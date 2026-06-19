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Cảnh tượng lạ ngày Tết Đoan Ngọ tại TP.HCM: Người dân xếp hàng, cầm theo số phiếu tới 248 vẫn vui vẻ đợi chờ

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Từ sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch), nhiều người dân TP.HCM đã tranh thủ ra đường để mua lễ vật cúng gia tiên. Trong đó, vịt quay tiếp tục là món ăn được săn đón hàng đầu, bên cạnh bánh ú tro, cơm rượu hay các loại trái cây truyền thống.

Clip: Di Anh

Khoảng 6 giờ sáng, khu vực ngã tư Bùi Hữu Nghĩa - Phan Văn Trị (phường An Đông) đã bắt đầu nhộn nhịp (Ảnh: Di Anh)

Các cửa hàng chuyên bán vịt quay và heo quay tại đây tấp nập khách ra vào (Ảnh: Di Anh)

Dòng người nối dài trước cửa tiệm khiến nhân viên phải bố trí khu vực xếp hàng và phát số thứ tự để tránh chen lấn (Ảnh: Di Anh)

Kim Vân, sống tại phường Bình Thới, cho biết việc mua vịt quay cúng Đoan Ngọ đã là thói quen của gia đình từ nhiều năm nay. Theo Vân, quy trình mua hàng khá trật tự vì khách được phát số thứ tự, chỉ cần ngồi đợi đến lượt nên không xảy ra tình trạng chen chúc.

Theo nhiều người dân, cảnh chờ đợi hàng chục phút để mua được vịt quay đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Đoan Ngọ. Không ít khách hàng chấp nhận dậy từ sáng sớm để tranh thủ mua cho kịp giờ cúng.

Chị Hồng Hạnh (phường Xóm Chiếu) cho biết gia đình mình năm nào cũng chọn mua vịt quay tại khu vực này. Vì lượng khách quá đông nên chị phải đi từ sớm nhưng vẫn mất khoảng 30 phút mới đến lượt. Chị chia sẻ rằng hương vị quen thuộc là lý do khiến cả nhà kiên nhẫn chờ đợi, dù có nhiều nơi khác cũng bán món tương tự.

Giá mỗi con vịt quay hiện dao động khoảng 350.000 đồng. Nếu mua thêm bánh trái hoặc các lễ vật khác để cúng Đoan Ngọ, tổng chi phí thường vào khoảng gần 400.000 đồng cho một phần.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, lượng khách vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hàng người kéo dài từ trong cửa hàng ra đến vỉa hè, khiến khu vực trở nên đông đúc hơn thường ngày. Lực lượng dân phòng cũng được bố trí để hỗ trợ điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất năm 2025 gồm những gì?

Theo Ảnh, clip: Di Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
tết Đoan Ngọ

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