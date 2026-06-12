G-Dragon đã giữ nguyên lời hứa với fan Việt Nam rồi!

Cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam hôm nay chính thức "vỡ òa" trong hạnh phúc khi thông tin về concert của huyền thoại BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình được công bố chính thức. Trong tour diễn kỷ niệm 10 năm thành lập, BIGBANG sẽ gặp khán giả Việt Nam trong 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026.

Không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần, đây còn là minh chứng cho một lời hứa danh dự mà "ông hoàng Kpop" G-Dragon đã gửi đến khán giả Việt từ những ngày cuối năm ngoái. Còn nhớ vào tháng 11 năm ngoái, trong khuôn khổ concert tại Việt Nam, khi đứng trước hàng chục ngàn người hâm mộ, G-Dragon đã khiến cả khán đài xúc động khi chia sẻ về dự định đưa những người anh em thân thiết của mình trở lại. Với thông báo chính thức về concert tại Mỹ Đình, G-Dragon đã cho thấy sự "uy tín tuyệt đối" của một biểu tượng. Anh đã thực sự giữ lời hứa, mang biểu tượng của cả một thế hệ trở lại mảnh đất hình chữ S.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Trong concert tại Hà Nội năm ngoái, G-Dragon đã hứa mang cả nhóm về Việt Nam. Ảnh: X

BIGBANG – nhóm nhạc được mệnh danh là "ông hoàng của K-pop" – không chỉ là một cái tên, mà là cả một bầu trời thanh xuân của hàng triệu khán giả châu Á. Ra mắt năm 2006, BIGBANG đã thay đổi hoàn toàn cục diện âm nhạc Hàn Quốc với những bản hit "để đời" như Lies, Haru Haru, Bang Bang Bang hay Fantastic Baby. Sự kết hợp giữa tài năng sáng tác thiên bẩm của G-Dragon, giọng ca nội lực của Taeyang và Daesung, cùng phong cách trình diễn "cháy" hết mình, BIGBANG luôn là bảo chứng cho những sân khấu đẳng cấp thế giới.

BIGBANG ra mắt với 5 thành viên nhưng hiện tại hoạt động với đội hình 3 người G-Dragon, Taeyang và Daesung. Ảnh: X

Việc họ cùng nhau hội ngộ trên sân khấu Mỹ Đình sau quãng thời gian dài là một sự kiện lịch sử đối với người hâm mộ Việt Nam. Để nhớ lại, lần cuối cùng cả nhóm BIGBANG đứng chung trên một sân khấu tại Việt Nam đã là câu chuyện của nhiều năm về trước, khi họ còn ở thời kỳ đỉnh cao rực rỡ nhất. Sự chờ đợi đằng đẵng này khiến thông tin concert tại Mỹ Đình càng trở nên quý giá.

Dù nhóm vắng bóng khá lâu, nhưng các thành viên BIGBANG vẫn luôn giữ kết nối với Việt Nam thông qua những concert riêng đầy ý nghĩa. Taeyang mở màn với festival tại Hội An năm 2023, sau đó lần lượt đến Daesung tổ chức concert ở TP.HCM và G-Dragon tổ chức concert ở Hà Nội năm 2025.

Mỗi lần đặt chân đến Việt Nam, các chàng trai BIGBANG đều không ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành, coi đây là một điểm đến đầy ắp kỷ niệm. Lời hứa của G-Dragon không chỉ là lời hứa của một người trưởng nhóm, mà còn là lời tự sự của một nghệ sĩ luôn trân trọng những tình cảm mà người hâm mộ Việt đã dành cho họ suốt 2 thập kỷ qua. Đêm diễn tại Mỹ Đình sắp tới không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà là nơi một lời hứa được hoàn thành, nơi thanh xuân của triệu người được viết tiếp. V.I.P Việt Nam, đã đến lúc sẵn sàng "cháy" hết mình cùng các huyền thoại!

BIGBANG sẽ gặp khán giả Việt Nam trong 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026. Ảnh: X

MINH HỒNG