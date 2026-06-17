Việt Nam sắp có toà tháp cao 69 tầng tại siêu dự án ven sông 80.000 tỷ đồng, được ví là 'nóc nhà' của miền Trung

Được khởi công xây dựng vào đúng dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh 2-9 năm 2025, siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng với quy mô gần 77ha.

Một trong những điểm nhấn của dự án này này là toà tháp 69 tầng. Với chiều cao 408m, công trình sẽ trở thành ‘nóc nhà’ của miền Trung và cao thứ 2 Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 (461m) ở TP HCM. Khẳng định này được chính chủ đầu tư của dự án Da Nang Downtown đưa ra.

Đà Nẵng sẽ xuất hiện tòa nhà cao 69 tầng với thiết kế lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống. Ảnh: Sun Group

Điểm khác biệt của tòa tháp này còn nằm ở ngôn ngữ kiến trúc thấm đẫm bản sắc Việt. Lấy “ngũ hành” làm cảm hứng, công trình hiện lên duyên dáng với thân tháp gợi hình tà áo dài trắng bay trong gió.

Thiết kế tòa tháp 69 tầng với thân tháp gợi hình ảnh áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Sun Group.

Phần đỉnh tháp là không gian triển lãm, được tạo hình như một ngọn lửa vươn cao, với khoảng trống vòng cung để đón ánh mặt trời, tạo nên những tia sáng rực rỡ tựa như ngọn hải đăng soi đường.

Cận cảnh kiến trúc đặc biệt phần đỉnh tháp phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ảnh: Sun Group.

Dự kiến, bên trong tòa tháp là không gian “all in one”: tích hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, sky bar, đài quan sát và khu hội nghị – triển lãm quốc tế.

Không gian “all in one” bên trong toà tháp 69 tầng. Ảnh: Sun Group.

Với sự xuất hiện của tòa tháp biểu tượng này, lần đầu tiên miền Trung sở hữu một công trình skyline tầm cỡ quốc tế, khẳng định vai trò cầu nối Bắc – Nam, trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực của Đà Nẵng, sánh ngang với 2 đầu đất nước.

Bên cạnh đó, tòa tháp được kỳ vọng trở thành điểm đến check-in của du lịch toàn cầu giống như Marina Bay Sands (Singapore) hay Petronas Twin Towers (Malaysia).

Theo đó, Da Nang Downtown tọa lạc ven sông Hàn, giữa hai cây cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn – vị trí được ví như "trung tâm của trung tâm", thuộc phường Hòa Cường. Đây cũng là khu đất "kim cương" hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng.

Phối cảnh minh họa quần thể Da Nang Downtown. Ảnh: Sun Group

Dự án gồm công viên văn hóa giải trí, nhà hát 9.000 m² với 4.000 chỗ ngồi, khu phố thương mại ven sông, bảo tàng, trung tâm triển lãm, công viên xanh và hệ thống dịch vụ du lịch cao cấp.

Chủ đầu tư dự kiến sẽ tổ chức các show nghệ thuật ngoài trời, bắn pháo hoa và các hoạt động kinh tế đêm, biến nơi đây thành điểm đến sôi động hàng đầu khu vực.

Phối cảnh thiết kế không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đưa Da Nang Downtown trở thành tâm điểm giải trí miền Trung, Ảnh: Sun Group.

Ngoài ra, khu hỗn hợp thương mại - dịch vụ tạo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách với không gian mua sắm, vui chơi, lưu trú và kinh tế đêm. Phân khu thấp tầng bao quanh công viên trung tâm, còn khu cao tầng tích hợp tiện ích hiện đại như hồ bơi, gym, khu vui chơi và trung tâm thương mại sôi động.

Theo chủ đầu tư, cộng hưởng với sức hút kinh tế đêm và các tiện ích vui chơi giải trí khác, Da Nang Downtown hứa hẹn sẽ trở thành “nam châm” hút khách du lịch, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế địa phương, mở ra cơ hội “vàng” cho các nhà đầu tư.