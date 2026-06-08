Từng khiến cả thế giới phát sốt tại World Cup 2010, người đẹp Paraguay tái xuất sau 16 năm theo cách không ai ngờ tới

Sự trở lại của Paraguay sau quãng thời gian dài vắng bóng cũng mở ra một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của Larissa. Đây là lần đầu tiên người đẹp 40 tuổi trực tiếp có mặt tại một vòng chung kết World Cup, thay vì theo dõi từ quê nhà như năm 2010.

Nếu ở Nam Phi năm ấy, Larissa gây bão với hình ảnh cổ vũ đội tuyển Paraguay từ các màn hình công cộng tại Asuncion, thì ở kỳ World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, cô xuất hiện với vai trò hoàn toàn mới trong lĩnh vực truyền thông thể thao, theo sát hành trình của đội tuyển quê hương với tư cách phóng viên và người dẫn chương trình.

Larissa Riquelme sinh năm 1985 và từng được xem là một trong những gương mặt biểu tượng của World Cup 2010. Điều đặc biệt là thời điểm tạo nên cơn sốt toàn cầu, cô không hề đặt chân tới Nam Phi. Những hình ảnh giúp tên tuổi Larissa lan rộng khắp thế giới được ghi lại tại một quảng trường ở thủ đô Asuncion, nơi cô hòa mình vào không khí bóng đá cùng hàng nghìn cổ động viên địa phương.

Chính từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh Larissa nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo thể thao lớn đã dành sự chú ý đặc biệt, trong đó Marca (Tây Ban Nha) là một trong những đơn vị đầu tiên gọi cô là “biểu tượng khán đài World Cup”, cách gọi sau này được truyền thông quốc tế nhắc lại rộng rãi.

Sức lan tỏa của Larissa thời điểm đó vượt xa khuôn khổ một câu chuyện bóng đá. Cô trở thành một trong những gương mặt được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet trong suốt giải đấu, khi hình ảnh gắn liền với chiếc điện thoại và sắc áo Paraguay xuất hiện dày đặc trên truyền hình và báo chí toàn cầu.

Sau ánh hào quang bất ngờ từ World Cup 2010, Larissa không dừng lại ở vai trò người mẫu hay hiện tượng mạng. Trong những năm tiếp theo, cô theo học chuyên ngành truyền thông, tham gia nhiều chương trình truyền hình và dần chuyển hướng sang lĩnh vực báo chí thể thao.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm ngoái, khi Larissa lần đầu xuất hiện với vai trò phóng viên trên sóng truyền hình trong trận đấu giữa Paraguay và Peru. Đây được xem là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của cô từ một biểu tượng cổ động viên sang người làm nghề trong lĩnh vực thể thao.

Tại World Cup 2026, Paraguay nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Mỹ, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ 9 đại diện Nam Mỹ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau lần gần nhất vào năm 2010 khi họ lọt tới tứ kết.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Larissa Riquelme mang đến một lớp ký ức đặc biệt cho người hâm mộ. Không chỉ gợi lại hình ảnh từng gây bùng nổ truyền thông cách đây 16 năm, cô còn xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn khác, gắn với hành trình chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực truyền thông thể thao.

Sau 16 năm, cái tên từng làm cả thế giới chú ý vì một khoảnh khắc trên khán đài nay trở lại World Cup theo cách bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sức hút từng khiến cô trở thành một trong những hiện tượng đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.