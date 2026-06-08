Trung tá Ánh Viên sở hữu tài sản khủng

Sau khi chính thức giải nghệ, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ công chúng nhờ màn “lột xác” ấn tượng cả về ngoại hình lẫn phong cách.

Không còn gắn với hình ảnh làn da rám nắng và trang phục bơi giản dị như trước, huyền thoại bơi lội Việt Nam giờ đây xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính, tươi tắn và cuốn hút hơn. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực chia sẻ những video dạy bơi trên mạng xã hội với phong cách gần gũi, dễ thương, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến người xem.

Trong loạt video đang gây chú ý gần đây, điều khiến cư dân mạng bàn tán không chỉ nằm ở các kiến thức hữu ích về bơi lội mà còn ở diện mạo “đậm chất phú quý” của cựu vận động viên. Thay cho phong cách đơn giản trước kia, Ánh Viên xuất hiện tại hồ bơi với dây chuyền vàng bản lớn nổi bật, kết hợp cùng loạt vòng ximen vàng sáng bóng đeo kín cổ tay và nhiều nhẫn trên các ngón tay.

Hình ảnh này nhanh chóng khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách quen thuộc của các cô dâu miền Tây (quê hương của Ánh Viên) khi họ được gia đình trao tặng nhiều trang sức vàng, tạo nên diện mạo rực rỡ, “trĩu cổ trĩu tay” đặc trưng.

Nhiều người cũng bình luận dí dỏm “Cứ nhìn tay cô giáo, không tập trung học bơi được luôn á”, “Để học bơi được phải có vàng”, “Vàng nhiều thế kia có sợ chìm không ạ”...

Một số còn bình luận nhắc khéo Ánh Viên về giá vàng để bảo vệ tài sản của mình cho hợp lý.

Sau khi chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào cuối năm 2022, Ánh Viên không rời xa lĩnh vực thể thao mà lựa chọn một hướng đi mới đa dạng và bền bỉ hơn.

Cô dành nhiều thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Trong đó, đề tài “Nâng cao hứng thú học bơi cho trẻ em” của Ánh Viên gây chú ý khi được đánh giá cao về tính ứng dụng thực tế, đồng thời giành giải nhất tại Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc.

Hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng cử nhân loại giỏi, Ánh Viên cũng được thăng quân hàm trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Nói về giai đoạn này, cô từng chia sẻ rằng mình đang tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới khi mỗi ngày đều mang đến cơ hội khám phá và học hỏi. Không còn bị ràng buộc bởi lịch tập luyện khắt khe như trước, cô có thêm thời gian chăm sóc bản thân, ở bên gia đình và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Năm 2025, Ánh Viên thử sức với ba môn phối hợp (triathlon) và nhanh chóng gây bất ngờ tại giải Sunrise Sprint 2025 khi giành vị trí nhất ở nhóm tuổi, đồng thời về nhì ở nội dung nữ. Tiếp đó, cô còn thu hút sự chú ý khi có những trải nghiệm ấn tượng như bơi cùng cá mập nhám tại vùng biển Maldives. Chiến thắng tại Oceanman Maldives 2026 càng khẳng định phong độ của Ánh Viên. Trong giải đấu quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 40 quốc gia, cô thi đấu xuất sắc và giành tổng cộng 4 HCV ở các nội dung: 2 km cá nhân, 10 km đường dài, đồng đội nữ và nhóm tuổi 30-39.

(Tổng hợp)