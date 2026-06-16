Tòa pháo đài 1000 năm chưa từng cho phép tổ chức đám cưới bỗng phá lệ khi con trai tỷ phú gõ cửa

Sau đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân vừa qua đã làm bùng nổ truyền thông châu Á, được ví như một "đám cưới cổ tích ngoài đời thực" bước ra từ thần thoại. Lễ cưới xa hoa được tổ chức tại lâu đài cổ và tu viện cổ Mont Saint-Michel lừng danh bên bờ biển vùng Normandy, Pháp.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 1.000 năm, một đám cưới chính thức được phép tổ chức tại không gian linh thiêng của tu viện Mont Saint-Michel. Nhìn từ xa, công trình hiện lên kiêu hãnh như một kim tự tháp bằng đá vươn thẳng lên giữa biển cả mênh mông, tựa một pháo đài huyền bí nổi trên mặt nước Đại Tây Dương.

Kiệt tác kiến trúc Gothic khởi đầu từ một giấc mơ

Ít ai biết rằng, toàn bộ quần thể kiến trúc ngoạn mục rộng gần 70.000 m² này lại được ra đời tròn một thiên niên kỷ trước từ một giấc mộng kỳ bí. Tương truyền vào năm 708, giám mục Aubert của thị trấn Avranches thuộc tỉnh Manche đã ba lần nằm mơ thấy Tổng lãnh thiên thần Michael hiện về, yêu cầu ông xây dựng một nơi tưởng nhớ ngài ngay trên ngọn núi đá hoang sơ giữa biển khơi. Hiện thực hóa giấc mơ linh thiêng đó, công trình vĩ đại đã được khởi công vào năm 1023 trên đỉnh của một khối đá khổng lồ ngoài đại dương.

Việc thi công là một kỳ tích phi thường của nhân loại thời bấy giờ, khi toàn bộ vật liệu đá xây dựng đều phải vận chuyển bằng thuyền ròng rã từ đất liền ra đảo cách xa khoảng 1 km. Quá trình kiến tạo được chia theo từng thời kỳ lịch sử kéo dài bền bỉ, và phải mất đúng 500 năm, đến tận năm 1523, công trình vĩ đại này mới chính thức được hoàn tất. Quần thể mang đậm lối kiến trúc Gothic kinh điển với thiết kế vòm nhọn đặc trưng, kết hợp cùng hệ thống cửa sổ kích thước lớn thường thấy trong các nhà thờ và cung điện hoàng gia cổ đại để đón nhận tối đa ánh sáng mặt trời.

Điểm nhấn kiến trúc nổi bật nhất của tu viện chính là bức tượng Tổng lãnh thiên thần Michael được đúc tinh xảo, ngự trị kiêu hãnh trên đỉnh ngọn tháp cao nhất. Toàn bộ các tòa nhà nằm ở phía bắc được gọi với cái tên mỹ miều là La Merveille, bao quanh bởi một lối đi có mái che được chạm khắc vô cùng tinh mỹ. Bên trong lòng tu viện, du khách sẽ choáng ngợp trước sảnh khách mang phong cách Gothic bề thế có tên Salle des Hôtes được xây dựng từ năm 1213 với hai lò sưởi khổng lồ, cùng không gian huyền bí của nhà nguyện ngầm Đức Mẹ mang tên Chapelle de Notre Dame sous Terre. Tất cả các hạng mục này đều được chính phủ Pháp phục dựng và bảo tồn nghiêm ngặt ở tình trạng tốt nhất.

Chứng nhân trăm năm và hệ thống phòng thủ thiên tài

Ngay từ thế kỷ thứ 11, tu viện Mont Saint-Michel đã trở thành điểm hành hương không thể bỏ qua của các tín đồ đạo Cơ đốc, những người vượt biển tìm đến đây để cầu xin sự bảo vệ và cứu rỗi linh hồn từ vị thánh tối cao. Nơi đây cũng từng vinh hạnh đón tiếp nhiều vị vua chúa lỗi lạc của cả Pháp và Anh như Henri II Plantagenet, Saint Louis, Louis XI, Anne xứ Brittany hay François I. Bao quanh tu viện cổ là dãy tường thành kiên cố và hệ thống trụ đổ xuống vững chãi từ đỉnh ngọn tháp trung tâm, tạo nên thế đứng vững như bàn thạch qua hàng thế kỷ thăng trầm.

