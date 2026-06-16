Nữ MC từng khiến MXH “đứng hình” ở World Cup 2022: Kết hôn với chồng kém 7 tuổi, cuộc sống hiện tại bất ngờ

Mỗi mùa World Cup trở lại, bên cạnh những trận cầu đỉnh cao hay các ngôi sao trên sân cỏ, cư dân mạng cũng có dịp “đào” lại hàng loạt gương mặt từng gây sốt trong quá khứ.

Và nếu nhắc đến kỳ World Cup 2022 tại Qatar, nhiều người hẳn vẫn còn nhớ đến Gwak Min Seon (SN 1992) - nữ MC thể thao Hàn Quốc từng khiến mạng xã hội bùng nổ chỉ nhờ một bức ảnh đăng trên Instagram.

Bức ảnh đăng trên Instagram của Gwak Min Seon thu hút lượng tương tác cao.



Không phải cầu thủ, cũng chẳng phải người nổi tiếng quốc tế, Gwak Min Seon khi ấy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Qatar với vai trò MC, phát thanh viên và người dẫn các chương trình thể thao. Những bức hình ghi lại khoảnh khắc cô có mặt trên khán đài hay tại các địa điểm diễn ra World Cup nhanh chóng được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt, chỉ một tấm ảnh được đăng trên Instagram cũng đủ giúp tên tuổi của cô lan truyền rộng rãi. Với gương mặt sáng, phong cách trẻ trung và thần thái rạng rỡ trong bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Gwak Min Seon được nhiều trang truyền thông gọi bằng những biệt danh như “hot girl World Cup”, “nữ thần sân cỏ” hay “nữ MC gây sốt ở Qatar”.

Gwak Min Seon tại World Cup 2022.

Thời điểm ấy, nhiều người thậm chí còn lầm tưởng cô là cổ động viên hoặc người mẫu được FIFA mời tham dự sự kiện. Tuy nhiên trên thực tế, Gwak Min Seon vốn đã là một MC thể thao khá quen mặt tại Hàn Quốc, thường xuyên dẫn các chương trình về bóng đá cũng như eSports trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ World Cup 2022.

Sau 4 năm, cuộc sống của nữ MC sinh năm 1992 đã có nhiều thay đổi theo hướng khiến không ít người phải xuýt xoa gọi là “cuộc sống trong mơ”.

Nhan sắc dạo này của Gwak Min Seon.

Nếu như năm 2022 cô được biết đến với hình ảnh nữ MC độc thân thường xuyên đi tác nghiệp tại các sự kiện thể thao, thì nay Gwak Min Seon đã bước sang một chương mới khi kết hôn với cầu thủ chuyên nghiệp Song Min-kyu.

Song Min Kyu, cao 1m80, sinh năm 1999, kém vợ 7 tuổi và là một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Hàn Quốc. Anh từng khoác áo U23 Hàn Quốc (đoạt HCV Asian Games 2022), sau đó lên đội tuyển quốc gia, góp mặt trong danh sách dự World Cup 2022 nhưng không ra sân thi đấu. Hiện tại, Song Min Kyu đang thi đấu cho FC Seoul và vẫn là thành viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Gwak Min Seon kết hôn với chồng cầu thủ.

Sau khi kết hôn, Gwak Min Seon và Song Min Kyu thường cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và ghi lại nhiều khoảnh khắc giản dị nhưng hạnh phúc. Những bức ảnh hai người xuất hiện bên nhau luôn nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Nữ MC vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình thể thao và eSports - công việc đã gắn bó với mình gần một thập kỷ. Song song đó, Gwak Min Seon còn xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, trở thành một KOL có sức ảnh hưởng với gần 250.000 người theo dõi trên Instagram.

Trang cá nhân của cô hiện chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, công việc, các chuyến du lịch, thời trang và những khoảnh khắc liên quan đến bóng đá. Chính sự gần gũi, tích cực cùng phong cách sống năng động giúp nữ MC duy trì sức hút dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi nổi tiếng tại World Cup.

Gwak Min Seon hiện làm MC, BTV, kiêm KOL.

Mới đây, khi không khí World Cup một lần nữa phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, Gwak Min Seon cũng bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh được chụp tại Qatar cách đây 4 năm.

Đi kèm những bức hình là dòng trạng thái đầy hoài niệm: "Không ngờ World Cup đã là chuyện của 4 năm trước rồi. Khi đó tôi bị ốm suốt, nhưng đó cũng là khoảng thời gian tôi được trực tiếp theo dõi nhiều trận bóng đá nhất trong đời chỉ trong một thời gian ngắn. Bức ảnh này được chụp ở trận Xứ Wales gặp Anh."

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi nhận ra đã 4 năm trôi qua kể từ kỳ World Cup ở Qatar, trong khi số khác cho rằng chính Gwak Min Seon là một trong những gương mặt khiến họ nhớ nhất về giải đấu năm ấy.

Từ một bức ảnh vô tình lan truyền trên mạng xã hội, Gwak Min Seon đã trở thành cái tên được nhiều người biết đến ngoài phạm vi Hàn Quốc. Sau ánh hào quang của “hiện tượng World Cup”, cô vẫn kiên trì với công việc MC, xây dựng hình ảnh cá nhân và tìm thấy hạnh phúc bên người bạn đời là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Ảnh: IGNV