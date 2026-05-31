Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyền Linh nói thẳng: "Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi"

| | Lifestyle

"Họ soi nhà tôi ở đâu, bao tiền, đi xe gì, làm gì, con tôi làm sao…", MC Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã chia sẻ về sự khác biệt giữa cuộc sống đời thực với trên sân khấu, màn ảnh.

Anh nói: "Cuộc đời nghệ sĩ như tôi khác xa trên màn ảnh lắm. Sau khi tấm màn nhung khép lại, nghệ sĩ thường cô đơn, vì nghệ sĩ thường hay lãng mạn, phóng khoáng và nhiều sự bay bổng.

Quyền Linh nói thẳng: "Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi" - Ảnh 1.

Quyền Linh đi dép tổ ong

Vì thế nên khi trở về thực tại, họ bị hụt hẫng vì không giống trong nghệ thuật, kể cả đi ngoài đường cũng khác người lắm.

Khi tôi chưa nổi tiếng, tôi muốn làm gì thì làm, ngồi lề đường, nằm dài ra đó, ăn gói xôi, ổ bánh mì cũng được. Tôi thích ăn ở lề đường, ăn trong hẻm, thích những thứ dễ dàng.

Khi đã nổi tiếng, tôi không thể làm thế vì nếu tôi ngồi đó người sẽ soi, đưa lên mạng. Ngay cả việc tôi đi dép tổ ong, ai trong nghề cũng biết tôi như vậy từ xưa. Tôi thích đi dép tổ ong, đi từ thời chưa có gì trong tay. Không phải tôi mê nó mà vì nó rẻ, bền, không sợ hư, không tốn tiền.

Không ai để ý tôi đi dép tổ ong. Tới khi tôi nổi tiếng, họ bắt đầu soi tôi. Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi. Rồi họ nói tôi ôn nghèo kể khổ, cố tình đi dép tổ ong cho người ta thương. Đó là sự khác biệt rõ ràng. Tôi không được phép sống cho cuộc đời của riêng mình và hơi co cụm lại với từ "ngôi sao".

Quyền Linh nói thẳng: "Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi" - Ảnh 2.

Hồi xưa, tôi rất mê trở thành ngôi, nhưng sau khi đạt được rồi, tôi sợ. Trước đó, tôi ngồi đâu cũng gác chân cho thoải mái, ngồi ăn cơm thì thích bới cơm lên ăn ào ào như heo. Nhưng nổi tiếng rồi, tôi đi ăn ở ngoài phải từ tốn, không dám nhai.

Hồi xưa, tôi ở đâu không ai biết, nhưng từ hồi nổi tiếng, họ soi nhà tôi ở đâu, bao tiền, đi xe gì, làm gì, con tôi làm sao… Nó thay đổi cả một ý thức hệ trong gia đình, đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau xem có ai nhìn mình không.

Thậm chí, đến con tôi bây giờ cũng mất luôn tự do của một đứa trẻ, ngồi đâu cũng bị người ta chụp hình, ăn gì cũng ngại, không được thoải mái. Từ diễn viên tới MC khác, có gia đình thì khác, và tới lúc nổi tiếng, thành ngôi sao lại càng khác nữa".

Quyền Linh mắc 1 căn bệnh: "Nó theo tôi cả cuộc đời, không bao giờ hết được"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Quyền Linh, MC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới: Không phải Hà Nội hay TP.HCM

Việt Nam có 1 nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới: Không phải Hà Nội hay TP.HCM Nổi bật

Á hậu gen Z xác nhận mang thai lần 2 với chồng doanh nhân bí ẩn

Á hậu gen Z xác nhận mang thai lần 2 với chồng doanh nhân bí ẩn Nổi bật

Nàng dâu cũ của đế chế Samsung gây sốc với bữa ăn chỉ có 2 lát táo

Nàng dâu cũ của đế chế Samsung gây sốc với bữa ăn chỉ có 2 lát táo

11:32 , 31/05/2026
Mỹ nhân chiến thắng Hương Giang đăng quang MGI All Stars: Cao 1,78m, vẻ đẹp mê đắm mọi ánh nhìn

Mỹ nhân chiến thắng Hương Giang đăng quang MGI All Stars: Cao 1,78m, vẻ đẹp mê đắm mọi ánh nhìn

11:25 , 31/05/2026
Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'

11:04 , 31/05/2026
Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" rất "hời"

Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" rất "hời"

11:02 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên