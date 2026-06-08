Mỹ nhân showbiz 35 tuổi cưới chồng đại gia: Ở biệt thự hàng chục tỷ, chi tiết nhỏ trong nhà hé lộ độ cưng chiều của ông xã

Minh Hằng là một trong những mỹ nhân đa tài của showbiz Việt khi ghi dấu ấn ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất. Bước chân vào làng giải trí từ năm 16 tuổi, nữ ca sĩ sinh năm 1987 đã trải qua nhiều năm hoạt động chăm chỉ để xây dựng sự nghiệp vững chắc và sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Tháng 11/2022, Minh Hằng chính thức về chung nhà với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau 6 năm âm thầm bên nhau. Ông xã nữ ca sĩ hơn cô 10 tuổi, là Phó Tổng giám đốc một công ty dệt tại Long An. Trước khi kết hôn, nam doanh nhân luôn là người đứng sau đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ Minh Hằng trong công việc nghệ thuật.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Minh Hằng.

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của Minh Hằng càng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, không gian sống của nữ ca sĩ và ông xã đại gia nhiều lần khiến dân tình trầm trồ bởi sự sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.

Trước đó, căn biệt thự của gia đình Minh Hằng từng gây chú ý khi được hé lộ trong lễ ăn hỏi của nữ ca sĩ. Cơ ngơi tọa lạc tại đường Bùi Tá Hán, phường An Phú, Quận 2 (TP.HCM), được xây dựng trên mảnh đất rộng vài trăm mét vuông.

Căn biệt thự mang phong cách hoàng gia châu Âu với thiết kế cầu kỳ, sang trọng cùng gam màu tinh tế. Trong ngày trọng đại, toàn bộ không gian được trang trí bằng hoa tươi với tông trắng - hồng lãng mạn. Từ cổng sắt bên ngoài, ban công đến khu vực bên trong đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện sự chỉn chu của gia chủ.

Mới đây, không gian sống của hiện tại của Minh Hằng và ông xã cũng đã chính thức được hé lộ qua đoạn video từ chuyến ghé thăm của Misthy.

Phòng khách được thiết kế rộng rãi với hệ cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng. Không gian này là sự kết hợp giữa vẻ sang trọng và nét gần gũi của một tổ ấm gia đình. Bên dưới khu vực TV, nữ ca sĩ đặt nhiều khung ảnh kỷ niệm, biến nơi đây thành góc lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên.

Bên cạnh đó, phòng khách còn có khu vực thư giãn với ghế mây và sofa da bò. Cách phối màu hài hòa giúp căn phòng giữ được vẻ cao cấp nhưng không quá xa cách hay lạnh lẽo.

Phòng khách.

Sau khi lên chức mẹ, Minh Hằng dành riêng một khoảng không gian rộng trong nhà làm khu vui chơi cho quý tử. Các món đồ chơi được bố trí gọn gàng, phân loại rõ ràng để bé có thể thoải mái vui chơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Nữ ca sĩ còn lắp camera giám sát để dù bận rộn với công việc vẫn có thể quan sát con trai khi cần.

Không gian vui chơi của quý tử nhà Minh Hằng.

Bàn ăn trong nhà Minh Hằng được chăm chút với hoa tươi và ánh sáng ấm áp. Đây là nơi các thành viên quây quần bên nhau sau những giờ làm việc, tạo nên cảm giác gần gũi trong căn biệt thự rộng lớn.

Khu bàn ăn.

Một góc trong nhà được Minh Hằng dùng để trưng bày những chiếc cúp, kỷ niệm chương cùng các món đồ decor tinh tế. Đây cũng là khu vực thể hiện hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều năm của nữ ca sĩ.

Khu tủ trưng bày.

Một chi tiết từng gây chú ý trong căn nhà chính là chiếc tủ rượu lớn được cài mật khẩu. Khi Misthy tò mò về thiết kế này, Minh Hằng từng hài hước đùa rằng không biết chồng có cất "quỹ đen" bên trong hay không.

Tuy nhiên, lý do thật sự lại đến từ sự cẩn thận của ông xã nữ ca sĩ. Anh chủ động đặt mật khẩu vì lo con trai nhỏ hiếu động mở tủ, trong khi bên trong có nhiều chai lọ thủy tinh nặng có thể gây nguy hiểm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua hành trình tình yêu kín tiếng, Minh Hằng hiện tận hưởng cuộc sống viên mãn bên ông xã và con trai. Không gian sống của nữ ca sĩ cũng phần nào thể hiện hình ảnh hiện tại của cô: sang trọng, chỉn chu và luôn đặt gia đình làm trung tâm.