Mỹ nhân Việt trăm tỷ "ế show" phải đi thi Hoa hậu, sắc vóc lột xác nhận không ra

Pháo "ế show" phải đi thi Hoa hậu

Quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 của Pháo đang trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Từ trước đến nay, nữ rapper sinh năm 2003 vốn quen thuộc với hình ảnh gai góc, cá tính và đậm màu underground. Vì vậy, việc cô bất ngờ bước vào một cuộc thi nhan sắc khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Pháo ghi danh tại Miss Grand Việt Nam 2026

Mới đây, trong một buổi livestream, Pháo đã có những chia sẻ đáng chú ý về quyết định ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026. Khi được khán giả hỏi về tin đồn "mua giải", nữ rapper sinh năm 2003 đáp lại thẳng thắn: " Nếu có tiền, tôi sẽ không làm gì cả chứ không phải đi thi thế này. Còn việc đi thi là đơn giản tôi đang ế show, muốn tham gia một cuộc thi thôi ."

Câu trả lời lầy lội nhưng rất đúng chất Pháo nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Thay vì né tránh những bàn tán xoay quanh việc rapper đi thi hoa hậu, cô chọn cách đối diện bằng sự hài hước. Trước đó, khi Pháo được công bố là thí sinh của Miss Grand Vietnam 2026, quyết định này đã gây nhiều bất ngờ bởi cô vốn đang có sự nghiệp ổn định, từ âm nhạc đến diễn xuất, thậm chí vừa ghi dấu ấn với một dự án điện ảnh.

Chia sẻ của Pháo về lí do tham gia thi hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân King Of Rap 2020. Ở thời điểm mới 17 tuổi, Pháo đã gây ấn tượng nhờ chất giọng lạ, cách viết rap có màu sắc riêng và hình ảnh một cô gái trẻ mạnh mẽ, không ngại thể hiện cá tính trên sân khấu. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng trở thành một trong những rapper nữ Gen Z nổi bật của Vpop.

Bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Pháo là 2 Phút Hơn . Ca khúc này không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn viral mạnh trên TikTok, được sử dụng rộng rãi trong nhiều video quốc tế. Đây cũng là cột mốc giúp Pháo trở thành một trong số ít rapper trẻ Việt Nam có sản phẩm tạo hiệu ứng vượt khỏi phạm vi trong nước.

Ngoài vai trò Rapper, Pháo còn ghi dấu ấn khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và đạt doanh thu khủng

Không dừng lại ở âm nhạc, Pháo còn liên tục mở rộng độ phủ sang show thực tế và điện ảnh. Sau khi tạo dấu ấn với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính trong Sao Nhập Ngũ 2024, nữ rapper tiếp tục xuất hiện tại Em Xinh Say Hi 2025, cho thấy sự linh hoạt khi bước ra khỏi vùng an toàn của một rapper. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn chạm ngõ điện ảnh vào đầu năm 2026, khi Pháo đảm nhận vai nữ chính trong phim Thỏ Ơi!! do Trấn Thành đạo diễn.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, bởi từ một rapper Gen Z nổi lên nhờ bản hit viral, Pháo bất ngờ trở thành nữ chính của một dự án điện ảnh quy mô lớn. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, giúp cô có thêm danh xưng "mỹ nhân phim trăm tỷ" và chứng minh sức hút không chỉ gói gọn trên sân khấu âm nhạc.

Ngoại hình lột xác khó nhận ra của Pháo

Ngoại hình của Pháo cũng là một trong những yếu tố khiến màn ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026 nhận được nhiều chú ý. Nếu ở thời điểm King Of Rap 2020, nữ rapper sinh năm 2003 gắn với hình ảnh giản dị, năng động, đậm chất hiphop với tóc dài đen và trang phục oversized, thì vài năm sau, cô liên tục cho thấy sự thay đổi rõ rệt về phong cách.

Đáng nhớ nhất là giai đoạn tham gia Sao Nhập Ngũ, Pháo gây bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài, chuyển sang kiểu đầu đinh cá tính. Hành động này không chỉ tạo nên một cú "lột xác" mạnh về hình ảnh, mà còn mang ý nghĩa nhân văn khi cô hiến tặng phần tóc của mình cho bệnh nhi ung thư.

Ngoại hình của Pháo lúc mới bước ra từ King Of Rap

Pháo từng gây chú ý khi cắt phăng mái tóc dài, chuyển sang kiểu đầu đinh cá tính

Trong bộ ảnh dự thi Miss Grand Vietnam 2026, nữ rapper xuất hiện với phong cách nữ tính, quyến rũ và trưởng thành hơn

Đến thời điểm chuẩn bị thi hoa hậu, Pháo tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với diện mạo khác hẳn. Trong bộ ảnh dự thi Miss Grand Vietnam 2026, nữ rapper rũ bỏ phần lớn hình ảnh gai góc, nổi loạn quen thuộc để xuất hiện với phong cách nữ tính, quyến rũ và trưởng thành hơn. Mái tóc ngắn ôm gương mặt giúp tôn lên đường nét sắc sảo, trong khi cách trang điểm, tạo dáng và lựa chọn trang phục cũng cho thấy sự đầu tư rõ rệt cho hành trình nhan sắc. Nhiều khán giả nhận xét Pháo gần như "lột xác" so với thời mới bước ra từ sân khấu rap, từ thần thái đến hình ảnh đều mềm mại và cuốn hút hơn.

Pháo xem Miss Grand là cơ hội để thử thách bản thân ở một khía cạnh mới, học hỏi thêm kỹ năng và làm điều mà mình không muốn phải hối tiếc sau này

Nữ rapper từng chia sẻ bản thân có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và không nghĩ có ngày sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Chính vì vậy, việc Pháo ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một quyết định gây chú ý về truyền thông, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn cá nhân. Cô xem đây là cơ hội để thử thách bản thân ở một khía cạnh mới, học hỏi thêm kỹ năng và làm điều mà mình không muốn phải hối tiếc sau này.

Ảnh: FBNV



