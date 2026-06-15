Nam nghệ sĩ Việt 41 tuổi chưa lấy vợ, từng bỏ phố về quê để làm "nông dân": Cơ ngơi 3.000m² giờ sum suê cây trái

Diễn viên Minh Luân sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng trên sóng truyền hình miềnNam. Bên cạnh diễn xuất, anh còn tham gia ca hát và các hoạt động sân khấu, được khán giả yêu mến nhờ hình ảnh gần gũi, chân chất. Ở tuổi 41, nam nghệ sĩ vẫn chưa kết hôn, dành nhiều thời gian cho các hoạt động nghệ thuật cùng những thú vui giản dị như chăm sóc cây cối, vườn tược.

Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid thời điểm năm 2019 - 2020, Minh Luân quyết định rời TP.HCM trở về quê nhà Đồng Tháp để bắt tay cải tạo khu vườn rộng 3.000m² của gia đình. Từ một mảnh đất trồng cây khá đơn sơ, anh dành nhiều công sức quy hoạch lại, cải tạo đất và trồng thêm hàng loạt cây ăn trái. Sau nhiều công sức chăm sóc, khu vườn đã trở thành không gian xanh mát với cây trái sum suê, hồ cá và nhiều góc thư giãn gần gũi thiên nhiên. Mới đây, những hình ảnh thu hoạch trái cây được Minh Luân chia sẻ trên trang cá nhân tiếp tục thu hút sự chú ý, khiến nhiều người trầm trồ trước thành quả của màn "bỏ phố về quê" đầy tâm huyết này.

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Cận cảnh vườn cây trái 3.000m² ở Đồng Tháp của gia đình Minh Luân

Trên khu đất rộng khoảng 3.000m² của gia đình tại Đồng Tháp, Minh Luân đã dành nhiều năm để gây dựng nên một khu vườn xanh mát với đủ loại cây ăn trái, cây cảnh và rau xanh. Ít ai biết rằng trước khi có diện mạo trù phú như hiện tại, nơi đây từng là mảnh đất khá cằn cỗi, chủ yếu trồng chuối, tre, đu đủ và một số loại cây có giá trị kinh tế không cao. Với mong muốn cải tạo lại khu vườn, nam nghệ sĩ đã xin phép cha mẹ chặt bỏ những cây già cỗi, thuê máy xúc, máy ủi để cải tạo đất và bắt đầu trồng thêm nhiều giống cây mới như mít, cam, bưởi, bơ...

Sau nhiều công sức và tâm huyết, khu vườn nay đã trở thành không gian xanh ngập tràn cây trái. Không dừng lại ở đó, Minh Luân còn cho xây dựng một hồ cá ngay giữa vườn nhằm phục vụ việc tưới tiêu và tăng thêm vẻ sinh động cho cảnh quan. Với anh, đây không chỉ là thành quả lao động mà còn là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ, đồng thời trở thành chốn bình yên để tìm về sau những ngày làm việc bận rộn nơi phố thị.

Vườn cây trái rộng 3.000m² đáng mơ ước do chính tay Minh Luân dày công chăm sóc

Cơ ngơi rộng rãi, góc nào cũng phủ kín màu xanh hoa trái

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi của miền Tây cùng sự chăm sóc tỉ mỉ, khu vườn của Minh Luân luôn xanh tốt và sai trĩu quả quanh năm. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những thành quả lao động của mình, từ những cây ăn trái sum suê đến các vụ thu hoạch đầy ắp niềm vui. Với anh, tự tay hái những chùm mận chín đỏ hay thưởng thức trái cây vừa hái tại vườn cùng các cháu nhỏ là một trong những khoảnh khắc đáng giá nhất. Sinh ra trong gia đình làm nông, Minh Luân vốn quen với công việc đồng áng nên không ngại tự mình chăm sóc cây cối, làm vườn hay thực hiện những công việc chân tay để vun đắp cho khu vườn tâm huyết này.

Trong không gian vườn của gia đình Minh Luân, cây trái nào cũng được anh chăm sóc kỹ lưỡng nên phát triển vô cùng tốt

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi của miền Tây nên cây bơ cho trái đều và chất lượng

Cây roi được Minh Luân bao bọc lưới kỹ càng để tránh côn trùng

Gốc sapoche (hồng xiêm) trong khu vườn của Minh Luân