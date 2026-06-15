Điều nhạc sĩ Đức Huy U80 làm cho Hồ Quỳnh Hương giữa đêm nhạc khiến nhiều khán giả bất ngờ

Tối 14/6, live concert Phòng khách 3 thế hệ số đầu tiên chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc kiêm người dẫn dắt xuyên suốt đêm diễn.

Ngay từ khi bước vào khán phòng, khán giả đã được đưa vào một không gian ấm cúng như chính tên gọi của chương trình. Dưới bàn tay của đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường, Nhà hát Hồ Gươm được biến thành một “phòng khách” với những ô cửa sổ xanh, bức tường vàng và những góc nhỏ quen thuộc của một mái nhà.

Từ không gian ấy, hành trình âm nhạc kết nối các thế hệ được mở ra. Trong vai trò người kể chuyện, Dương Cầm không chỉ mang đến những bản phối mới mà còn tạo nên các cuộc đối thoại âm nhạc thú vị giữa những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Tiếng đàn piano của anh hòa cùng phần trình diễn của ban nhạc và nhóm tứ tấu E-Symphony tạo nên một không gian âm nhạc vừa tinh tế, vừa gần gũi.

Mở đầu chương trình, nhạc sĩ Đức Huy xuất hiện như “người ông” của gia đình với liên khúc Đường xa ướt mưa - Người tình trăm năm và ca khúc Trái tim ngục tù . Những sáng tác quen thuộc đưa khán giả trở về với ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.

Hồ Quỳnh Hương rạng rỡ trên sân khấu

Ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ được phong thái trẻ trung cùng giọng hát giàu cảm xúc. Dương Cầm cho biết anh lựa chọn những ca khúc này để mở màn vì mong muốn các sáng tác của Đức Huy tiếp tục được lan tỏa đến lớp khán giả trẻ hôm nay.

Tiếp nối chương trình, Hồ Quỳnh Hương trở thành tâm điểm chú ý với màn trình diễn Đừng xa em đêm nay . Chất giọng cao, trong trẻo nhưng đầy nội lực của nữ ca sĩ khiến khán phòng lắng lại trong nhiều khoảnh khắc.

Không chỉ nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả, phần trình diễn còn khiến chính tác giả ca khúc xúc động. Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ ông như được nghe lại một bài hát quen thuộc với tinh thần hoàn toàn mới.

Sau khi lắng nghe Hồ Quỳnh Hương thể hiện "Đừng xa em đêm nay", nhạc sĩ Đức Huy bất ngờ mang hoa lên sân khấu dành tặng nữ ca sĩ. Hành động ga lăng của nhạc sĩ ở tuổi U80 nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Sau đó, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục đưa khán giả trở về giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp của mình qua các ca khúc gắn liền với tên tuổi như Ước mơ trong đời , Có nhau trọn đời , Tình yêu mãi mãi , Anh và Bức thư tình thứ 2 . Những bản hit quen thuộc khiến nhiều khán giả ngân nga hát theo trong suốt phần trình diễn.

Nếu Đức Huy đại diện cho thế hệ đi trước và Hồ Quỳnh Hương là hình ảnh của thế hệ trưởng thành, thì Bùi Công Nam xuất hiện như một cầu nối giữa các thế hệ.

Điểm nhấn đáng chú ý là màn mashup Tìm được nhau khó thế nào và Hãy quay về khi còn yêu nhau . Hai ca khúc thuộc hai thế hệ khác nhau được kết nối thành một câu chuyện trọn vẹn về yêu thương và sự trở về.

Sau phần kết hợp giàu cảm xúc, Bùi Công Nam mang đến màu sắc quen thuộc qua I Love You và Anh không theo đuổi em nữa . Sự duyên dáng, gần gũi cùng lối trò chuyện tự nhiên giúp nam ca sĩ dễ dàng kết nối với khán giả.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình là chuyên mục Hộp thư gửi Phòng khách . Những lá thư và tâm sự của khán giả được Bùi Công Nam đọc lại trên nền piano của Dương Cầm, tạo nên những phút giây lắng đọng và giàu cảm xúc.

Đại diện cho thế hệ trẻ nhất của chương trình, Vũ Thanh Vân mang đến màu sắc mới mẻ với Sớm hơn dự định và Missing You . Giọng hát giàu cảm xúc cùng cách kể chuyện nội tâm của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Ở phần sau, các màn kết hợp giữa các nghệ sĩ liên tục mang đến bất ngờ. Nổi bật là ca khúc Và tôi cũng yêu em của nhạc sĩ Đức Huy được làm mới với phần phối khí hiện đại của Dương Cầm cùng đoạn X-Part do Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân sáng tác riêng.

Một khoảnh khắc đặc biệt khác diễn ra khi Dương Cầm cùng Đức Huy và Bùi Công Nam ngồi đàn trên sân khấu, nhường phần hát cho khán giả trong ca khúc Như đã dấu yêu . Hàng trăm giọng hát cùng hòa vang đã biến Nhà hát Hồ Gươm thành một “phòng khách” đúng nghĩa, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem gần như được xóa nhòa.

Khép lại gần ba giờ đồng hồ âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân cùng hòa giọng trong liên khúc Và con tim đã vui trở lại và Một tình yêu . Những giai điệu quen thuộc vang lên như lời nhắn gửi về giá trị của gia đình và sự gắn kết.

Với thông điệp “Khi ta ở bên nhau, nơi đó là nhà”, Phòng khách 3 thế hệ không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc chất lượng mà còn tạo nên một không gian sẻ chia, nơi khán giả tìm thấy ký ức, cảm xúc và những người thân yêu trong chính câu chuyện của mình.

Theo ê-kíp thực hiện, Phòng khách 3 thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào ngày 22/8/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của các nghệ sĩ Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz.