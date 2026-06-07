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Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD

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Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD

10 cái tên trẻ măng hứa hẹn toả sáng ở World Cup 2026.

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 1.

Lamine Yamal (Tây Ban Nha - 18 tuổi): Siêu thần đồng đắt giá nhất lứa tuổi (230 triệu USD). Hạt nhân sáng tạo đột biến cao của Barca và ĐTQG với kỹ thuật thượng thừa, từng rực sáng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 2.

João Neves (Bồ Đào Nha - 21 tuổi): "Cỗ máy quét" thầm lặng ở tuyến giữa (161 triệu USD). Sở hữu nguồn năng lượng bất tận, kết hợp hoàn hảo giữa vai trò đánh chặn và giữ nhịp, được ví như Kanté mới

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 3.

Désiré Doué (Pháp - 21 tuổi): "Mũi khoan" đa năng của PSG (138 triệu USD). Có thể bùng nổ ở mọi vị trí trên hàng công nhờ khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát bóng xuất chúng

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 4.

Yan Diomandé (Bờ Biển Ngà - 19 tuổi): Cầu thủ trẻ hay nhất Bundesliga (104 triệu USD). Tiền đạo cánh sở hữu tốc độ xé gió, khả năng đổi hướng đột ngột và dứt điểm tốt bằng cả hai chân

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 5.

Arda Güler (Thổ Nhĩ Kỳ - 21 tuổi): Nhạc trưởng hào hoa của Real Madrid (104 triệu USD). Chơi tốt nhất ở vị trí số 10 với nhãn quan sắc bén, kỹ năng rê dắt khéo léo và những cú sút xa búa bổ

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 6.

Pau Cubarsi (Tây Ban Nha - 19 tuổi): Đá tảng tương lai của Barca (92 triệu USD). Mẫu trung vệ hiện đại cực kỳ điềm tĩnh, mạnh ở khả năng phán đoán và phân phối bóng phát động tấn công từ sân nhà

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 7.

Nico Paz (Argentina - 21 tuổi): "Sát thủ" mang kèo trái ma thuật (92 triệu USD). Linh hồn giúp Como lọt vào top 4 Serie A, xử lý không gian hẹp cực hay và là phương án kế thừa lý tưởng cho Messi

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 8.

Kobbie Mainoo (Anh - 21 tuổi): Tiền vệ thoát pressing thông minh của Man Utd (81 triệu USD). Điểm mạnh là sự bình tĩnh, điều tiết và nhận bóng tốt dưới áp lực cao ở khu trung tuyến

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 9.

Luka Vuskovic (Croatia - 19 tuổi): Trung vệ cao 1,93m thuộc biên chế Tottenham (69 triệu USD). Lối chơi hiện đại, chủ động dâng cao đánh chặn sớm và là "vũ khí" lợi hại trong các pha không chiến

Top 10 "siêu bom tấn" gen Z khuynh đảo World Cup: Lamine Yamal, Guler và hàng loạt ngôi sao trăm triệu USD- Ảnh 10.

Ayyoub Bouaddi (Morocco - 18 tuổi): Tiền vệ phòng ngự triển vọng của Lille (57,6 triệu USD). Mới chuyển từ tuyển trẻ Pháp sang Morocco, mạnh ở khả năng tranh chấp và luân chuyển bóng gọn gàng

World Cup sân cỏ chưa khai màn nhưng cuộc chiến túi hiệu sân bay của cầu thủ đã bắt đầu rồi!

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

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