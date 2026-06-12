Hoà Minzy sửa vội câu “đu trend” gây tranh cãi với Chi Pu

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau khi chia sẻ MV Mirror của Chi Pu. Đây là ca khúc nằm trong chuỗi sản phẩm hướng đến album sắp ra mắt của Chi Pu, nên động thái từ Hòa Minzy ban đầu được xem là sự ủng hộ dành cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, phần caption đi kèm bài chia sẻ lại nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều netizen cho rằng cách viết ban đầu của Hòa Minzy khá nhạy cảm, dễ tạo liên tưởng không phù hợp khi đặt cạnh tên Chi Pu.

Hòa Minzy vướng tranh cãi vì dòng trang thái đu trend nhạy cảm với Chi Pu

Những hình ảnh về phần caption đã được chỉnh sửa của Hòa Minzy cho thấy, ở phiên bản đăng lúc 20h24 ngày 6/6, Hòa Minzy viết: “ CHI PU. Tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993. Quê quán: Hà Nội ”. Chỉ khoảng 12 phút sau, bài đăng đã được chỉnh sửa. Caption mới được thay bằng dòng nhẹ nhàng và đúng tinh thần quảng bá hơn: “ Cả nhà xem, share cho chị em nhiều lên nhaa ” kèm đường link MV của Chi Pu.

Sự thay đổi nhanh chóng này lập tức bị cư dân mạng soi ra. Trên Threads, một tài khoản đăng lại ảnh chụp hai phiên bản caption và cho rằng Hòa Minzy có lẽ đã nhận ra câu chữ ban đầu dễ gây hiểu nhầm nên mới vội đổi.

Lý do là trong thời gian qua, cấu trúc mô tả kiểu “tên thật - sinh năm - quê quán” thường được cư dân mạng liên tưởng đến phần mở đầu trong các bài đăng liên quan đến những nhân vật vướng vi phạm pháp luật hoặc thông báo tiêu cực. Chính vì vậy, khi đặt cạnh tên Chi Pu, cách viết này bị cho là có phần kém tinh tế, dù mục đích ban đầu của Hòa Minzy có thể chỉ là bắt trend hoặc tạo tiếng cười.

Captions đã được Hòa Minzy thay đổi nhanh chóng sau đó

Ngay sau đó, câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng Hòa Minzy vốn nổi tiếng là người hoạt ngôn, thích tương tác vui vẻ trên mạng xã hội nên caption ban đầu chưa chắc mang ý xấu. Việc cô chỉnh sửa sau ít phút cũng cho thấy nữ ca sĩ có sự cân nhắc, không để câu chữ nhạy cảm tiếp tục tồn tại khi đã nhận ra vấn đề.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần cẩn trọng khi dùng từ ngữ trên nền tảng công khai. Không ít netizen cho rằng nghệ sĩ hoạt động lâu năm càng cần cẩn trọng hơn trong cách dùng chữ, đặc biệt khi nhắc trực tiếp đến tên đồng nghiệp. Trong bối cảnh mạng xã hội dễ suy diễn và lan truyền ảnh chụp màn hình rất nhanh, một câu đùa tưởng vô hại vẫn có thể khiến người được nhắc đến rơi vào tình huống khó xử.

Chi Pu và Hòa Minzy là hai nghệ sĩ có mối quan hệ đồng nghiệp khá thân thiết

Chi Pu và Hòa Minzy là hai nghệ sĩ có mối quan hệ đồng nghiệp khá thân thiết. Cả hai từng có dịp quen biết, tương tác nhiều hơn khi cùng tham gia Sao Nhập Ngũ, nên việc Hòa Minzy chia sẻ MV mới của Chi Pu nhiều khả năng xuất phát từ thiện chí ủng hộ. Tuy nhiên, vì bài đăng xuất hiện công khai trên trang cá nhân của Hòa Minzy, phần caption ban đầu với câu từ nhạy cảm lại dễ khiến sự việc bị hiểu theo hướng không mong muốn.

Chi Pu hiện đang trong giai đoạn quảng bá dự án âm nhạc mới. Mirror là MV nằm trong chuỗi sản phẩm hướng đến album sắp ra mắt của nữ ca sĩ. Trước đó, Chi Pu liên tục tung poster, hình ảnh và các thông tin nhá hàng, cho thấy đây là dự án được đầu tư bài bản về cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Chi Pu hiện đang trong giai đoạn quảng bá dự án âm nhạc mới

Vì vậy, những động thái ủng hộ từ đồng nghiệp trong thời điểm này vốn có thể giúp sản phẩm tăng thêm độ phủ sóng. Tuy nhiên, trường hợp của Hòa Minzy lại vô tình khiến câu chuyện quảng bá xuất hiện thêm tranh cãi ngoài lề, khi phần caption ban đầu trở thành chi tiết được netizen đem ra bàn luận bên cạnh sản phẩm mới của Chi Pu.

Ảnh: FBNV