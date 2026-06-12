Khách chán mua đồ online vì vừa mất tiền vừa bực: Thương hiệu cao tay mở cửa hàng 6.000m2, khách đến xem rồi về đặt online cũng được

Lúc chốt đơn thì hào hứng vì ảnh trông rõ đẹp, sản phẩm cũng của thương hiệu lớn nên lại càng yên tâm nhưng đến khi khui hàng, lắm lúc lại thở dài “biết thế đã không mua”. Không hẳn vì đồ quá tệ, mà vì nó không hợp với mình. Một chiếc váy, mẫu mặc đẹp còn mình diện lên trông già đi chục tuổi. Một món skincare được review khen nức nở, vỗ lên mặt mình lại cứ vô thưởng vô phạt hoặc tệ hơn là kích ứng nổi mụn,...

Sau nhiều lần như vậy, nhiều người bắt đầu “thấy rén” trước mỗi lần chốt đơn online.

Dù không thể phủ nhận mua sắm trực tuyến là lựa chọn tiết kiệm thời gian công sức, nhưng tiền bạc thì chưa chắc. Thế nên gần đây, nhiều người trẻ rủ nhau quay về với cách shopping truyền thống: Đến tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay xem thế nào rồi mới chi tiền.

Mua sắm “offline” cho yên tâm

Wang Mengyao (24 tuổi) sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc), là một trong số những người trẻ đang thay đổi thói quen tiêu dùng từ mua sắm trực tuyến sang “shopping offline”. Thay vì đặt hàng qua điện thoại như trước, cô dành nhiều thời gian hơn để ghé thăm các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và đồ gia dụng. Theo Wang, mua sắm trực tiếp không chỉ giúp cô kiểm tra chất lượng sản phẩm mà còn mang lại cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Ảnh minh họa

“Tôi có thể thử trực tiếp sản phẩm và biết chính xác mình đang mua gì. Việc này giúp tôi yên tâm hơn so với khi mua sắm online, không còn phải thấp thỏm xem món hàng có giống như trong ảnh, trong video quảng cáo hay không” - Wang chia sẻ.

Xu Xin - Cô gái sinh năm 1995 đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc), cũng có chung cảm nhận. Cô cho rằng mua sắm trực tuyến tuy tiện lợi nhưng ngày càng trở nên đơn điệu và tiềm ẩn quá nhiều sai số. Trong khi đó, việc trực tiếp đến cửa hàng giúp cô cảm nhận rõ hơn về sản phẩm, đồng thời mang lại cơ hội giao tiếp, kết nối với những người khác và tận hưởng bầu không khí sôi động của các khu mua sắm. Với Xu Xin, giá trị lớn nhất của mua sắm trực tiếp không nằm ở món đồ mang về mà ở những trải nghiệm và cảm xúc có được trong suốt quá trình đó.

Câu chuyện của Huang Yu và Xu Xin phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét trong giới trẻ Trung Quốc. Một cuộc khảo sát do China Youth Daily thực hiện với 1.334 người tham gia cho thấy: 79,1% người tham gia đang ưu tiên mua sắm trực tiếp. Khi được hỏi về những yếu tố hấp dẫn nhất của hình thức mua sắm này, 84,3% cho biết họ đặc biệt coi trọng tính tương tác và những trải nghiệm mà các cửa hàng mang lại.

Bên cạnh đó, 63,9% nhận định mua sắm trực tiếp giúp họ kết nối trở lại với thế giới thực trong bối cảnh cuộc sống ngày càng gắn liền với các thiết bị công nghệ, trong khi 59,2% cho rằng các không gian bán lẻ ngoại tuyến góp phần làm cho thành phố trở nên sôi động và giàu sức sống hơn. Đáng chú ý, 62,7% số người được khảo sát mong muốn có thêm các khu mua sắm cộng đồng và không gian trải nghiệm gần nơi họ sinh sống.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại Hàn Quốc. Ở xứ kim chi, nhiều thương hiệu bắt đầu phải mở thêm các cửa hàng vật lý vì khách hàng muốn tới tận nơi, mua trực tiếp quá đông.

