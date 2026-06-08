Sốc: Phát hiện rắn đuôi chuông quanh khu tập luyện, tuyển Thụy Sĩ bật cảnh báo đặc biệt

Khi các đội tuyển đang gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026, đội tuyển Thụy Sĩ bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội vì một chi tiết khá đặc biệt trong sơ đồ khu tập luyện tại San Diego, Mỹ.

Trong bài đăng giới thiệu đại bản doanh của đội, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ công khai bản đồ chi tiết của Học viện San Diego (SDJA), nơi các cầu thủ sẽ tập luyện và sinh hoạt trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bên cạnh những hạng mục quen thuộc như sân tập, phòng gym, phòng thay đồ hay khu vực dành cho thủ môn, người hâm mộ nhanh chóng chú ý đến một khu vực được khoanh đỏ với ghi chú cảnh báo về sự xuất hiện của rắn.

Theo thông tin từ địa phương, khu vực xung quanh sân tập có nhiều hẻm núi, bụi rậm và địa hình tự nhiên, vốn là môi trường sinh sống phổ biến của rắn đuôi chuông. Đây là một trong những nhóm rắn độc nổi tiếng tại Bắc Mỹ và thường xuất hiện nhiều hơn vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao.

Đối với người dân California, cảnh báo này không quá bất thường bởi rắn đuôi chuông xuất hiện khá phổ biến tại nhiều khu vực ngoại ô và vùng đồi núi. Tuy nhiên, với các cầu thủ và thành viên tuyển Thụy Sĩ, đây lại là trải nghiệm hiếm gặp. Thụy Sĩ không có rắn đuôi chuông trong môi trường tự nhiên, vì vậy việc phải lưu ý đến loài bò sát này trong quá trình tập luyện được xem là một tình huống khá đặc biệt.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận hài hước. Không ít người cho rằng đây có thể là "đối thủ nguy hiểm ngoài sân cỏ" đầu tiên mà đội tuyển Thụy Sĩ phải đối mặt tại World Cup năm nay. Một số cổ động viên còn đùa rằng ban huấn luyện nên bổ sung kỹ năng nhận biết rắn vào chương trình chuẩn bị cho giải đấu.

Tại World Cup 2026, Thụy Sĩ sẽ bắt đầu hành trình vòng bảng bằng trận gặp Qatar ngày 13/6 tại Santa Clara trước khi đối đầu Bosnia & Herzegovina ngày 18/6 tại Los Angeles. Đội bóng hiện đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng tại San Diego, nơi không chỉ có nắng nóng mùa hè mà còn đi kèm một lời nhắc nhở rất đậm chất California: hãy chú ý quan sát xung quanh trước khi bước vào sân tập.