Hòn đảo Mont Saint-Michel nằm cách bờ biển phía tây bắc nước Pháp khoảng 1 km, tọa lạc ngay cửa sông Couesnon gần thị trấn Avranches. Khu vực lõi đảo có diện tích 7 ha, được bao bọc bởi phần đất liền rộng lớn 393 ha tạo thành tổng diện tích quy hoạch 400 ha. Với vị thế đặc biệt này, hòn đảo sở hữu một khả năng phòng thủ tự nhiên tuyệt diệu nhờ sự biến ảo của thủy triều. Khi thủy triều xuống, lối đi bằng cát hiện ra giúp các đoàn người hành hương dễ dàng ghé thăm tu viện. Nhưng khi thủy triều lên, nước biển Đại Tây Dương dâng cao nhanh chóng sẽ cô lập hoàn toàn hòn đảo, tạo thành rào cản tự nhiên nhấn chìm hoặc xua đuổi mọi thế lực tấn công.

Chính nhờ sự bảo bọc của đại dương, hòn đảo chưa từng bị chinh phục trong suốt Chiến tranh Trăm năm giữa Anh và Pháp kéo dài từ năm 1337 đến năm 1453. Vào năm 1433, một đơn vị đồn trú nhỏ bé trên đảo đã kiên cường chống trả và đẩy lùi hoàn toàn cuộc tấn công toàn diện của quân đội Anh. Nhận thấy lợi thế chiến lược độc nhất này, vua Louis XI đã biến nơi đây thành nhà tù thường xuyên dưới chế độ cũ. Tu viện tiếp tục đảm nhận vai trò nhà giam trong cuộc Cách mạng Pháp vào thế kỷ 18 và kéo dài sang thế kỷ 19. Đến khi nhà tù đóng cửa vào năm 1863, tu viện đã rơi vào cảnh đổ nát nghiêm trọng, trước khi được xếp hạng di tích lịch sử vào năm 1874 để bắt đầu một hành trình trùng tu vĩ đại kéo dài cho đến ngày nay.

Sức hút của kỳ quan phương Tây giữa thời đại mới

Hiện nay, hòn đảo có cuộc sống vô cùng thanh bình với tổng dân số thường trú tính đến năm 2019 chỉ vỏn vẹn 29 người. Nơi đây là nhà của hàng chục tu sĩ thuộc dòng Monastic Fraternities of Jerusalem, những người đang ngày đêm gìn giữ ngọn lửa tâm linh trong di tích quốc gia. Mỗi năm, riêng khu vực tu viện đã đón nhận tới hơn 1,3 triệu lượt ghé thăm, trong khi tổng số khách du lịch đến với toàn đảo Mont Saint-Michel đạt con số khổng lồ lên tới 3 triệu lượt. Sức hút quá lớn này khiến những người trông coi di sản phải choáng váng và thường xuyên kêu gọi thực hiện các biện pháp giảm bớt lượng khách để bảo vệ tính toàn vẹn của di tích.

Sau chuyến thăm chính thức tới hòn đảo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định trên mạng xã hội rằng trong suốt 1.000 năm qua, công trình đã trở thành một biểu tượng trường tồn của chủ nghĩa phổ quát Pháp. Khi triều cường dâng cao, tu viện Mont Saint-Michel nổi bật rực rỡ trên mặt nước Đại Tây Dương, trông không khác gì một thành phố Atlantis huyền thoại đã mất của nước Pháp. Nơi đây được ca tụng là kỳ quan kiến trúc vĩ đại nằm giữa một cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp bậc nhất thế giới.

