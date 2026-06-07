Tài tử cực phẩm thời trẻ làm điên đảo châu Á, tuổi 52 mất tăm mất tích về làm nông

Trong ký ức của hàng triệu khán giả những năm 1990 và 2000, Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) không chỉ là một cái tên, mà là định nghĩa hoàn hảo nhất cho cụm từ "nam thần". Với vẻ đẹp lai đầy ma mị, đôi mắt sâu thẳm biết nói và khí chất bất cần, anh từng là người trong mộng của cả châu Á. Thế nhưng, ở tuổi 52, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng mà bao người mơ ước, tài tử này lại chọn cách "bốc hơi" khỏi hào quang showbiz để làm một người nông dân bình dị.

Kim Thành Vũ là nam thần khiến cả 1 thế hệ thương nhớ. Ảnh: X

Hành trình từ chàng trai đa tài đến ngôi sao màn ảnh

Kim Thành Vũ (tên thật Kaneshiro Takeshi) sinh ngày 11/10/1973 tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Với dòng máu lai Nhật Bản từ cha và Đài Loan (Trung Quốc) từ mẹ, anh sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút hiếm có, từng là biểu tượng nam thần, "mỹ nam cực phẩm" làm điên đảo lòng người châu Á suốt thập niên 1990-2000.

Kim Thành Vũ lớn lên trong gia đình có 2 anh trai. Cha anh là doanh nhân Nhật Bản, mẹ nội trợ. Anh học tại các trường quốc tế ở thành phố Đài Bắc, thông thạo nhiều ngôn ngữ. Năm 1992, ở tuổi 19, anh gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ, phát hành nhiều album Mandopop như Chia tay trong đêm, Người tình tiêu chuẩn... Giọng hát ấm áp cùng hình tượng lãng tử giúp chàng trai mang 2 dòng máu nhanh chóng nổi tiếng.

Ảnh: X

Ảnh: X

Cận cảnh gương mặt khiến ai cũng phát cuồng. Ảnh: X

Sự nghiệp diễn xuất bùng nổ khi Kim Thành Vũ hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ. Năm 1994, vai thanh tra 663 trong Trùng Khánh Sâm Lâm bên cạnh Lương Triều Vĩ và Vương Phi đưa tên tuổi anh vươn tầm quốc tế. Tiếp theo là Đọa Lạc Thiên Sứ – một vai diễn kỳ quặc, u uất nhưng đầy mê hoặc. Những bộ phim sau như Thập Diện Mai Phục với Chương Tử Di và Lưu Đức Hoa, Đầu Danh Trạng, và đặc biệt Xích Bích của đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã giúp anh khẳng định vị thế siêu sao châu Á.

Kim Thành Vũ không chỉ nổi bật với nhan sắc mà còn với tài năng diễn xuất linh hoạt, từ lãng mạn, hành động đến bi kịch. Anh còn tham gia phim Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), thu hút fan đa quốc gia. Thời kỳ đỉnh cao, Kim Thành Vũ là một trong những "tứ tiểu thiên vương" hoặc biểu tượng trai đẹp được săn đón nhất Hoa ngữ và Nhật Bản.

Ảnh: X

Ảnh: X

Anh là "tứ thiểu thiên vương" của showbiz Hoa ngữ. Ảnh: X

Cuộc sống kín tiếng và hành trình quy y, về làm nông dân

Dù nổi tiếng, Kim Thành Vũ luôn giữ đời tư bí ẩn, ít giao du, ít tham gia quảng cáo hay show truyền hình. Anh từng thừa nhận mình chỉ thích ở nhà chơi game, đọc kịch bản, xem phim. Năm 1997, anh quy y Phật giáo sau chuyến đi Ấn Độ, giúp anh thay đổi từ tính cách bi quan sang lạc quan, biết tùy duyên hơn. Anh từng chia sẻ: "Sau khi quy y, tôi có cách nhìn khác về cuộc sống. Tôi lạc quan và biết tùy duyên hơn".

Tình cảm của anh cũng là chủ đề đồn đoán suốt nhiều năm nhưng luôn kín tiếng. Anh chưa từng công khai hôn nhân hay mối quan hệ nào lâu dài. Sau bộ phim Thích Em đóng cùng Châu Đông Vũ, Kim Thành Vũ gần như "bốc hơi" hoàn toàn khỏi showbiz. Phim Phong Lâm Hỏa Sơn quay từ 2017 nhưng mãi sau mới ra mắt, anh cũng ít tham gia quảng bá.

Kim Thành Vũ từng quy y cửa Phật. Ảnh: X

Đầu năm 2024, ca sĩ Trần Thăng mới tiết lộ: Kim Thành Vũ đang sống ẩn dật ở miền quê, chủ yếu làm ruộng, chăm hoa, trồng cây, làm việc chân tay. "Thành Vũ quay về với những điều mà cậu ấy vốn yêu thích, làm ruộng và chăm hoa, ngắm cây cỏ" - Trần Thăng chia sẻ và bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn của mình.

Theo các nguồn tin, anh sống giản dị, tiết kiệm tại Nhật Bản hoặc vùng quê Đài Loan (Trung Quốc), tránh xa ánh hào quang. Tài tử đình đám từng nói muốn sống bình dị, không lừa dối bản thân, chỉ làm những việc trong tầm tay. Lối sống này xuất phát từ niềm yêu thiên nhiên, cây cỏ và triết lý Phật giáo – tránh danh lợi, tập trung vào những điều chân thực.

Hiện tại, ở tuổi 52, Kim Thành Vũ dường như đã tìm thấy bình yên trong cuộc sống điền viên. Từ mỹ nam làm điên đảo châu Á thành "nông dân" chăm rau trồng hoa, hành trình của anh là minh chứng cho việc thành công thực sự nằm ở việc sống theo trái tim mình. Dù vắng bóng màn ảnh, hình ảnh Kim Thành Vũ vẫn là ký ức đẹp đẽ trong lòng khán giả nhiều thế hệ.