên mức từ hơn 600 USD đến trên 1.600 USD.

Nhóm cổ động viên cho rằng cơ chế định giá linh hoạt và thị trường bán lại đang khiến World Cup trở nên xa vời với những người hâm mộ bình thường. Dù vậy, họ vẫn khẳng định sẽ cố gắng chờ thêm nếu giá hạ xuống mức hợp lý, thay vì mua vé với giá “bị thổi phồng”.

Sau nhiều tháng sống trên đường với đủ loại phương tiện tạm trú như nhà trọ, lều, nhà dân, nhà thờ và các câu lạc bộ bóng đá địa phương, ba người cho biết họ không quá lo lắng về chỗ ở ngắn hạn tại Kansas City. Tuy nhiên, hành trình phía trước vẫn còn bỏ ngỏ khi họ chưa có kế hoạch chắc chắn để theo dõi các trận tiếp theo của Argentina tại Dallas hay Miami.

Câu chuyện của họ cũng gắn với một hành trình dài hơn trước đó, khi Miguel Silio từng đạp xe từ Madrid đến Nga năm 2018 và tiếp tục từ Madrid đến Qatar năm 2022. Lần này, dù đã đến được “trái tim” của World Cup 2026, họ vẫn đối mặt với rào cản lớn nhất không nằm ở khoảng cách địa lý, mà là giá vé ngày càng leo thang của giải đấu.

Trong bối cảnh World Cup mở rộng quy mô và nhu cầu tăng mạnh, câu chuyện ba người hâm mộ Argentina tiếp tục đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa trải nghiệm bóng đá đỉnh cao và khả năng tiếp cận của người hâm mộ toàn cầu.