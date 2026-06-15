Gọi đây là mỹ nhân trong trẻo nhất Việt Nam có đúng không: Visual như ánh trăng sáng, cười lên tươi hơn mặt trời

Mới đây, trên mạng xuất hiện chủ đề nhận nhiều sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh Việt, đó là diễn viên nào có vẻ đẹp giúp khán giả hiểu thế nào là "ánh trăng sáng" và "mặt trời nhỏ". Cái tên được nhắc tới trong bài viết là Hoàng Hà. Cô được nhận xét thường thể hiện các nhân vật mang đến sự tích cực, dù có gặp muôn vàn khó khăn vẫn luôn chọn dùng sự tử tế để đối đãi với cuộc đời. Đặc biệt mỗi khi cười, nữ diễn viên như khiến cả khung hình bừng sáng.

Hoàng Hà sở hữu vẻ đẹp trong trẻo vô cùng, là "của hiếm" trong showbiz Việt.

Phía bên dưới, nhiều người để lại những lời khen ngợi cho Hoàng Hà. Đáng chú ý, khán giả không chỉ đánh giá cao nhan sắc của nữ diễn viên, mà còn để lại những bình luận tích cực về diễn xuất cũng như lửa nghề của cô nàng:

- Bạn Hoàng Hà đóng hay nhất là Chúng Ta Của 8 Năm Sau, cảm giác trong sáng đúng kiểu mới lớn, mới yêu thả thính nhau cuốn ghê. Ấn tượng cả vai Dao Ánh trong Em Và Trịnh, nhìn tinh nghịch nhưng vẫn ngọt ngào.

- Thích vai Chi của bạn ấy trong Đồng Hồ Đếm Ngược, một sự đổi mới thú vị của VTV.

- Với mình thì chị Hà bên cạnh cười xinh (chị vốn đã được fan gọi vui là Bộ trưởng bộ cười xinh rồi), thì những vai diễn nổi bật của chị đem lại nguồn năng lượng vô cùng tích cực, rất phù hợp với những phim có xu hướng chữa lành hoặc những nhân vật đang trong giai đoạn thanh xuân. Mặt trời nhỏ dĩ nhiên là nụ cười và nguồn năng lương tích cực này rồi, còn bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng có thể đến từ việc chị thường đóng các vai là mối tình đầu hoặc là mối tình sâu đậm trên phim.

- Á, chị mình. Dễ thương, xinh đẹp, tài năng và tích cực dữ lắm.

- Mặt trời nhỏ, đúng ý tui.

- Hì, coi chị này từ phim Em Và Trịnh xong lọt hố chỉ luôn.

Nói thêm về Hoàng Hà, cô sinh năm 1996 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Hoàng Hà từng theo học Quản lý bệnh viện và học văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Thăng Long. Thế nhưng, ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, cô đã tham gia một số khóa học diễn xuất ngắn hạn sau đó cũng bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ Bảy.

Hoàng Hà được biết đến rộng rãi nhờ vai Dao Ánh trong phim điện ảnh Em Và Trịnh.

Hồi 2015, Hoàng Hà bắt đầu theo đuổi nghệ thuật với vai trò diễn viên lồng tiếng. Bên cạnh đó, cô cũng đóng các phim ngắn và MV ca nhạc để trau dồi thêm kinh nghiệm cho mình. Cô từng xuất hiện trong các MV nổi tiếng như Nàng Thơ của Hoàng Dũng, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hòa Minzy hay Giữa Đại Lộ Đông Tây của Uyên Linh.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Hoàng Hà vào năm 2022, khi cô gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi đảm nhận vai Dao Ánh trong phim điện ảnh Em Và Trịnh. Bước sang năm 2023, cô xuất hiện trong phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn, đảm nhận vai "cô Phong".

Hoàng Hà có cơ hội hợp tác với tài tử hàng đầu châu Á Lee Kwang Soo trong phim điện ảnh Tay Anh Giữ Một Vì Sao.

2023 là năm đáng nhớ với Hoàng Hà khi bên cạnh màn lột xác 180 độ trong Kẻ Ăn Hồn, Hoàng Hà còn khiến dân tình mê mệt khi đóng vai Mai Dương hồi trẻ trong phim truyền hình Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Hồi năm ngoái, Hoàng Hà 2 lần xuất hiện trên màn ảnh rộng với các phim Điều Ước Cuối Cùng và Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Đáng chú ý, Tay Anh Giữ Một Vì Sao là dự án mà Hoàng Hà có cơ hội hợp tác với ngôi sao hàng đầu châu Á Lee Kwang Soo.

Gần đây, cô được yêu thích với vai Chi trong phim truyền hình Đồng Hồ Đếm Ngược.

Năm nay, cô tiếp tục chiếm được nhiều tình cảm của khán giả với vai Chi trong Đồng Hồ Đếm Ngược, đóng cùng nam diễn viên Thanh Sơn. Đồng Hồ Đếm Ngược được đánh giá là một cơn gió mới trong làng phim giờ vàng Việt Nam, vai Chi của Hoàng Hà góp công lớn vào thành công của tác phẩm.

nguồn: Facebook nhân vật