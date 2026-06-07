Đừng chỉ quẩn quanh phố cổ, đây là 5 trải nghiệm du khách nhất định phải làm khi đi Hội An hè này!

Nằm bên hạ lưu sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng hơn 30 km và Huế khoảng 122 km, Hội An gây thương nhớ bởi những dãy nhà cổ vàng rực trong nắng, dòng sông lung linh ánh hoa đăng mỗi đêm và những món ăn đậm hương vị xứ Quảng.

Mỗi mùa, phố Hội lại mang một vẻ đẹp riêng, nhưng mùa hè vẫn là thời điểm thu hút đông đảo du khách nhất.Nhắc đến Hội An, ký ức thường tự động gọi về những mảng tường vàng ươm hắt bóng nắng, những giàn hoa giấy rực rỡ hay các con hẻm nhỏ tĩnh lặng rêu phong.

Thế nhưng, trong những ngày hè oi ả, khi nhu cầu tìm kiếm sự giải nhiệt và vỗ về tâm trí lên ngôi, một kỳ nghỉ chìm đắm hoàn toàn trong khu trung tâm dường như chưa đủ để thỏa mãn những đôi chân ưa xê dịch. Khái niệm du lịch nghỉ dưỡng thế hệ mới đòi hỏi nhiều hơn một không gian hoài cổ; đó là sự pha trộn tinh tế giữa di sản, thiên nhiên tươi mát và những "điểm chạm" nghệ thuật đương đại.

Dưới đây là 5 mảnh ghép hoàn hảo để làm mới hoàn toàn lăng kính về một Hội An đa sắc.

1. Thu trọn vòm ngói âm dương từ những góc quán cà phê tầng thượng

Để tránh cái nắng chói chang của buổi trưa hè miền Trung, một khoảng lùi tĩnh lặng trên cao là lựa chọn hoàn hảo nhất. Thay vì rảo bước chen chúc qua dòng người đông đúc, việc dừng chân tại những góc ban công tầng thượng dọc trục đường Trần Phú mang đến một đặc quyền thị giác hiếm có.

Từ góc nhìn trên cao, những mái ngói âm dương ngả màu sương gió xô lệch vào nhau, tạo thành một dải lụa trầm mặc vắt ngang bầu trời. Mùi hương của tách cà phê rang xay quyện trong lớp không khí mang đậm màu thời gian khiến mọi muộn phiền như dừng lại sau cánh cửa. Lặng ngắm dòng người chầm chậm lướt qua dưới ánh nắng gắt, nhấp một ngụm thức uống mát lạnh, người lữ khách mới thực sự thấm thía được cái "tình" và nhịp chảy êm đềm của đô thị cổ hàng trăm năm tuổi.

2. Thả lỏng tâm trí giữa ốc đảo xanh Trà Quế

Khi ánh nắng bắt đầu chùng xuống, những mảng xanh sinh thái ở vùng ven chính là trạm sạc năng lượng lý tưởng. Cách trung tâm không quá xa, làng rau Trà Quế hiện lên như một ốc đảo xanh mướt, hoàn toàn đối lập với nhịp điệu thương hồ nhộn nhịp của phố Hội.

Trải nghiệm đạp xe thong dong qua những luống rau xanh rì, hít căng lồng ngực mùi hương thanh khiết của húng quế, tía tô hay hành ngò trong buổi chiều lộng gió là một liệu pháp "chữa lành" đích thực. Những khu vườn tại đây không chỉ để ngắm, mà còn là không gian mở để du khách trực tiếp xắn tay áo, trải nghiệm nhịp sống nhà nông nguyên bản. Một đĩa nộm tôm thịt thấm đẫm hương vị bản địa, kèm theo ly nước mát lạnh hái tận vườn chắc chắn sẽ làm dịu đi cái oi bức của những ngày giữa hạ.

