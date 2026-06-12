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Mỹ nhân đẹp nhất Phía Trước Là Bầu Trời trẻ mãi không già sau 20 năm, bỏ nghề sống cô độc ở tuổi 40

| | Lifestyle

Cuộc sống của mỹ nhân đẹp nhất Phía Trước Là Bầu Trời luôn khiến cư dân mạng tò mò.

Nhắc đến những bộ phim truyền hình gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 8X, 9X, Phía Trước Là Bầu Trời luôn là một trong số những cái tên được nghĩ tới đầu tiên. Dù đã phát sóng từ đầu những năm 2000, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Thanh Hải vẫn giữ được sức hút đặc biệt, liên tục được khán giả tìm xem lại trên các nền tảng trực tuyến. Không chỉ đưa tên tuổi Hà Hương, Thu Nga hay Kiều Anh đến gần công chúng, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên phụ gây thương nhớ bởi ngoại hình nổi bật và nét diễn tự nhiên.

Trong số đó, Diệu Thảo được nhiều khán giả nhớ đến như một trong những gương mặt xinh đẹp nhất của bộ phim. Cô đảm nhận một vai nhỏ nhưng vẫn để lại dấu ấn nhờ vẻ ngoài dịu dàng, trong trẻo và đậm chất thiếu nữ mới lớn. Sau hơn hai thập kỷ, mỗi khi những hình ảnh cũ của Phía Trước Là Bầu Trời được chia sẻ trở lại, Diệu Thảo vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc.

Nhan sắc trong trẻo của Diệu Thảo trong phim

Điều khiến nhiều người bất ngờ là ở tuổi ngoài 40, nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô gần như không thay đổi nhiều so với thời điểm xuất hiện trên màn ảnh. Trên mạng xã hội, mỗi lần hình ảnh mới của Diệu Thảo được chia sẻ, không ít khán giả nhận xét phải trầm trồ vì khả năng hack tuổi quá xuất sắc của nữ diễn viên.

Nhan sắc hiện tại quá xuất sắc của Diệu Thảo

Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp tiếp tục theo đuổi diễn xuất, Diệu Thảo lựa chọn bỏ nghề, tập trung cho âm nhạc dân tộc và trở thành nghệ sĩ đàn tỳ bà được biết đến trong giới chuyên môn. Nhiều năm qua, cô gắn bó với công việc biểu diễn, giảng dạy, nghiên cứu và bảo tồn giá trị của nhạc cụ truyền thống.

Âm nhạc dần trở thành trung tâm trong cuộc sống của nữ nghệ sĩ. Không chỉ biểu diễn và đào tạo học trò, cô còn tham gia vào việc nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa và chế tác đàn. Thời gian của Diệu Thảo gần như dành trọn cho cây đàn tỳ bà cùng các hoạt động liên quan đến nghệ thuật dân tộc.

Diệu Thảo bỏ nghề diễn, tập trung theo đuổi con đường của một nghệ sĩ tỳ bà

Sau hơn 20 năm theo đuổi con đường này, Diệu Thảo từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước. Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của cô là chương trình quy tụ hơn 130 nghệ sĩ tỳ bà từ nhiều địa phương và quốc gia, được xác lập kỷ lục tại Việt Nam. Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là niềm tự hào đối với những người đang gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống.

Thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống riêng ở tuổi 40 của Diệu Thảo lại khá lặng lẽ. Ở tuổi hiện tại, cô vẫn độc thân. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân thường xuyên trải qua cảm giác cô đơn, song đó không phải sự cô đơn của bi lụy hay tuyệt vọng. Với cô, những khoảng lặng trong đời sống tinh thần lại là một phần không thể thiếu của hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Diệu Thảo xinh đẹp, quyến rũ nhưng cô độc ở tuổi 40

Diệu Thảo dành nhiều tình yêu thương cho gia đình, học trò và những người xung quanh nhưng lựa chọn sống một mình. Cô cho rằng chuyện tình cảm không chỉ cần tình yêu mà còn đòi hỏi sự phù hợp và đồng điệu. Bởi vậy, dù không khép lòng với các mối quan hệ, nữ nghệ sĩ vẫn chấp nhận cuộc sống hiện tại và xem đó là lựa chọn phù hợp với bản thân. Những người thân quen thường đùa rằng Diệu Thảo là người "ăn đàn, ngủ đàn" bởi ở đâu cũng có sự hiện diện của cây đàn tỳ bà. Trong ngôi nhà của cô, đàn xuất hiện ở nhiều góc khác nhau. Đi đâu, nữ nghệ sĩ cũng mang theo người bạn đồng hành đặc biệt đã gắn bó suốt hơn hai thập kỷ.

Theo Lin

Đời sống pháp luật

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