Trend "phông bạt" mới của giới trẻ: Mua ảnh ngồi hạng thương gia, đi Park Hyatt Saigon, ăn omakase, giá 10k/chiếc

Chỉ ít ngày sau khi dịch vụ bán ảnh sống ảo giá 1.000 đồng/tấm gây xôn xao trên Threads, một phiên bản "nâng cấp" của mô hình này đã xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nếu trước đây chỉ đơn giản là những tấm hình sang chảnh như đi ăn nhà hàng, đi biển, chơi thể thao,... thì nay nhiều tài khoản đã chuyển sang kinh doanh các bộ ảnh thuộc phân khúc cao cấp hơn, với địa chỉ cụ thể hơn.

Ví dụ như đi nhà hàng omakase (hình thức ẩm thực cao cấp của Nhật Bản, thường có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi người - PV) , ở Park Hyatt Saigon (khách sạn 5 sao nổi tiếng tại TP.HCM, gắn liền với hình ảnh sang trọng và giới thượng lưu - PV), ngồi khoang thương gia trên máy bay, unbox túi xách, phụ kiện từ những thương hiệu xa xỉ như Hermes, Dior,..

Một tài khoản có tên viết tắt F. mới đây đã đăng bài công khai bán nhiều hình ảnh check-in tại nhà hàng cao cấp, khách sạn sang trọng, khoang thương gia trên máy bay. Thậm chí người này còn sở hữu cả những bức ảnh chụp trong phòng điều trị riêng (private) tại bệnh viện Vinmec.

Dịch vụ này thu hút lượng tương tác cao. Ảnh chụp màn hình.

Theo bài đăng, mức giá dao động từ 10.000 - 20.000 đồng cho mỗi ảnh, trong khi combo 10 ảnh được bán với giá 80.000 đồng.

F. cho biết sau khi đăng tải bài viết, lượng tin nhắn hỏi mua tăng nhanh tới mức quá tải. Người mua chỉ cần nhắn tin nêu yêu cầu, sau đó sẽ nhận ảnh chất lượng cao cùng hướng dẫn thanh toán.

Người này bán ảnh đi Park Hyatt Saigon.

Hình ảnh unbox đồ hiệu.

Thậm chí có cả ảnh đi viện nhưng ở phân khúc cao cấp.

Không chỉ có ảnh, nhiều tài khoản khác còn mở rộng sang hình thức bán video để phục vụ nhu cầu xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Một tài khoản có tên viết tắt TH. chia sẻ:

"Dùng tài khoản chính nên ảnh đều là ảnh thật. Tuần nào mình cũng đi chơi nên có nhiều ảnh/video dư để bán up story hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Có ảnh và video: fine dining, bar 5 sao, trà chiều, Marriott, The Ritz-Carlton,.... hoặc theo yêu cầu bạn chọn. Hình chỉ bán cho 1 người duy nhất nên không đụng hàng. Có cả video."

Ảnh chụp màn hình.

Những bức ảnh check-in tại các địa điểm hoặc trải nghiệm này thường được rao bán với mức giá cao hơn đáng kể so với ảnh sống ảo thông thường. Bởi lẽ, đây đều là những không gian và dịch vụ có chi phí khá cao, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận hay trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, một số địa điểm từ lâu còn được xem là biểu tượng của lối sống thượng lưu, giới doanh nhân hoặc những người có điều kiện tài chính.

Một tài khoản tên X. cũng công khai rao bán ảnh ngồi khoang thương gia, xe Lexus, resort sang trọng cùng cam kết "ảnh thật 100%", sau khi bán sẽ không tiếp tục cung cấp cho người khác.

Có thể thấy hiện nay dịch vụ này không có mức giá cố định. Tùy theo chất lượng hình ảnh, độ hiếm của trải nghiệm hay mức độ sang trọng của địa điểm check-in, giá bán có thể dao động từ vài nghìn đồng tới khoảng 50.000 đồng cho một tấm ảnh.

Những bức hình càng gắn với các biểu tượng của giới giàu có như khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp, hàng hiệu hoặc máy bay hạng thương gia thì mức giá thường càng cao.

Ngồi máy bay khoang thương gia, đến những bữa ăn sang chảnh được rao bán khắp threads. Thứ bán đi là những bức ảnh giúp khách hàng "sống ảo".

Từ một vài bài đăng nhỏ lẻ, hoạt động bán ảnh "phông bạt" hiện được nhiều người nhận xét đang dần trở thành một xu hướng kinh doanh mới trên Threads. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là một "ngách kiếm tiền" khá thú vị, đặc biệt với những người thường xuyên du lịch, trải nghiệm dịch vụ cao cấp hoặc sở hữu lượng lớn ảnh đẹp chưa sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố mới lạ, mô hình này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận.

Trên thực tế, hoạt động mua bán ảnh sống ảo từng phát triển mạnh tại Trung Quốc trong nhiều năm và được không ít người gọi là một dạng "ngành công nghiệp phông bạt". Chỉ với số tiền nhỏ, người dùng có thể sở hữu những bộ ảnh du lịch châu Âu, ngồi siêu xe, du thuyền, khách sạn hạng sang hay cuộc sống của các "rich kid" để đăng tải lên mạng xã hội.

Song song với sự bùng nổ đó cũng xuất hiện nhiều hệ lụy. Truyền thông Trung Quốc từng ghi nhận các trường hợp sử dụng hình ảnh để xây dựng hình tượng giàu có nhằm phục vụ mục đích lừa đảo tình cảm, tạo dựng uy tín giả trong kinh doanh hoặc đánh bóng hình ảnh cá nhân. Một số trường hợp khác rơi vào tình huống "đụng hàng" sau khi phát hiện nhiều người cùng sử dụng chung một bộ ảnh được quảng cáo là độc quyền,...

Dẫu vậy, việc ngày càng nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để mua những khoảnh khắc "sang chảnh" trên mạng xã hội cũng phần nào phản ánh nhu cầu xây dựng hình ảnh cá nhân trong thời đại số.

Khi một story hay một bức ảnh check-in có thể trở thành "tấm danh thiếp online", ranh giới giữa trải nghiệm thật và hình ảnh được dàn dựng dường như cũng đang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.