Chế Linh U90 đi xem World Cup, nói 1 điều trong sân vận động

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ một số khoảnh khắc quay lại cảnh ông đi xem World Cup 2026 ở Canada.



Chế Linh

Dù đã ở tuổi U90 nhưng nam danh ca vẫn rất khỏe mạnh và nhiều năng lượng. Phải đi một chặng đường xa nhưng Chế Linh vẫn không hề mệt mỏi, đứng dưới nắng nóng mà vẫn hoạt bát, lanh lợi, cười nói liên tục. Nam danh ca thậm chí còn đứng lên hú hét ở sân vận động để ủng hộ đội tuyển.

Ông nói: "Hôm nay tôi tới sân vận động ở Canada để xem trận đấu mở màn cho World Cup 2026. Tôi đang ở Toronto Canada, giữa dòng người đang lũ lượt kéo nhau vào sân vận động xem.

Ở đây đang có đến mấy chục ngàn người cùng nhau ùa vào sân vận động. Phía xa kia là tòa tháp CN Towner, biểu tượng của thành phố Toronto".

Vào trong sân vận động, Chế Linh mua vé ngồi ngay hàng ghế phía dưới và gần với sân cỏ, rất đắt tiền và giá trị. Ông nói: "Chỗ ngồi của tôi nhìn vào sân rất đẹp, vị trí này rất giá trị.

Tôi lớn tuổi nên được ưu tiên để vào sớm, còn ở ngoài kia là rất đông người vẫn đang đứng đợi để được vào trong sân. Trước khi vào trận đấu sẽ là lễ khai mạc. Thành phố Toronto hôm nay rất vui và tôi cũng phải tới đây để ủng hộ đội tuyển Canada.

World Cup năm nay được tổ chức ở cả ba nước Mỹ, Canada và Toronto. Tôi sinh sống tại thành phố Toronto nên tôi cũng phải đi xem".

Được biết, Chế Linh thời gian này không đi hát nhiều mà chủ yếu đi chơi, tham quan khắp nơi. Ông vừa thực hiện một chuyến đi xuyên Việt trong hơn một tháng trời, đi tới nhiều địa danh nổi tiếng từ Nam ra Bắc, đi từ đảo Phú Quốc tới mũi Cà Mau, từ Bến Tre tới Nha Trang, Huế, Đà Nẵng ra tận Quảng Bình rồi Hà Nội, Ninh Bình, lên tận Hà Giang, tìm tới điểm địa đầu Tổ quốc.

Tiếp đó, Chế Linh lại đi du thuyền tới Singapore rồi tới cả Italia, đi tham quan nhiều địa danh ở châu Âu.

Với lịch trình đi lại dày đặc như vậy nhưng nam danh ca vẫn khỏe mạnh, vừa đi vừa quay Vlog, thuyết trình với khán giả trong sự hân hoan, niềm vui và dồi dào năng lượng. Ông khiến nhiều người phải bất ngờ về sức khỏe của mình.