Một trong những ví dụ điển hình là Musinsa - Một thương hiệu thời trang vốn được biết đến nhờ các “gian hàng” trên sàn TMĐT. Cuối tháng 4 năm nay, Musinsa khai trương Musinsa Megastore tại Seongsu, Seoul (Hàn Quốc) - khu vực được mệnh danh là “thánh địa” của giới trẻ. Cửa hàng có diện tích 6.612 m2, trải rộng trên 5 tầng và trở thành không gian bán lẻ lớn nhất của thương hiệu từ trước đến nay.

Musinsa Megastore tại Seongsu, Seoul (Hàn Quốc)

Điều đáng chú ý là mục tiêu của Musinsa không chỉ đơn thuần là bán quần áo. Công ty muốn tạo ra một không gian nơi khách hàng có thể trực tiếp thử những sản phẩm trước đây chỉ xuất hiện trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh khu thời trang còn có các khu trải nghiệm mỹ phẩm, đồ ăn thức uống và nhiều hoạt động giải trí dành cho khách ghé thăm.

Kwon A-young, Quản lý bộ phận thương mại của Musinsa, cho biết: Cửa hàng đang trưng bày khoảng 700 thương hiệu mỹ phẩm, trong đó có nhiều thương hiệu vốn chỉ bán online. Theo bà, nếu mua sắm online khách hàng không có cơ hội dùng thử sản phẩm trước khi mua, vì vậy việc mở cửa hàng vật lý sẽ giúp tăng sự kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Không chỉ Musinsa, nhiều thương hiệu khác tại Hàn Quốc cũng đang đi theo hướng tương tự. Zigzag - Ứng dụng thời trang và làm đẹp được Kakao Style vận hành, từng tổ chức sự kiện offline đầu tiên tại Seongsu (Seoul, Hàn Quốc) và thu hút khoảng 15.000 lượt khách chỉ trong 3 ngày. Người tham gia có thể trực tiếp xem sản phẩm rồi đặt mua thông qua nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, nền tảng thời trang nữ Ably cũng được cho là đang chuẩn bị mở cửa hàng đầu tiên trong năm nay.

Mở cửa hàng vật lý không phải “một bước lùi”

Điều đáng chú ý là ngay cả khi giới trẻ ưu tiên “shopping offline” tại cửa hàng, thì doanh số bán hàng trên các sàn TMĐT lại không hề sụt giảm. Năm 2025, Musinsa ghi nhận doanh thu kỷ lục 1,47 nghìn tỷ Won (tương đương gần 25,8 nghìn tỷ đồng), trong khi Ably đạt doanh thu 368,7 tỷ Won (khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng), và Kakao Style đạt 219,2 tỷ Won (khoảng 3,9 nghìn tỷ đồng). Cả 3 doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với năm trước đó.

Các chuyên gia cho rằng việc những doanh nghiệp sinh quay trở lại đầu tư vào cửa hàng vật lý khi đã thành công với mô hình kinh doanh trực tuyến, không phải là bước lùi của TMĐT, mà là sự thích nghi với nhu cầu mới của người tiêu dùng.

Ảnh minh họa

Kim Chang-ho, Giáo sư Marketing tại Đại học Namseoul (Hàn Quốc), nhận định rằng khi thị trường TMĐT ngày càng bão hòa và cạnh tranh gay gắt hơn, khả năng thu hút và giữ chân khách hàng trở thành yếu tố sống còn. Trong bối cảnh sức mua giảm, những trải nghiệm thực tế mang đậm bản sắc thương hiệu có thể giúp doanh nghiệp vừa tiếp cận khách hàng mới, vừa duy trì giữ chân được tệp khách hàng trung thành.

Thực tế, mua sắm trực tuyến vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, với nhiều người trẻ, việc ghé thăm cửa hàng, tận tay quan sát - trải nghiệm sản phẩm trước khi mua hay đơn giản là tận hưởng cảm giác dạo quanh các không gian bán lẻ, đang trở thành một phần của trải nghiệm tiêu dùng. Và rõ ràng, đó là thứ mà mua sắm online không thể có được.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily, People’s Daily Online)