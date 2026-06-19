Cảnh tượng lạ ngày Tết Đoan Ngọ tại TP.HCM: Người dân xếp hàng, cầm theo số phiếu tới 248 vẫn vui vẻ đợi chờ

Chị Hồng Hạnh (phường Xóm Chiếu) cho biết gia đình mình năm nào cũng chọn mua vịt quay tại khu vực này. Vì lượng khách quá đông nên chị phải đi từ sớm nhưng vẫn mất khoảng 30 phút mới đến lượt. Chị chia sẻ rằng hương vị quen thuộc là lý do khiến cả nhà kiên nhẫn chờ đợi, dù có nhiều nơi khác cũng bán món tương tự.