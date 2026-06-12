Mỹ nhân giàu nhất showbiz lập kỳ tích ở tuổi 36, nhan sắc rực rỡ bước trên đại sảnh danh vọng huyền thoại

Tối 11/6, Taylor Swift xuất hiện tại Songwriters Hall of Fame 55th Annual Induction and Awards Gala diễn ra ở New York City. Songwriters Hall of Fame từ lâu được xem là nơi tôn vinh những người viết nên linh hồn của các ca khúc, những cái tên đứng sau giai điệu, ca từ và những bản hit có sức sống bền bỉ qua thời gian. Chính vì vậy, sự có mặt của Taylor Swift tại gala năm nay mang đến nhiều ý nghĩa đặc biệt và nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông và đông đảo khán giả.

Taylor Swift xuất hiện tại Songwriters Hall of Fame 55th Annual Induction and Awards Gala

Tại sự kiện, Taylor Swift chọn diện mạo thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật. Nữ ca sĩ xuất hiện trong thiết kế váy đen thêu hoa, kết hợp cùng lối trang điểm quen thuộc với son đỏ và phong thái tự tin. Không cần tạo dáng quá cầu kỳ hay mang đến một khoảnh khắc gây sốc, Taylor vẫn khiến ống kính truyền thông quốc tế đổ dồn về phía mình. Với sức hút hiện tại của cô, chỉ một lần bước lên thảm đỏ cũng đủ trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là việc Taylor Swift chính thức được kết nạp vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ ở tuổi 36, qua đó trở thành nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng nhận được vinh dự này. Cột mốc ấy tiếp tục nối dài bảng thành tích đồ sộ của cô.

Taylor Swift tại Songwriters Hall of Fame

Đáng chú ý, bà Linda Moran - Chủ tịch kiêm CEO của Songwriters Hall of Fame cũng trực tiếp nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lần kết nạp này. Trong đoạn video vinh danh Taylor, bà gọi cô là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được bước vào hàng ngũ danh giá của Songwriters Hall of Fame. Đây không đơn thuần là một kỷ lục về tuổi tác, mà còn là lời xác nhận cho vị trí của Taylor trong lịch sử nhạc đại chúng. Ở tuổi 36, Taylor đã có đủ tầm ảnh hưởng để được đặt cạnh những nhạc sĩ, nhà sản xuất và nghệ sĩ từng tạo nên các ca khúc sống bền qua nhiều thế hệ.

Songwriters Hall of Fame vốn là nơi dành cho những người viết nhạc có dấu ấn dài hạn. Được kết nạp vào đây đồng nghĩa với việc sự nghiệp của một nghệ sĩ không chỉ được đánh giá bằng độ nổi tiếng nhất thời, mà bằng khả năng để lại những ca khúc có sức sống dài hạn trong đời sống công chúng. Đáng chú ý, Taylor Swift từng nhận Hal David Starlight Award của Songwriters Hall of Fame vào năm 2010, thời điểm cô vẫn còn được xem là một gương mặt trẻ nhiều tiềm năng. 16 năm sau, cô trở lại không còn với tư cách một cái tên được kỳ vọng, mà là một nghệ sĩ đã có đủ thành tựu để được chính thức ghi danh vào hàng ngũ danh giá này.

Ở tuổi 36, Taylor Swift là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được bước vào hàng ngũ danh giá của Songwriters Hall of Fame

Từ những năm đầu với hình ảnh công chúa nhạc đồng quê, Taylor đã gắn liền với câu chuyện tự viết nhạc. Cô không xây dựng sự nghiệp chỉ bằng giọng hát hay chiến lược truyền thông, mà bằng khả năng biến trải nghiệm cá nhân thành những ca khúc có sức lan tỏa lớn. Từ Love Story, You Belong With Me, Blank Space, All Too Well đến Anti-Hero, Taylor nhiều lần chứng minh khả năng kể chuyện rất riêng: cá nhân nhưng không khép kín, cụ thể nhưng vẫn đủ để chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Không chỉ được công nhận ở tư cách người viết nhạc, Taylor Swift còn là một trong những nghệ sĩ thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Từ cô gái 16 tuổi bước ra với cây guitar và những bản country-pop kể chuyện tình tuổi trẻ, Taylor đã tự xây dựng nên một đế chế riêng bằng album, tour diễn, bản quyền âm nhạc và khả năng kiểm soát hình ảnh hiếm có. Mỗi giai đoạn trong sự nghiệp của cô đều gắn với một bước chuyển rõ rệt: từ Fearless, 1989, Reputation, Folklore đến Midnights và The Eras Tour, Taylor không chỉ thay đổi âm nhạc mà còn biến từng album thành một “kỷ nguyên” có đời sống văn hóa riêng.

Taylor tiếp tục nối dài thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình

Đáng nói hơn, Forbes hiện ước tính khối tài sản của Taylor Swift đạt khoảng 2 tỷ USD, đưa cô trở thành nữ nhạc sĩ/ca sĩ giàu nhất thế giới. Điều khiến con số này đặc biệt nằm ở cách Taylor tạo ra tài sản phần lớn đến từ âm nhạc, lưu diễn, bản quyền ca khúc và giá trị kho nhạc, thay vì dựa chủ yếu vào các thương hiệu ngoài âm nhạc.

Có thể nói, lần xuất hiện tại Songwriters Hall of Fame 2026 là một dấu mốc trọn vẹn trong hành trình của Taylor Swift. Sau hơn một thập kỷ đứng trên đỉnh cao thương mại, cô không chỉ được nhớ đến như một siêu sao có lượng fan khổng lồ, mà còn được công nhận như một cây bút có ảnh hưởng thật sự. Từ những bản nhạc viết về tuổi trẻ, tình yêu, tổn thương cho đến các album định hình cả một thế hệ nghe nhạc, Taylor đã chứng minh rằng sức ảnh hưởn khổng lồ của mình trong nền âm nhạc đại chúng.

Ảnh: X