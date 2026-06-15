Tình trạng hiện tại của Touliver

Vừa qua, sự xuất hiện của Touliver trên xe lăn tại fan meeting của tổ đội SpaceSpeakers khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Dù vẫn giữ thần thái điềm tĩnh quen thuộc và trực tiếp tham gia giao lưu cùng người hâm mộ, tình trạng chấn thương của "phù thủy âm nhạc" vẫn là điều được đông đảo netizen quan tâm. Mới đây, chính Touliver đã có động thái cập nhật sức khỏe hiện tại trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Touliver đăng tải hình ảnh chân đang được cố định bằng dụng cụ hỗ trợ sau chấn thương mắt cá. Có thể thấy nam producer vẫn phải hạn chế vận động và chưa thể trở lại sinh hoạt bình thường như trước. Đi kèm hình ảnh là dòng trạng thái ngắn bằng tiếng Anh: "Missing the gym and my coaches" (tạm dịch: Nhớ phòng tập và các huấn luyện viên của tôi).

Touliver vẫn phải hạn chế đi lại và vận động mạnh sau chấn thương chân

Trước đó, nam producer vốn duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên tập gym và rèn luyện thể chất. Vì thế, việc phải tạm ngưng tập luyện do chấn thương ít nhiều ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt hàng ngày của anh.

Dẫu vậy, người hâm mộ phần nào yên tâm khi thấy Touliver vẫn hoạt động mạng xã hội đều đặn. Sau fan meeting SpaceSpeakers, nam producer liên tục đăng tải lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện, từ hình ảnh giao lưu cùng các thành viên cho đến những giây phút cảm xúc với khán giả. Qua những chia sẻ này, có thể thấy tinh thần của Touliver vẫn khá tích cực dù đang trong quá trình hồi phục.

Touliver tích cực chia sẻ lại những khoảnh khắc đặc biệt trong sự kiện fan meeting vừa qua

Trước đó tại fan meeting của SpaceSpeakers, Touliver gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu bằng xe lăn. Nam producer diện trang phục đen quen thuộc, đeo kính râm và tự điều khiển xe lăn để di chuyển. Nhiều khán giả ban đầu không khỏi bất ngờ trước hình ảnh này, tuy nhiên sau đó được biết anh gặp chấn thương bong gân mắt cá chân nên buộc phải hạn chế đi lại trong thời gian điều trị.

Khoảnh khắc Touliver xuất hiện dù đang bị thương nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần trách nhiệm của nam producer khi vẫn có mặt tại sự kiện quan trọng của SpaceSpeakers để gặp gỡ người hâm mộ.

Touliver di chuyển lên sân khấu bằng xe lăn (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Cũng tại sự kiện, đến phần chia sẻ của từng người, Touliver không nói nhiều về bản thân mà nhắc đến sức khỏe và thói quen sinh hoạt của anh em trong tổ đội. Anh cho rằng các thành viên đều giỏi, nên bản thân luôn phải học hỏi, chăm chỉ mỗi ngày để theo kịp. Tuy nhiên, điều Touliver quan tâm hơn cả là việc nhiều người vẫn còn tham công tiếc việc, thức khuya và ăn uống chưa điều độ.

Touliver chia sẻ: "Tôi mong tất cả đều quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, vì chỉ khi có sức khỏe tốt, mỗi người mới có thể chăm lo cho gia đình, giữ được tinh thần minh mẫn để tiếp tục cống hiến. Và chỉ muốn anh em đều khỏe, có thể già đi cùng nhau và làm thêm nhiều điều nữa".

Trong khi đó, Binz, SOOBIN, Rhymastic đều gửi những lời động viên, nhắn nhủ đến một "người anh". Dù không nhắc tên nhưng ai cũng ngầm hiều với những chia sẻ đầy sự tôn trọng của các thành viên SpaceSpeakers thì "người anh" ở đây không ai khác là Touliver. Gây chú ý trong số đó là màn tâm sự của Binz: "Em biết người này luôn là người ở đó cho anh em mỗi lúc anh em cần. Ngoài lời cảm ơn ra, em muốn nói với anh là để anh làm được điều đó thì anh phải vượt qua, những gì anh cần phải vượt qua. Để anh làm chỗ dựa đó cho anh em. Em biết là anh làm được. Vì anh có nhiều việc để anh phải làm với anh em . Nên đây không phải là lúc để có một cái gì đánh bại anh được".

Binz có những chia sẻ đáng chú ý về người anh giấu tên

Đầu năm 2026, làng giải trí Việt không khỏi xôn xao trước thông tin Touliver và Tóc Tiên chính thức khép lại cuộc hôn nhân. Trong tâm thư thông báo ly hôn vào đầu tháng 1/2026, Tóc Tiên cũng cho biết cả hai đã có thời gian dài im lặng và suy nghĩ trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện riêng tư với công chúng. Cụ thể, khi đó Tóc Tiên cho hay: "Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Sau khi ly hôn, Touliver gần như tập trung toàn bộ thời gian cho âm nhạc và các dự án kinh doanh riêng. Nam producer duy trì công việc tại công ty, tiếp tục sản xuất âm nhạc và đồng hành cùng các nghệ sĩ thân thiết. Những hình ảnh được anh chia sẻ gần đây cho thấy cuộc sống khá ổn định, kín đáo và không bị ảnh hưởng bởi những bàn tán trên mạng xã hội.

Touliver tập trung vào công việc sau biến cố hôn nhân với Tóc Tiên

Ảnh: Tổng hợp