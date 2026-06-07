Chiều 6/6, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đông nghịt người tắm biển thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Theo anh Trọng, chủ nhân clip quay lại, từ trên cao, từng dải bờ cát kéo dài hàng kilomet từ bãi C đến bãi B gần như được phủ kín bởi du khách. Dưới làn nước biển, hàng vạn người chen kín tạo nên khung cảnh khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Cảnh 'không còn khoảng trống' trên bãi biển Sầm Sơn - Clip: Văn Trọng

Hiện đoạn clip đã có tới 3,2 triệu lượt xem, cùng hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Không ít cư dân mạng ví von rằng "một nửa Việt Nam đang gặp nhau ở Sầm Sơn", trong khi người khác gọi đây là "biển người" đúng nghĩa.

Tài khoản Minh Đức bình luận: "Nhìn từ xa cứ tưởng concert ngoài trời, hóa ra là bãi biển Sầm Sơn".

"Đi tìm một khoảng trống để chụp ảnh chắc khó hơn tìm chỗ gửi xe", tài khoản Thu Hà hài hước chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hoàng Nam cho rằng đây là hình ảnh không có gì bất ngờ: "Cứ hè đến là Sầm Sơn như thế này. Ai từng đi biển miền Bắc đều hiểu cảm giác ấy".

Nhiều người lần đầu xem video tỏ ra ngạc nhiên trước lượng khách quá lớn, nhưng với những du khách quen thuộc, đây gần như đã trở thành "đặc sản" mỗi dịp nắng nóng đầu hè.

Vì sao Sầm Sơn luôn đông khách?

Không phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi mùa hè, Sầm Sơn lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với những hình ảnh đông đúc tương tự.

Cứ vào mùa nắng nóng, bãi biển Sầm Sơn luôn đông khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần - Ảnh: Quách Du

Trước hết, đây là một trong những bãi biển lâu đời và nổi tiếng nhất miền Bắc. Với vị trí cách Hà Nội khoảng 170 km, du khách chỉ mất vài giờ di chuyển bằng ô tô là có thể đặt chân tới biển.

Sầm Sơn cũng sở hữu đường bờ biển dài, bãi cát thoải, sóng vừa phải, phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Đây là yếu tố quan trọng giúp điểm đến này duy trì sức hút qua nhiều thế hệ.

Một lý do khác là chi phí du lịch tương đối dễ tiếp cận. So với nhiều điểm đến biển khác, Sầm Sơn vẫn được xem là lựa chọn phù hợp với các gia đình đông người, cơ quan, đoàn thể hay nhóm bạn trẻ muốn đi nghỉ ngắn ngày.

Trong nhiều năm qua, hạ tầng du lịch tại địa phương cũng có sự thay đổi đáng kể. Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, quảng trường biển, các tổ hợp vui chơi giải trí liên tục được đầu tư, giúp trải nghiệm của du khách đa dạng hơn thay vì chỉ đơn thuần tắm biển.

Quan trọng hơn cả, Sầm Sơn từ lâu đã trở thành một phần ký ức tập thể của rất nhiều người miền Bắc. Không ít gia đình có truyền thống hè nào cũng đi Sầm Sơn, giống như một "nghi thức mùa hè" kéo dài qua nhiều thế hệ.

Đông đúc nhưng vẫn khiến người ta muốn quay lại

Thực tế, Sầm Sơn vẫn thường xuyên nhận những ý kiến trái chiều. Tình trạng quá tải vào mùa cao điểm, giá cả dịch vụ ở một số thời điểm hay trải nghiệm không đồng đều giữa các khu vực vẫn là những vấn đề được du khách nhắc đến.

Với nhiều du khách, đi biển phải đông mới vui - Ảnh: Quách Du

Thế nhưng, bất chấp những hạn chế đó, lượng khách đổ về đây mỗi mùa hè vẫn rất lớn.

Bởi với nhiều người, đi biển không chỉ để ngắm cảnh hay tìm kiếm sự yên tĩnh. Đi biển còn là cảm giác được hòa vào không khí náo nhiệt, được nghe tiếng sóng xen lẫn tiếng cười nói của hàng nghìn người, được tận hưởng đúng tinh thần của một mùa hè đông vui.

Có lẽ vì thế mà sau nhiều thập kỷ, Sầm Sơn vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong bản đồ du lịch miền Bắc. Và mỗi khi những hình ảnh "biển người" xuất hiện trên mạng xã hội, người ta lại nhắc đến nơi này như một huyền thoại của những chuyến đi hè.

Bởi đôi khi, với rất nhiều du khách, biển không cần quá vắng mới đẹp. Đông người tắm biển mới thực sự là mùa hè.