Phát hiện người mẫu bí mật sinh con cho sao hạng A lớn hơn 16 tuổi đã "biến mất" trên mạng 7 tháng nay

Đó là Moon Gabi, nữ người mẫu từng gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc vào cuối năm 2024 khi bất ngờ công khai việc đã sinh con trong bí mật.

Còn nhớ vào cuối tháng 11/2024, Moon Gabi khiến công chúng Hàn Quốc bất ngờ khi đăng tải bài viết dài xác nhận bản thân đã sinh con. Trước đó, người đẹp chưa từng công khai chuyện mang thai hay hẹn hò.

Moon Gabi bất ngờ công khai sinh con vào năm 2024.

Trong chia sẻ của mình, Moon Gabi cho biết cô đã trải qua khoảng thời gian đầy lo lắng và hồi hộp trước khi quyết định công khai sự thật. Nữ người mẫu thừa nhận từng cân nhắc rất nhiều nhưng cuối cùng lựa chọn đối diện với cuộc sống mới vì con trai vừa chào đời. "Tôi sẽ chăm chỉ hơn và làm những gì tốt nhất cho con", cô viết.

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng tại Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi đồng loạt đưa tin cha của em bé là nam diễn viên Jung Woo Sung.

Sự việc càng gây chú ý bởi Jung Woo Sung không chỉ là ngôi sao hạng A mà còn hơn Moon Gabi 16 tuổi. Sinh năm 1973, anh được xem là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất ngành giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và doanh nhân. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh còn cùng người bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí, kinh doanh, sở hữu nhiều bất động sản. Theo tờ allkpop, tài tử sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 42,9 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

Moon Gabi sinh con cho Jung Woo Sung

Moon Gabi và Jung Woo Sung gặp nhau lần đầu trong một buổi gặp mặt xã giao vào năm 2022. Đến tháng 6/2023, nữ người mẫu thông báo việc mang thai với nam diễn viên.

Sau đó, thông qua công ty quản lý, Jung Woo Sung chính thức xác nhận mình là cha của đứa trẻ. Người đại diện của nam diễn viên cho biết: "Anh ấy biết mình có con vào năm ngoái và quyết tâm bảo vệ đứa trẻ. Với tư cách một người cha, anh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và hỗ trợ con trong khả năng của mình".

Tuy nhiên, các nguồn tin giải trí Hàn Quốc cho biết Jung Woo Sung không có kế hoạch kết hôn với Moon Gabi. Thông tin này từng tạo nên nhiều tranh cãi và khiến nam diễn viên hứng chịu làn sóng chỉ trích từ một bộ phận khán giả.

Trong khi đó, Moon Gabi lựa chọn khóa phần bình luận trên Instagram và tiếp tục giữ im lặng trước những tranh luận xoay quanh đời tư.

Trước khi được biết đến vì câu chuyện sinh con, Moon Gabi vốn là một trong những người mẫu sở hữu ngoại hình nổi bật của Hàn Quốc. Sinh năm 1989 tại Incheon, cô sở hữu làn da nâu khỏe khoắn cùng thân hình nóng bỏng khác biệt với chuẩn sắc đẹp phổ biến tại Hàn Quốc. Chính vì vậy, người đẹp từng được truyền thông ưu ái gọi là "ngọc trai đen" của làng mẫu xứ kim chi.

Theo Yonhap News, Moon Gabi cao khoảng 1,7m, từng tốt nghiệp Trường Trung học Nghệ thuật Seoul và giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Bikini Thế giới. Người đẹp bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ năm 2017 khi liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Law Of The Jungle, Talkmon hay Get It Beauty.

Moon Gabi nổi tiếng với vai trò mãu ảnh.

Việc cô bất ngờ thông báo đã sinh con vào năm 2024 khiến công chúng không khỏi sửng sốt.

Sau khi trở thành mẹ, Moon Gabi càng xuất hiện ít hơn. Kể từ khi công khai chuyện sinh con, cô chỉ đăng tải thêm một vài bài viết liên quan đến cuộc sống của hai mẹ con và luôn che kín gương mặt em bé.

Sau khi công khai con với tài tử nổi tiếng, Moon Gabi gần như "ở ẩn". Thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh bên con trai.

Bài đăng gần nhất của Moon Gabi được chia sẻ vào tháng 11/2025. Khi đó, nữ người mẫu lên tiếng phản đối việc một số tài khoản sử dụng trái phép hình ảnh của con trai cô để tạo các video AI giả mạo.

Moon Gabi cho biết cô chưa từng công khai gương mặt con mình trên bất kỳ nền tảng nào. Tuy nhiên, có tài khoản đã tự ý sử dụng những bức ảnh cô đăng tải để sản xuất nội dung AI, khiến nhiều người lầm tưởng cô đã công khai diện mạo con trai và đưa ra những phát ngôn chính thức về đứa trẻ.

Nữ người mẫu khẳng định toàn bộ những hình ảnh và thông tin lan truyền đều là giả mạo, đồng thời yêu cầu chấm dứt các hành vi tạo và phát tán nội dung xuyên tạc cuộc sống của hai mẹ con.

Sau bài đăng này, Moon Gabi tiếp tục giữ im lặng trên mạng xã hội.

Hình ảnh gần đây nhất cô đăng là từ tháng 11/2025.

Tính đến hiện tại, Instagram cá nhân của cô có khoảng 217.000 người theo dõi nhưng đã không có thêm cập nhật mới nào trong suốt 7 tháng qua.

Trần Hà.