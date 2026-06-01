Việt Nam sẽ có tòa tháp đôi cao 56 tầng, dựng từ 3.000 tấn kết cấu thép, tầng hầm nối trực tiếp với ga metro Bến Thành

Được triển khai xây dựng trên khu đất vàng đối diện chợ Bến Thành, toà tháp đôi One Central Saigon đang là một trong những công trình được chú ý tại TP.HCM hiện nay.

One Central Saigon tọa lạc trên khu đất rộng 8.537 m2, sở hữu bốn mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính. Khu vực này được xem là "trái tim" của trung tâm TP.HCM khi nằm ngay đối diện chợ Bến Thành và kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông huyết mạch của thành phố.

Toà tháp nằm trên khu đất bốn mặt tiền tiếp giáp các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính.

Từ vị trí này, công trình có tầm nhìn hướng ra khu trung tâm lịch sử, đồng thời nằm cạnh ga Bến Thành - đầu mối giao thông quan trọng của mạng lưới metro TP.HCM trong tương lai.

Nếu vị trí là lợi thế đầu tiên thì quy mô và kiến trúc chính là điểm nhấn tiếp theo của One Central Saigon. Theo thiết kế, công trình gồm hai tòa tháp cao 47-56 tầng, thuộc nhóm toà tháp đôi cao nhất Việt Nam và khu vực.

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao, công trình còn được lấy cảm hứng từ Song Long Ngậm Ngọc, một mô típ văn hoá Việt Nam gắn liền với sức mạnh, thịnh vượng và trí tuệ. Hai tòa tháp vươn lên và hội tụ quanh một điểm trung tâm, tạo nên một biểu tượng kiến trúc đương đại mang đậm bản sắc Việt Nam.

Bên dưới hai tòa tháp là khối đế thương mại - dịch vụ rộng gần 20.000 m2, được bố trí trên 7 tầng nổi. Đây là khu vực dành cho các hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ cao cấp, tạo nên một điểm đến đa chức năng ngay tại trung tâm thành phố.

Dự án cũng sở hữu 6 tầng hầm với một điểm đặc biệt hiếm có trên thị trường. Toàn bộ hệ thống tầng hầm được kết nối trực tiếp với ga metro Bến Thành thông qua hành lang ngầm, cho phép người dân và du khách di chuyển giữa nhà ga và trung tâm thương mại mà không cần đi lên mặt đất. Mô hình kết nối này vốn phổ biến tại các trung tâm đô thị lớn trên thế giới, nơi giao thông công cộng và thương mại được tích hợp thành một hệ sinh thái thống nhất.

Không dừng lại ở vai trò của một tòa nhà thương mại hay văn phòng, One Central Saigon được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp. Bên trong tổ hợp là sự hiện diện của khách sạn The Ritz-Carlton, căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton Residences, văn phòng hạng A+, khu bán lẻ cao cấp cùng hệ thống dịch vụ và tiện ích được quy hoạch trong cùng một điểm đến.

Hơn nữa, One Central HCM được đánh giá có yêu cầu kỹ thuật phức tạp khi sử dụng khoảng 3.000 tấn kết cấu thép, cùng các hệ kết cấu đặc biệt như outrigger, cantilever, truss và lõi cứng composite. Theo kế hoạch, sau khoảng 30 tháng thi công, tổ hợp tháp đôi này sẽ hoàn thiện.

Theo kế hoạch, sau khoảng 30 tháng thi công, tổ hợp tháp đôi này sẽ hoàn thiện. Ảnh: Masterise

Sự kết hợp giữa vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM, kiến trúc nhận diện cao, quy mô thuộc nhóm lớn nhất thị trường cùng mô hình phát triển tích hợp đang giúp One Central Saigon được kỳ vọng trở thành một biểu tượng đô thị mới của thành phố trong tương lai.

Nếu Landmark 81 đại diện cho sự vươn cao của khu Đông, thì One Central Saigon được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của trung tâm Sài Gòn. Hai tòa tháp 235m vươn lên giữa lõi đô thị không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là dấu ấn của sự chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM trên bản đồ các đô thị toàn cầu.