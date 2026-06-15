Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều nhạc sĩ Đức Huy U80 làm cho Hồ Quỳnh Hương giữa đêm nhạc khiến nhiều khán giả bất ngờ

| | Lifestyle

Điều nhạc sĩ Đức Huy U80 làm cho Hồ Quỳnh Hương giữa đêm nhạc khiến nhiều khán giả bất ngờ

Không chỉ là một đêm nhạc, Phòng khách 3 thế hệ còn mang đến không gian sum họp giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện về gia đình, tình yêu và ký ức được kể lại qua âm nhạc của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Tối 14/6, live concert Phòng khách 3 thế hệ số đầu tiên chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc kiêm người dẫn dắt xuyên suốt đêm diễn.

Ngay từ khi bước vào khán phòng, khán giả đã được đưa vào một không gian ấm cúng như chính tên gọi của chương trình. Dưới bàn tay của đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường, Nhà hát Hồ Gươm được biến thành một “phòng khách” với những ô cửa sổ xanh, bức tường vàng và những góc nhỏ quen thuộc của một mái nhà.

Từ không gian ấy, hành trình âm nhạc kết nối các thế hệ được mở ra. Trong vai trò người kể chuyện, Dương Cầm không chỉ mang đến những bản phối mới mà còn tạo nên các cuộc đối thoại âm nhạc thú vị giữa những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Tiếng đàn piano của anh hòa cùng phần trình diễn của ban nhạc và nhóm tứ tấu E-Symphony tạo nên một không gian âm nhạc vừa tinh tế, vừa gần gũi.

Mở đầu chương trình, nhạc sĩ Đức Huy xuất hiện như “người ông” của gia đình với liên khúc Đường xa ướt mưa - Người tình trăm năm và ca khúc Trái tim ngục tù . Những sáng tác quen thuộc đưa khán giả trở về với ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.

Hồ Quỳnh Hương rạng rỡ trên sân khấu

Ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ được phong thái trẻ trung cùng giọng hát giàu cảm xúc. Dương Cầm cho biết anh lựa chọn những ca khúc này để mở màn vì mong muốn các sáng tác của Đức Huy tiếp tục được lan tỏa đến lớp khán giả trẻ hôm nay.

Tiếp nối chương trình, Hồ Quỳnh Hương trở thành tâm điểm chú ý với màn trình diễn Đừng xa em đêm nay . Chất giọng cao, trong trẻo nhưng đầy nội lực của nữ ca sĩ khiến khán phòng lắng lại trong nhiều khoảnh khắc.

Không chỉ nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả, phần trình diễn còn khiến chính tác giả ca khúc xúc động. Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ ông như được nghe lại một bài hát quen thuộc với tinh thần hoàn toàn mới.

Sau khi lắng nghe Hồ Quỳnh Hương thể hiện "Đừng xa em đêm nay", nhạc sĩ Đức Huy bất ngờ mang hoa lên sân khấu dành tặng nữ ca sĩ. Hành động ga lăng của nhạc sĩ ở tuổi U80 nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Sau đó, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục đưa khán giả trở về giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp của mình qua các ca khúc gắn liền với tên tuổi như Ước mơ trong đời , Có nhau trọn đời , Tình yêu mãi mãi , Anh Bức thư tình thứ 2 . Những bản hit quen thuộc khiến nhiều khán giả ngân nga hát theo trong suốt phần trình diễn.

Nếu Đức Huy đại diện cho thế hệ đi trước và Hồ Quỳnh Hương là hình ảnh của thế hệ trưởng thành, thì Bùi Công Nam xuất hiện như một cầu nối giữa các thế hệ.

Điểm nhấn đáng chú ý là màn mashup Tìm được nhau khó thế nào Hãy quay về khi còn yêu nhau . Hai ca khúc thuộc hai thế hệ khác nhau được kết nối thành một câu chuyện trọn vẹn về yêu thương và sự trở về.

