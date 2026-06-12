Lọt máy quay World Cup, nữ CĐV xinh như hoa hậu đổi đời ngoạn mục: Ký ngay hợp đồng làm idol Kpop, cưới chồng kém 17 tuổi

Mùa hè năm 2002, Hàn Quốc trở thành tâm điểm của thế giới khi đồng đăng cai World Cup cùng Nhật Bản. Trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy, máy quay truyền hình liên tục hướng về các khán đài để ghi lại cảm xúc của người hâm mộ. Một trong những gương mặt gây chú ý nhất khi đó là hotgirl Shim Mina.

Xuất hiện với trang phục cổ vũ gợi cảm, khuôn mặt được vẽ màu quốc kỳ và nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội thời kỳ đầu. Nhiều khán giả ví Mina như một "hoa hậu World Cup" bởi nhan sắc nổi bật giữa biển người trên khán đài.

Sức hút của Mina lớn đến mức cô được giới giải trí Hàn Quốc chú ý ngay sau giải đấu. Từ một vũ công phụ họa ít tên tuổi, Mina bất ngờ nhận được lời mời ký hợp đồng ca hát và chính thức bước chân vào làng K-pop.

Shim Mina trở nên nổi tiếng nhờ lọt ống kính máy quay World Cup 2002 (Ảnh: Alamy) Shim Mina trở nên nổi tiếng nhờ lọt ống kính máy quay World Cup 2002 (Ảnh: Alamy)

Nữ CĐV quyến rũ chiếm spotlight trên sân vận động khi Hàn Quốc thi đấu với Đức (Ảnh: AFP) Nữ CĐV quyến rũ chiếm spotlight trên sân vận động khi Hàn Quốc thi đấu với Đức (Ảnh: AFP)

Chỉ vài tháng sau World Cup, cô phát hành album đầu tay mang tên "Rendezvous". Ca khúc nổi tiếng nhất của cô là "Answer the Phone" từng gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Philippines, giúp Mina được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ nữ mới xuất sắc nhất tại MAMA.

Dù sự nghiệp âm nhạc không kéo dài ở đỉnh cao quá lâu, Mina vẫn duy trì được sức hút trong làng giải trí. Cô trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ các video tập luyện, khiêu vũ và bí quyết giữ dáng.

Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là ngoại hình hiện tại của Mina. Ở tuổi 53, cô vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc cùng vẻ ngoài trẻ trung khiến nhiều người khó tin vào tuổi thật.

Ở tuổi 53, cô vẫn giữ được vóc dáng tuyệt vời (Nguồn: Instagram) Ở tuổi 53, cô vẫn giữ được vóc dáng tuyệt vời (Nguồn: Instagram)

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc "lão hóa ngược", đời tư của Mina cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Năm 2018, cô kết hôn với nam ca sĩ Ryu Phillip, người kém mình tới 17 tuổi. Chênh lệch tuổi tác lớn từng khiến cặp đôi vấp phải không ít ý kiến trái chiều, nhưng họ vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho đến nay.

Từ một khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính World Cup, Shim Mina đã đổi đời ngoạn mục: trở thành ca sĩ K-pop, ngôi sao mạng xã hội và là một trong những nữ cổ động viên nổi tiếng nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.