Nam nghệ sĩ âm thầm chia tay vợ đại gia sau sóng gió, 52 tuổi cưới vợ 3 gợi cảm, vàng đeo trĩu cổ

Thông tin diễn viên Kinh Quốc tổ chức đám cưới lần thứ 3 ở tuổi 52 đang thu hút sự chú ý của công chúng. Hôn lễ được tổ chức trang trọng, ấm cúng với sự tham dự của người thân, bạn bè thân thiết. Đặc biệt, cô dâu gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ váy cưới lộng lẫy cùng lượng vàng đeo kín cổ và tay, trở thành tâm điểm của buổi lễ.

Hình ảnh trong hôn lễ của Kinh Quốc

Trên trang cá nhân, bà xã mới của nam diễn viên xúc động chia sẻ: "Con xin cảm ơn cô dì, chú bác, anh chị em đã không ngại gần xa đến chung vui cùng vợ chồng con ạ. Trong suốt buổi lễ nếu chúng con có thiếu sót gì mong tất cả thương chúng con mà bỏ qua. Vợ chồng con xin biết ơn tất cả ạ. Trân quý lắm lắm luôn ạ!"

Sự kiện này cũng khiến nhiều người tò mò về hành trình nghệ thuật và những thăng trầm tình cảm của nam diễn viên từng ghi dấu ấn trên màn ảnh Việt.

Nam diễn viên quen mặt với khán giả Việt

Kinh Quốc sinh năm 1974, là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh phía Nam từ cuối thập niên 1990 đến những năm 2000. Anh được đào tạo bài bản về diễn xuất và sớm gây chú ý qua vai Sáu Miều trong bộ phim nổi tiếng Đất phương Nam . Sau đó, tên tuổi Kinh Quốc gắn liền với hàng loạt tác phẩm như Dòng đời , Hướng nghiệp , Ký túc xá , Áo cưới thiên đường , Scandal: Hào quang trở lại ...

Đặc biệt, vai diễn Tri trong bộ phim Hướng nghiệp đã giúp Kinh Quốc giành giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại HTV Awards năm 2006, đánh dấu giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Kinh Quốc từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ

Những năm đó, Kinh Quốc là gương mặt phủ sóng dày đặc trên màn ảnh nhỏ. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách nam tính cùng lối diễn xuất tự nhiên, được nhiều đạo diễn tin tưởng giao các vai chính diện lẫn phản diện. Nhiều khán giả vẫn nhớ hình ảnh Kinh Quốc trong các bộ phim về đề tài gia đình, xã hội và hướng nghiệp từng rất ăn khách trên truyền hình.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển ổn định, nam diễn viên dần giảm bớt hoạt động nghệ thuật để chuyển hướng sang kinh doanh và sản xuất phim. Anh cũng ít xuất hiện trên truyền thông hơn trước, lựa chọn cuộc sống kín tiếng thay vì thường xuyên góp mặt trong các sự kiện giải trí.

Dù không còn hoạt động sôi nổi như thời hoàng kim, Kinh Quốc vẫn là cái tên quen thuộc đối với nhiều thế hệ khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam.

Hôn nhân nhiều thăng trầm và đám cưới lần 3 gây chú ý ở tuổi 52

Khác với sự nghiệp khá thuận lợi, đường tình duyên của Kinh Quốc lại trải qua nhiều biến cố. Nam diễn viên từng có cuộc hôn nhân đầu tiên nhưng tan vỡ vào năm 2008. Sau ly hôn, anh một mình chăm sóc con trai và khá kín tiếng về đời sống riêng tư.

Năm 2016, Kinh Quốc xác nhận kết hôn lần thứ hai với một nữ doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản và du lịch tại Vũng Tàu. Theo nam diễn viên, cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nên dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau. Cuộc sống của anh cũng có nhiều thay đổi sau khi về chung nhà với bà xã doanh nhân.

Sau những thăng trầm, Kinh Quốc ngày càng sống kín tiếng

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Kinh Quốc từng khẳng định anh không kết hôn vì tiền bạc và luôn muốn có công việc riêng để tránh phụ thuộc vào vợ. Nam diễn viên cũng cho biết cả hai có nhiều khác biệt trong tính cách, thậm chí thường xuyên tranh luận, nhưng vẫn cố gắng dung hòa để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi từng đối mặt với sóng gió khi bà xã Kinh Quốc vướng ồn ào pháp lý vào năm 2021. Sau biến cố này, nam diễn viên gần như không còn nhắc đến vợ trên mạng xã hội và trở nên kín tiếng hơn bao giờ hết. Nhiều năm qua, anh tập trung cho công việc cá nhân và hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư.

Gần đây, công chúng bất ngờ khi Kinh Quốc xuất hiện trong hôn lễ lần thứ ba. Theo những hình ảnh được chia sẻ, đám cưới được tổ chức khá linh đình với đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Clip hôn lễ của Kinh Quốc và vợ

Cô dâu diện váy cưới trắng lộng lẫy, đeo nhiều vòng vàng ở cổ và tay, thu hút sự chú ý của khách mời. Trong các khoảnh khắc được đăng tải, Kinh Quốc luôn nở nụ cười rạng rỡ bên người bạn đời mới.

Đặc biệt, lời cảm ơn chân thành của cô dâu sau hôn lễ nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người hy vọng sau những thăng trầm đã qua, nam diễn viên sẽ tìm được bến đỗ bình yên và hạnh phúc ở tuổi ngoài 50.