Sau phần kết hợp giàu cảm xúc, Bùi Công Nam mang đến màu sắc quen thuộc qua I Love You Anh không theo đuổi em nữa . Sự duyên dáng, gần gũi cùng lối trò chuyện tự nhiên giúp nam ca sĩ dễ dàng kết nối với khán giả.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình là chuyên mục Hộp thư gửi Phòng khách . Những lá thư và tâm sự của khán giả được Bùi Công Nam đọc lại trên nền piano của Dương Cầm, tạo nên những phút giây lắng đọng và giàu cảm xúc.

Đại diện cho thế hệ trẻ nhất của chương trình, Vũ Thanh Vân mang đến màu sắc mới mẻ với Sớm hơn dự định Missing You . Giọng hát giàu cảm xúc cùng cách kể chuyện nội tâm của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Ở phần sau, các màn kết hợp giữa các nghệ sĩ liên tục mang đến bất ngờ. Nổi bật là ca khúc Và tôi cũng yêu em của nhạc sĩ Đức Huy được làm mới với phần phối khí hiện đại của Dương Cầm cùng đoạn X-Part do Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân sáng tác riêng.

Một khoảnh khắc đặc biệt khác diễn ra khi Dương Cầm cùng Đức Huy và Bùi Công Nam ngồi đàn trên sân khấu, nhường phần hát cho khán giả trong ca khúc Như đã dấu yêu . Hàng trăm giọng hát cùng hòa vang đã biến Nhà hát Hồ Gươm thành một “phòng khách” đúng nghĩa, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem gần như được xóa nhòa.

Khép lại gần ba giờ đồng hồ âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân cùng hòa giọng trong liên khúc Và con tim đã vui trở lại Một tình yêu . Những giai điệu quen thuộc vang lên như lời nhắn gửi về giá trị của gia đình và sự gắn kết.

Với thông điệp “Khi ta ở bên nhau, nơi đó là nhà”, Phòng khách 3 thế hệ không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc chất lượng mà còn tạo nên một không gian sẻ chia, nơi khán giả tìm thấy ký ức, cảm xúc và những người thân yêu trong chính câu chuyện của mình.

Theo ê-kíp thực hiện, Phòng khách 3 thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào ngày 22/8/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của các nghệ sĩ Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz.

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 nữ hoàng phim xưa đẹp nhất Việt Nam: Kim Tuyến bét bảng, hạng 1 đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc

5 nữ hoàng phim xưa đẹp nhất Việt Nam: Kim Tuyến bét bảng, hạng 1 đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc Nổi bật

Bên trong siêu biệt thự 2.000 m² giá 10,8 triệu bảng mà Neymar thuê cho cả gia đình sang Mỹ xem World Cup

Bên trong siêu biệt thự 2.000 m² giá 10,8 triệu bảng mà Neymar thuê cho cả gia đình sang Mỹ xem World Cup Nổi bật

Ngọc Trinh: "Từ bỏ một người là từ bỏ những dự định tương lai mình đặt họ trong đó"

Ngọc Trinh: "Từ bỏ một người là từ bỏ những dự định tương lai mình đặt họ trong đó"

16:10 , 15/06/2026
Gọi đây là mỹ nhân trong trẻo nhất Việt Nam có đúng không: Visual như ánh trăng sáng, cười lên tươi hơn mặt trời

Gọi đây là mỹ nhân trong trẻo nhất Việt Nam có đúng không: Visual như ánh trăng sáng, cười lên tươi hơn mặt trời

15:47 , 15/06/2026
Tình trạng hiện tại của Touliver

Tình trạng hiện tại của Touliver

15:40 , 15/06/2026
"Nữ diễn viên phim giờ vàng" vượt trăm cây số vào tù thăm nuôi chồng đại gia vướng vòng lao lý

"Nữ diễn viên phim giờ vàng" vượt trăm cây số vào tù thăm nuôi chồng đại gia vướng vòng lao lý

14:50 , 15/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên