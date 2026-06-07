Nam diễn viên nổi đình đám một thời thông báo chia tay bạn gái ở tuổi 81

Nam diễn viên kỳ cựu TVB Lý Gia Đỉnh vừa xác nhận đã chia tay bạn gái lâu năm Viva ở tuổi 81. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Hong Kong bởi đây là lần hiếm hoi ông công khai chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lý Gia Đỉnh cho biết mối quan hệ giữa ông và bà Viva - mẹ của diễn viên Mã Quán Đông - đã chính thức khép lại sau nhiều năm gắn bó. Dù không còn liên lạc, nam nghệ sĩ khẳng định cả hai chia tay trong hòa bình và không hề xảy ra mâu thuẫn.

Tài tử TVB một thời Lý Gia Đỉnh.

Ông cho biết việc chấm dứt mối quan hệ không đồng nghĩa với việc trở thành người xa lạ hay đối đầu với nhau. Nếu có dịp gặp lại trên đường, cả hai vẫn có thể vui vẻ chào hỏi như những người quen cũ.

Lý Gia Đỉnh và Viva quen nhau từ năm 2006 thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Cả hai tìm thấy sự đồng cảm sau những đổ vỡ trong hôn nhân trước đó và duy trì mối quan hệ trong nhiều năm.

Lý Gia Đỉnh sinh năm 1945. Ông gia nhập làng giải trí Hong Kong từ thập niên 1970 với vai trò diễn viên kiêm chỉ đạo võ thuật. Nhờ nền tảng võ thuật vững chắc cùng ngoại hình góc cạnh, nam nghệ sĩ thường được giao các vai phản diện, đại ca giang hồ hoặc những nhân vật võ lâm có cá tính mạnh.

Khán giả Việt Nam từng quen thuộc với ông qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Nghĩa bất dung tình, Hồ sơ trinh sát, Cỗ máy thời gian, Tinh võ môn hay Công công xuất cung. Bên cạnh diễn xuất, ông còn được biết đến là huấn luyện viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, từng tham gia hướng dẫn cho nhiều diễn viên trong các dự án phim cổ trang.

Những năm gần đây, Lý Gia Đỉnh tiếp tục được khán giả yêu mến khi tham gia các chương trình ẩm thực. Kiến thức về ẩm thực Quảng Đông cùng phong cách gần gũi giúp ông tạo dựng hình ảnh mới trên truyền hình, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng.

Lý Gia Đỉnh đã chia tay bạn gái.

Trái ngược với vinh quang trên màn ảnh và sự nghiệp kinh doanh phát đạt, đời sống riêng tư của Lý Gia Đỉnh lại phải trải qua rất nhiều giông bão. Ông từng kết hôn với nữ diễn viên Thi Minh và có chung hai con trai sinh đôi là Lý Vịnh Hán và Lý Vịnh Hào.

Cuộc hôn nhân này sau đó đổ vỡ do những mâu thuẫn không thể hàn gắn, và đau lòng hơn khi bà Thi Minh vừa qua đời vào tháng 3 năm 2026 vì bạo bệnh. Biến cố gia đình của ông tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm khi cách đây không lâu, Lý Gia Đỉnh gây sốc cho dư luận bằng tuyên bố công khai cắt đứt quan hệ cha con với người con trai cả Lý Vịnh Hán.

Nam diễn viên gạo cội cay đắng chia sẻ rằng bản thân liên tục bị con trai cả xem như một chiếc máy rút tiền tự động suốt nhiều năm trời. Ông ước tính số tiền mình bị bào mòn lên đến ít nhất 2 triệu HKD. Quá mệt mỏi vì bị lợi dụng, ông quyết định dừng hoàn toàn việc chu cấp tài chính và khẳng định mọi chuyện sau này của con trai cả không còn liên quan gì đến ông nữa.