Cẩm nang hành trình khám phá thiên đường hạ giới

Mỗi mùa trong năm, Mont Saint-Michel lại khoác lên mình một màu sắc riêng biệt làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch thực tế, thời điểm lý tưởng nhất để khám phá đảo là từ tháng 4 đến tháng 6 hoặc từ tháng 9 đến tháng 11. Lúc này, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ và chiêm ngưỡng khung cảnh đất trời hòa quyện vô cùng xinh xắn, tuyệt diệu.

Để đến được địa danh này, trước hết du khách cần thực hiện chuyến bay đến thủ đô Paris, hạ cánh tại sân bay quốc tế Charles De Gaulle. Từ đây, những người muốn di chuyển bằng đường hàng không có thể bay tiếp đến sân bay Rennes Saint Jacques nằm cách đảo khoảng 75 km, rồi lựa chọn xe bus, phương tiện giao thông công cộng rất được ưa chuộng tại Pháp nhờ mức chi phí thấp để đến thẳng đảo.

Một lộ trình phổ biến và được nhiều du khách yêu thích hơn là sử dụng hệ thống tàu tốc hành TGV. Bạn sẽ khởi hành từ ga Paris Montparnasse theo hướng đi Saint-Malo và xuống tại ga Dol-de-Bretagne sau khoảng hai tiếng rưỡi di chuyển. Từ ga Dol-de-Bretagne, cách nhanh nhất là bắt taxi trong khoảng 30 đến 45 phút để vượt qua quãng đường 30 km còn lại. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể đón xe bus BreizhGo từ Dol-de-Bretagne đến ga tàu Gare Routière ở thị trấn Pontorson với thời gian di chuyển 30 phút, sau đó nối chuyến bằng xe bus đưa đón mang tên La Navette thêm khoảng 20 phút để cập bến hòn đảo. Du khách cần lưu ý rằng tuyến xe bus BreizhGo hoạt động với tần suất không thường xuyên, mỗi ngày chỉ có hai chuyến vào buổi sáng và hai chuyến vào buổi chiều.

Khi đã đặt chân lên đảo, hoạt động đầu tiên không thể bỏ lỡ là dạo biển vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn để ngắm nhìn vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên và lưu lại những thước phim ấn tượng. Bên cạnh đó, việc tản bộ qua những con phố đá quanh co cổ kính, khám phá các cửa hàng nhỏ xinh để mua sắm những món quà lưu niệm ý nghĩa cũng mang lại niềm vui khó tả.

Về ẩm thực, du khách nhất định phải thưởng thức món Omelette à la mère Poulard, một đặc sản trứ danh có lịch sử từ thế kỷ thứ 19. Món ăn này sở hữu kết cấu xốp mềm và mịn màng hoàn hảo nhờ sự pha trộn tinh tế giữa trứng tươi, kem và bơ thượng hạng, có khả năng kích thích vị giác của những thực khách khó tính nhất ngay từ miếng cắn đầu tiên.

Cảnh báo an toàn bắt buộc khi băng qua vịnh

Một trải nghiệm vô cùng độc đáo được nhiều người ao ước là đi bộ băng qua vịnh Mont Saint-Michel khi thủy triều rút sâu. Tuy nhiên, hành trình này bắt buộc phải có hướng dẫn viên chuyên nghiệp sở hữu thẻ chuyên môn đi kèm để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Một số thời điểm trong ngày sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm cho khách tham quan tự túc khi cố tình băng qua vịnh, đặc biệt là tại các bãi bùn rộng lớn, nơi luôn rình rập nguy cơ bị cát lún và hiện tượng thủy triều dâng lên với tốc độ chóng mặt.

Nhân dịp kỷ niệm tu viện tròn một thiên niên kỷ tuổi, một buổi biểu diễn nghệ thuật ánh sáng hoành tráng mang tên "Millennium Solstice" đã được tổ chức vào ngày 23/6, đi kèm với các buổi triển lãm lịch sử và kiến trúc đặc sắc mở cửa liên tục phục vụ công chúng cho đến tháng 11.