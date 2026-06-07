Quyền Linh: Nhiều người thành danh nói thẳng điều này với tôi

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã chia sẻ về một bài học khi làm nghề của mình.

Anh nói: "Trong nỗ lực có một điều quan trọng là sự nhiệt tình. Sự nhiệt tình rất quan trọng trong cuộc sống này. Tôi muốn nhắc với các bạn trẻ sinh viên, học sinh về điều này. Sự nhiệt tình rất quan trọng trong cuộc sống.

Quyền Linh ngày xưa

Ngày xưa tôi đúng là tay không bắt giặc, đúng là không có gì trong tay nhưng tôi nghĩ mình cứ nỗ lực, nhiệt tình. Ngày đó tôi đến hãng phim chơi với anh em, chỉ là hạt cát nhỏ trong các anh em đồng nghiệp, không là gì cả. Tôi thấy mình nhỏ bé, không dám nói chuyện với ai, không dám xin vai vì không có gì để xin cả.

Tôi đứng đó, thấy anh em hậu đài vác chân máy quay tới thì cũng chạy lại phụ người ta dù họ không hề nhờ tôi.

Thấy người ta đẩy máy móc hay làm bất cứ việc gì tôi cũng chủ động lao tới làm giúp, dù khi ấy tôi cũng đã tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, tính ra cũng là một diễn viên rồi, cũng có học hành đàng hoàng.

Nhiều người nói tôi là diễn viên sao phải làm vậy nhưng tôi không nghĩ mình là diễn viên. Tôi cứ nhiệt tình trong tất cả mọi việc.

Tất cả các anh em trong đoàn làm phim nếu nhờ tôi 1 tôi sẽ làm 10, còn không nhờ tôi cũng làm. Chỉ cần ai đó kêu tôi chạy ra lấy cái nọ cái kia là tôi chạy nhanh hơn tất cả mọi người.

Tôi cứ làm dù chẳng được đồng nào vì tôi nghĩ mình cứ nhiệt tình đi, sự nhiệt tình sẽ khiến người ta thương mình.

Sự thật là tôi chẳng có gì để người ta thương ngoài sự nhiệt tình. Trong đoàn đó bây giờ hiều người thành danh nói thẳng với tôi: Tao đâu có nhờ mày làm đâu nhưng mày vẫn làm. Vì thế nên tao thương mày".

Thậm chí, có mấy anh phó đạo diễn đâu biết tôi là ai mà tới xin vai họ. Tôi còn chẳng có tiền mời họ cà phê chứ đừng nói bỏ tiền xin vai khi không quen biết nhau.

Chỉ đơn giản là tôi thấy các anh làm gì thì giúp. Có lần tôi tới hãng phim thấy một anh phó đạo diễn đang loay hoay tìm ghế để ngồi, tôi liền chạy tới đưa ghế cho anh ấy. Tôi cứ ngồi chầu chực như thế. Từ đó, những người đó chú ý tới tôi, hỏi tôi là ai thì mới biết tôi cũng là diễn viên học trường Sân khấu Điện ảnh đi. Thế là họ kêu tôi về làm cho họ, phụ giúp họ việc nọ việc kia. Họ thấy tôi nhiệt tình và thương tôi, cảm nhận được sự chân thành ở tôi. Rõ ràng, khi không có gì trong tay thì cứ nhiệt tình đi rồi chính sự nhiệt tình đó sẽ tạo ra cơ hội cho chúng ta, gắn kết chúng ta với mọi người".