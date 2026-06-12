Nữ MC tái hôn với chồng đại gia: Được tặng biệt thự 200m² ở Sài thành, đẹp từng centimet, có cả hồ cá koi

Sinh năm 1985, Vân Hugo tên thật là Nguyễn Thanh Vân, là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua vai trò MC của nhiều chương trình nổi tiếng, đồng thời tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Zippo, Mù tạt và Em... Không chỉ được quan tâm bởi sự nghiệp, cuộc sống riêng của nữ MC cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sau những biến cố trong hôn nhân đầu tiên, Vân Hugo từng có quãng thời gian một mình nuôi con và đối mặt với không ít áp lực của một bà mẹ đơn thân.

Sau nhiều năm, nữ MC tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ nên càng trân trọng hạnh phúc hiện tại. Hiện gia đình có 4 người con, gồm con chung của hai vợ chồng, con trai riêng của Vân Hugo và hai con riêng của chồng. Để thuận tiện cho việc phát triển sự nghiệp tại TP.HCM cũng như ở gần với ông xã, Vân Hugo đã chuyển vào Nam sinh sống. Tại đây, cô cùng gia đình tận hưởng cuộc sống viên mãn trong căn biệt thự 200m². Cơ ngơi này là món quà ý nghĩa mà chồng đại gia dành tặng khi Vân Hugo quyết định Nam tiến.

Toàn cảnh biệt thự 200m² của vợ chồng Vân Hugo

Biệt thự của vợ chồng Vân Hugo gây ấn tượng với tông trắng chủ đạo, kết hợp hệ nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách hiện đại và sang trọng. Bao quanh biệt thự là khuôn viên xanh mát với nhiều cây cảnh, hoa lá được chăm sóc cẩn thận, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tại khu vực sân vườn, vợ chồng nữ MC còn đầu tư xây dựng hồ cá koi, trở thành điểm nhấn nổi bật cho không gian sống. Là người yêu thích chăm sóc tổ ấm, Vân Hugo thường xuyên tự tay trang hoàng, sắp xếp nhà cửa theo sở thích cá nhân và làm mới không gian vào mỗi dịp lễ, Tết, giúp căn biệt thự luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Biệt thự 200m² của vợ chồng Vân Hugo

Không gian sân vườn đẹp và thơ mộng

Vợ chồng Vân Hugo trồng nhiều cây xanh và hoa tươi khắp nhà

Hồ cá koi cạnh biệt thự giúp không gian thêm sang trọng, đẳng cấp

Bên trong biệt thự là không gian sinh hoạt rộng rãi, được thiết kế theo lối mở với phòng khách và khu vực bếp kết nối liền mạch, tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện cho các hoạt động của gia đình. Tại phòng khách, vợ chồng Vân Hugo lựa chọn bộ sofa tông trắng kem làm điểm nhấn. Thiết kế tối giản, đường nét thanh lịch cùng gam màu nhẹ nhàng giúp không gian trở nên ấm cúng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Sự đồng điệu giữa nội thất và tổng thể kiến trúc mang đến cảm giác hài hòa, tinh tế cho căn biệt thự.

Bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng

Vợ chồng Vân Hugo lựa chọn bộ sofa tông trắng kem làm điểm nhấn cho không gian

Bên cạnh nội thất sang xịn, nhưng bình hoa tươi luôn là điểm nhấn không thể thiếu trong biệt thự của vợ chồng nữ MC

Không gian đậm nét nghệ thuật nhờ những bức tranh treo tường đẹp mắt

Hệ đèn chùm được bố trí tại khu vực thông tầng, ngay giữa cầu thang

Khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế liền mạch, tạo nên không gian sinh hoạt ấm cúng cho cả gia đình. Bộ bàn ăn sở hữu kiểu dáng và tông màu đồng điệu với sofa phòng khách, góp phần mang lại sự hài hòa cho tổng thể nội thất. Đặc biệt, khu vực nấu nướng được bố trí hướng ra sân vườn phía sau, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cùng khoảng xanh mát mắt bên ngoài. Nhờ đó, không gian bếp luôn thoáng đãng, dễ chịu và mang lại cảm hứng trong mỗi bữa cơm gia đình.

Góc bếp được bố trí hướng ra sân vườn phía sau, tận dụng ánh sáng tự nhiên và khoảng xanh bên ngoài