3. Đắm chìm trong không gian âm nhạc chữa lành bên biển An Bàng

Cái nóng oi ả của mùa hè miền Trung dường như luôn biết cách khơi dậy bản năng tìm về phía biển. Vài năm trở lại đây, An Bàng không chỉ níu chân người ta bằng những con sóng mát lành ban ngày, mà nhịp sống về đêm cũng đang dần lột xác. Không ồn ào xập xình đèn màu, biển đêm Hội An giờ đây bắt đầu chuộng những không gian mang tính "chữa lành" và đầy chất thơ.Khái niệm nghỉ dưỡng ven biển nay đã bước ra khỏi những căn phòng điều hòa kín mít để nhường chỗ cho các không gian mở lộng gió.

Hình ảnh những đêm nhạc mộc mạc sát biển, nơi ranh giới giữa sân khấu và người nghe bị xóa nhòa, đang trở thành một thứ "đặc sản" mới. Nếu lướt qua các nền tảng mạng xã hội thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những đoạn clip chia sẻ về một "vibe" cực tình từ chuỗi đêm nhạc Sea Sound Session ngay tại khuôn viên thảm cỏ hướng biển của The Pearl Hoi An.

Chẳng cần ghế nệm xa hoa hay sân khấu hoành tráng, điểm ăn tiền nhất lại nằm ở chính sự nguyên bản. Đôi khi, thứ khiến người ta nhớ mãi về một chuyến đi biển mùa hè không nằm ở những tiện ích phòng ốc đắt đỏ, mà chỉ đơn giản là một đêm được ngồi lại, thở sâu và để gió biển cuốn trôi mọi rào cản trong tâm trí.

4. Chớp khoảnh khắc giao thời huy hoàng trên dòng Thu Bồn

Khi những vệt nắng cuối ngày dần tắt đỏ rực nơi phía Tây, bến Bạch Đằng lại khoác lên mình một nhịp sống mới. Thay vì rảo bước ven bờ, việc bước lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ để xuôi dòng Thu Bồn sẽ mở ra một lăng kính lãng mạn vô song.

Khoảnh khắc chiếc thuyền chầm chậm lướt đi giữa không gian tranh tối tranh sáng cũng là lúc hai bên bờ sông đồng loạt lên đèn. Hàng ngàn chiếc lồng đèn lụa đủ màu sắc hắt ánh sáng mờ ảo xuống mặt nước gợn sóng, tạo nên một dải ngân hà rực rỡ dưới hạ giới.

Trải nghiệm tự tay thả một chiếc đèn hoa đăng, gửi gắm theo những nguyện ước êm đềm trôi trên mặt nước không chỉ là một nghi thức tinh thần đẹp đẽ, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc với văn hóa tín ngưỡng của mảnh đất di sản.

5. Hóa thân thành ngư dân giữa màn đêm Cửa Đại

Để khép lại một chuỗi hành trình đa giác quan, biển Cửa Đại và khu vực Cù Lao Chàm mang đến một lời mời gọi đầy tính hoang dã và nguyên bản: trải nghiệm câu mực đêm. Rời xa ánh đèn lấp lánh của phố thị, những chiếc thuyền câu thắp sáng rực rỡ rẽ sóng vươn khơi, đưa du khách tiến vào một nhịp sống hoàn toàn khác biệt.Giữa biển trời mênh mông sương đêm, sự nhẫn nại buông cần và cảm giác vỡ òa phấn khích khi câu được những chú mực tươi rói phản quang dưới ánh đèn là một kỷ niệm khó phai.

Việc thưởng thức ngay thành quả ngọt lành trên boong tàu, nhâm nhi chút hương vị mằn mặn của biển cả và lắng nghe những câu chuyện bám biển mưu sinh của các ngư dân dạn dày sương gió đã mang lại một mảnh ghép chân thực, mộc mạc và trọn vẹn cho chuyến đi mùa hè.

Hội An chưa bao giờ là một cuốn sách đọc một lần là thấu trọn. Bức tranh mùa hè tại vùng đất này đang ngày càng trở nên rực rỡ hơn nhờ sự đan cài tinh tế giữa nếp sống cổ kính, vẻ đẹp khoáng đạt của đại dương và những trải nghiệm nghệ thuật đầy rung cảm. Một Hội An rất khác đang chờ đón, sẵn sàng ôm trọn và vỗ về mọi giác quan của những ai biết cách bước ra khỏi những lối mòn quen thuộc.