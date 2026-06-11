Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch đón tin vui

Ngày 10/6, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải loạt khoảnh khắc xuất hiện bên ông xã Đỗ Vinh Quang tại một sự kiện đặc biệt của CLB Hà Nội. Xuất hiện tại buổi lễ, Hoa hậu Việt Nam 2016 lựa chọn thiết kế váy hồng pastel thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng và giữ phong cách kín đáo quen thuộc. Bên cạnh cô là ông xã Đỗ Vinh Quang trong bộ vest lịch lãm. Cả hai thoải mái sánh đôi, cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đặc biệt của CLB Hà Nội.

Đây được xem là lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh công khai xuất hiện tại một sự kiện đông người sau khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã âm thầm sinh con thứ hai. Chính vì vậy, diện mạo của nàng hậu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh ghi điểm với vóc dáng thon gọn, cân đối cùng thần thái rạng rỡ. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn giữ được vẻ ngoài thanh thoát, gương mặt ngọt ngào, tươi tắn. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của người đẹp, đồng thời nhận xét cô gần như không có quá nhiều thay đổi so với thời điểm trước khi mang thai.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu công khai xuất hiện tại sự kiện sau thông tin âm thầm sinh con

Trong loạt ảnh, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang luôn xuất hiện cạnh nhau với những cử chỉ gần gũi. Dù không thể hiện tình cảm quá phô trương, sự đồng hành của cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Sự kiện lần này được tổ chức nhân dịp CLB Hà Nội tròn 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của đội bóng đối với sự phát triển của bóng đá Thủ đô cũng như bóng đá Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua.

Trong chương trình, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội - xuất hiện với vai trò đại diện đội bóng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhiều khoảnh khắc của doanh nhân trẻ cùng các thành viên CLB đã được Đỗ Mỹ Linh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho CLB Hà Nội

Phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn T&T, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội - ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng danh giá, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những thành tích, đóng góp mà CLB Hà Nội đã cống hiến cho nền bóng đá nước nhà.

Trong những năm tiếp theo, CLB Hà Nội quyết tâm tiến gần hơn tới những chuẩn mực của bóng đá châu lục, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của bóng đá hiện đại. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng tầm công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, đầu tư bài bản hơn nữa cho hệ thống đào tạo trẻ và phát triển bóng đá học đường".

Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải loạt hình ảnh tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Bóng đá Hà Nội. Kèm theo đó, cô viết ngắn gọn: "Một dấu mốc đáng nhớ. Chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập CLB bóng đá Hà Nội".

Đỗ Mỹ Linh đồng hành cùng ông xã trong khoảnh khắc đặc biệt của CLB Hà Nội

Kể từ khi kết hôn vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh dần rút lui khỏi các hoạt động showbiz để dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Người đẹp hạn chế tham gia sự kiện giải trí, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những dịp đặc biệt liên quan đến gia đình hoặc các hoạt động của Tập đoàn T&T và CLB Hà Nội.

Đến tháng 11/2025, Đỗ Mỹ Linh vướng nghi vấn đã mang thai lần 2 khi dự đám cưới của Đỗ Thị Hà. Trong đoạn clip được ghi lại, bà xã của chủ tịch Đỗ Vinh Quang chọn váy trắng dáng suông tạo cảm giác vòng hai có phần tròn trịa hơn thường ngày. Đặc biệt, nàng hậu còn đi giày bệt thay vì giày cao gót - chi tiết khiến netizen càng thêm nghi ngờ. Trong suốt nhiều tháng sau đó, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện trước công chúng, đồng thời khi chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội cũng tránh né để lộ vóc dáng.

Không lâu sau đó, Đỗ Mỹ Linh còn bị bắt gặp khi cùng chồng là Đỗ Vinh Quang đưa con gái đi chơi. Trong loạt ảnh đời thường được lan truyền trên mạng xã hội, nàng hậu diện đồ rộng nhưng vẫn để lộ vòng 2 lớn thấy rõ. Nhiều netizen nhận xét bụng của Đỗ Mỹ Linh ở thời điểm này đã ở giai đoạn cuối thai kỳ. Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đào lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh trò chuyện cùng người thân, trong đó cô vô tình để lộ chuyện bàn bạc về việc sinh nở và chăm em bé.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ bụng bầu khi bị "team qua đường" bắt gặp đưa con gái đi chơi

Nhiều người cho rằng nàng hậu và gia đình lựa chọn thời điểm thích hợp để công khai tin vui, giống như lần chào đón con gái đầu lòng

Ảnh: FBNV