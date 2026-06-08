Nam ca sĩ U50 vẫn chưa chịu lấy vợ: Số dư tài khoản hàng chục tỷ, mất trắng gần 4 tỷ chỉ sau một đêm

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế và là người con thứ ba trong một gia đình đông anh chị em. Khi còn nhỏ, anh theo gia đình sang Mỹ định cư và bắt đầu cuộc sống nơi xứ người. Niềm đam mê âm nhạc của Quang Lê bộc lộ từ rất sớm, đến mức được gia đình tạo điều kiện cho theo học thanh nhạc từ khi còn học lớp 9.

Nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách đậm chất trữ tình, Quang Lê nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc quê hương và bolero tại hải ngoại. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc quen thuộc như Đập vỡ cây đàn, Sầu tím thiệp hồng, Về đâu mái tóc người thương, Đôi mắt người xưa... Những bản hit này không chỉ giúp Quang Lê xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc mà còn đưa anh trở thành thần tượng của đông đảo khán giả yêu dòng nhạc trữ tình.

Quang Lê được đánh giá là một trong những ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc dân ca, trữ tình. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê được xem là một trong những ca sĩ có cuộc sống khá dư dả. Bên cạnh nguồn thu từ ca hát, nam ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sớm xây dựng được khối tài sản đáng kể, trong đó có nhiều bất động sản tại Mỹ và Việt Nam. Trên kênh cá nhân, Quang Lê từng không ít lần chia sẻ hình ảnh những căn nhà, biệt thự mà anh sở hữu, khiến khán giả trầm trồ trước độ giàu có của giọng ca bolero này.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất liên quan đến tài khoản ngân hàng của nam ca sĩ. Cụ thể, Quang Lê từng tiết lộ việc bất ngờ nhận được khoản tiền chuyển nhầm lên tới 5 tỷ đồng từ một người lạ. Sau đó, anh đã chủ động phối hợp với ngân hàng để hoàn trả số tiền cho chủ tài khoản.

Dẫu vậy, tâm điểm chú ý không nằm ở câu chuyện chuyển nhầm tiền mà là hình ảnh màn hình giao dịch được Quang Lê đăng tải. Trong đó, số dư tài khoản của nam ca sĩ có thời điểm lên đến hơn 31 tỷ đồng, khiến không ít cư dân mạng phải choáng váng. Chi tiết này phần nào cho thấy tiềm lực tài chính đáng nể của Quang Lê sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê được xem là một trong những ca sĩ có cuộc sống khá dư dả. Ảnh: FBNV

Năm 2021, Quang Lê khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu tiết lộ về cuộc hôn nhân kín tiếng trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng anh chưa từng lập gia đình, nam ca sĩ cho biết đã kết hôn từ năm 22 tuổi và từng tổ chức đám cưới đầy đủ theo đúng nghi thức.

Chia sẻ về chuyện cũ, Quang Lê cho biết cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Sau những biến động trong cuộc sống và định hướng khác biệt về tương lai, cả hai dần không còn tiếng nói chung. Nam ca sĩ tiết lộ vợ chồng chia tay chỉ sau khoảng 6 tháng chung sống, một phần vì khoảng cách địa lý và việc đối phương tìm được hạnh phúc mới.

"Tôi đã lập gia đình, cưới vợ, tổ chức tiệc cưới đàng hoàng. Nhưng sau nhiều biến cố trong cuộc đời, sự nghiệp, chúng tôi không đi chung đường nữa", Quang Lê chia sẻ tại chương trình.

Bên cạnh cuộc hôn nhân ngắn ngủi, Quang Lê cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những tin đồn tình cảm với các mỹ nhân trong showbiz Việt. Dù thường xuyên bị "đẩy thuyền" hoặc vướng nghi vấn hẹn hò, nam ca sĩ khá kín tiếng về đời tư. Trong số đó, anh chỉ công khai hai mối quan hệ là với Lina Vi Trâm Nguyễn và nữ diễn viên Thanh Bi. Tuy nhiên, cả hai chuyện tình này đều không đi đến cái kết viên mãn.

Quang Lê từng kết hôn năm 22 tuổi và chia tay sau 6 tháng chung sống. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 47, Quang Lê vẫn là cái tên giữ được sức hút đặc biệt với khán giả yêu nhạc bolero. Không chỉ sở hữu sự nghiệp bền vững cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn khiến công chúng tò mò bởi chuyện tình cảm cá nhân. Giữa lúc nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã yên bề gia thất, Quang Lê vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.

Chính vì vậy, đời tư của giọng ca sinh năm 1979 luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Dù từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với các mỹ nhân trong showbiz, Quang Lê vẫn chưa công khai bến đỗ mới sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi thời trẻ. Nam ca sĩ cũng không ít lần chia sẻ rằng anh không đặt nặng áp lực kết hôn, mà muốn chờ đến khi gặp đúng người thực sự phù hợp để cùng đồng hành trong chặng đường tiếp theo của cuộc sống.

Ở tuổi 47, Quang Lê vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Ảnh: FBNV

Ít ai biết rằng phía sau cuộc sống sung túc hiện tại, Quang Lê từng trải qua một cú sốc tài chính khiến anh nhớ mãi. Trong một lần chia sẻ, nam ca sĩ tiết lộ từng gửi 150.000 USD (khoảng gần 4 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) cho một người thân mà anh hết mực tin tưởng để đầu tư chứng khoán giúp.

Thế nhưng, khoản đầu tư này lại không mang về kết quả như mong đợi. Chỉ sau một đêm, số tiền tích góp suốt nhiều năm của nam ca sĩ gần như "bay màu", khiến anh không khỏi choáng váng và tiếc nuối. Quang Lê thừa nhận đây là một trong những bài học đắt giá nhất về tài chính, đồng thời giúp anh cẩn trọng hơn trong việc đầu tư cũng như đặt niềm tin vào người khác.

Nam ca sĩ từng mất gần 4 tỷ đồng vì gửi cho một người thân để đầu tư chứng khoán giúp. Ảnh: FBNV

Hiện tại, nam ca sĩ vẫn đều đặn chạy show tại Việt Nam lẫn hải ngoại, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh riêng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 1979 đang sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với sự nghiệp ổn định, khối tài sản vững vàng cùng lượng khán giả trung thành luôn dõi theo.

Ở tuổi U50, Quang Lê cho biết anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù vẫn chưa tìm được bến đỗ mới trong chuyện tình cảm, nam ca sĩ không quá áp lực chuyện kết hôn mà lựa chọn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.